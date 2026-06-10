Del inhalador a la inteligencia clínica: las novedades que marcan el futuro de la Neumología en Alicante

Asma, EPOC, infecciones respiratorias, vacunación y nuevas terapias. Estos han sido algunos de los temas que han centrado las IX Jornadas de Actualización en Patología Respiratoria, un encuentro celebrado en el Hospital General Universitario Doctor Balmis que ha convertido Alicante en punto de encuentro para especialistas comprometidos con la mejora de la atención al paciente respiratorio.

Bajo el lema «Si trabajamos juntos, todos respiramos mejor», el encuentro ha servido para analizar los últimos avances diagnósticos y terapéuticos en algunas de las patologías respiratorias más prevalentes, al tiempo que ha reforzado la colaboración entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, una coordinación clave para ofrecer una atención más eficiente y de mayor calidad a los pacientes.

Las IX Jornadas de Actualización en Patología Respiratoria se han celebrado en el Hospital Doctor Balmis de Alicante

Modelo integrado

La jornada, organizada por la Dirección de Atención Primaria del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, el Servicio de Neumología y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), ha reunido a especialistas de distintas disciplinas con un objetivo común: compartir experiencias, actualizar conocimientos y avanzar hacia un modelo asistencial cada vez más integrado.

La directora médica de Atención Primaria, Belén Colás, ha destacado la importancia de fortalecer los canales de colaboración entre los distintos niveles asistenciales, ya que las patologías respiratorias continúan siendo uno de los principales motivos de consulta en el sistema sanitario. «Trabajar de forma coordinada nos permite ofrecer respuestas más eficaces y adaptadas a las necesidades de los pacientes», ha señalado.

El programa científico ha abordado algunas de las cuestiones que más preocupan actualmente a los profesionales sanitarios, desde el manejo de las infecciones respiratorias agudas y la insuficiencia respiratoria hasta la EPOC, el asma bronquial o la tos crónica.

Pruebas de asma en el Hospital de Sant Joan / Alex Domínguez

Uso racional de antibióticos

También se han analizado aspectos de gran actualidad como el uso racional de antibióticos, la vacunación, las terapias respiratorias domiciliarias, los trastornos respiratorios del sueño y las nuevas estrategias terapéuticas que están transformando el abordaje de estas enfermedades.

El carácter multidisciplinar ha vuelto a ser una de las señas de identidad de estas jornadas, con la participación de especialistas de Medicina Preventiva, Enfermedades Infecciosas, Microbiología, Farmacia Hospitalaria y Radiología, entre otras áreas, aportando una visión global y enriquecedora sobre la atención al paciente respiratorio.

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes ha sido el enfoque eminentemente práctico de las sesiones. A través de talleres sobre espirometría en Atención Primaria, manejo de inhaladores, interpretación de radiología torácica y terapias respiratorias domiciliarias, los participantes han trabajado con casos clínicos reales y situaciones habituales de consulta, facilitando la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos.

Formación continuada

El jefe del Servicio de Neumología, Luis Hernández, ha subrayado que estas jornadas forman parte de un programa de formación continuada que, tras nueve ediciones, se ha consolidado como un espacio de referencia para la actualización científica y la mejora de la coordinación asistencial en el ámbito respiratorio.

Los organizadores han reafirmado además su compromiso de seguir impulsando nuevas actividades formativas y proyectos de investigación colaborativos bajo el paraguas de Isabial, así como promover encuentros monográficos centrados en otras áreas de especial interés.

Con iniciativas como esta, el Departamento de Salud Alicante-Hospital General continúa apostando por la formación, la innovación y el trabajo conjunto como herramientas fundamentales para seguir mejorando la atención a los pacientes con enfermedades respiratorias.