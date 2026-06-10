El gobierno de Barcala evita enviar a la jueza correos electrónicos sobre el origen del escándalo de Les Naus en Alicante

La información del Ayuntamiento de Alicante sobre el escándalo de Les Naus llegará al juzgado por fascículos. Después de que las citaciones para que técnicos municipales declararan como testigos se perdieran en un correo "desactivado" y de que hayan sido necesarios hasta tres requerimientos judiciales para el envío de documentación, el ejecutivo de Luis Barcala ha hecho llegar a la jueza solo una parte de los emails que había solicitado: el juzgado reclamaba todas las comunicaciones de la segunda quincena de enero entre Patrimonio (el departamento que alertó de posibles irregularidades) y el vicesecretario Germán Pascual (a cargo de la investigación interna, por orden del alcalde), sin embargo, el equipo de gobierno ha trasladado únicamente las de los últimos cinco días del mes.

La solicitud de la magistrada partió de la declaración como testigo de la jefa de Patrimonio, quien advirtió al alcalde de posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas de Les Naus. El aviso llegó mediante un primer documento sin firmar, en el que se apuntaba hacia personas concretas (Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto) al tiempo que se advertía de una posible responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante. Tras la apertura del expediente de averiguación interno, la funcionaria hizo llegar un segundo informe prácticamente calcado del primero, aunque eliminando las alusiones a los posibles implicados y suprimiendo también la advertencia al Consistorio.

"No entiendo que un borrador nuestro esté en sede judicial. Lo lamento. Me he quejado a la Asesoría Jurídica municipal", admitió la funcionaria durante su testimonio, quien se negó a dar por buenos esos informes por estar en un formato editable y no en PDF. "No sé si están manipulados. Hay párrafos que pueden ser lo mismo y otros que ya no recuerdo. Es un documento provisional, en un formato editable que cualquiera pudo haber tocado", dijo tras revisarlos de manera somera en una pantalla. Fue en ese momento cuando las acusaciones ejercidas por el PSOE y por Ciudadanos pidieron a la jueza poder acceder a los correos electrónicos en los que se adjuntaron esos textos sin firmar, para poder comprobar que eran los originales.

No están todos

Tras examinar la documentación entregada por el ejecutivo de Luis Barcala, los socialistas han puesto de manifiesto que se incumplen varias de las condiciones exigidas por la magistrada, quien había reclamado "todos los correos remitidos por el servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría entre el 15 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, ambos inclusive, incluidos los archivos que fueron adjuntos" a dichas comunicaciones.

Pese al concreto requerimiento, el juzgado ha recibido entre la documentación municipal un escrito del vicesecretario en el que afirma que "en el expediente constan incorporadas las comunicaciones correspondientes al periodo entre el 26 y el 31 de enero" de este año. Al respecto, el PSOE advierte de que se aportan únicamente los emails que forman parte del expediente administrativo, en vez de "todos los correos", como se exigía. Además, se pone el foco en que se dejan fuera los mensajes intercambiados entre el 15 de enero y el 26 de enero, pese a haber sido solicitados.

Por esos motivos, los socialistas consideran que "procede reiterar el exacto contenido del requerimiento inicial con las advertencias legales oportunas para el caso de incumplimiento" y solicitan al juzgado que remita de nuevo su solicitud al Ayuntamiento de Alicante, con el objetivo de obtener la información que no se incluye en el envío de comunicaciones.

Cambio de versión

Los informes de Patrimonio que han dado origen a la petición de correos electrónicos al gobierno local pasaron de señalar a cargos concretos y advertir de posibles consecuencias para el Ayuntamiento, a descargar de responsabilidad a la administración local y evitar acusaciones a las personas vinculadas con Les Naus. El escrito que avisó al gobierno de Luis Barcala del escándalo de las viviendas protegidas se "suavizó" una vez iniciada (por orden del alcalde tras conocer su entorno que este diario iba a desvelar las polémicas adjudicaciones) la investigación interna.

El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario del Ayuntamiento) apuntaba que, tras constatar la existencia de adjudicatarios "vinculados a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato", se considera que "podría conllevar la exigencia de responsabilidades" a dichas personas, así como "afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal". Además, si bien se indicaba que "la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento", sí se avisaba de que el Consistorio "debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia".

Ya en el marco de la investigación interna abierta por Barcala, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor del expediente (en esta ocasión sí por registro oficial y que también forma parte del expediente municipal) un segundo informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluyó también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que "figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato".