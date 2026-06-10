Los médicos convocan concentraciones en Alicante y una manifestación, y fletan un autobús de hospital a hospital

Aviso a los pacientes. Los médicos y facultativos de la Comunidad Valenciana han difundido un nuevo calendario de protestas a partir del lunes en el marco de la quinta semana de huelga médica intermitente que llevan a cabo este año convocada para reclamar un estatuto marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial. Entre las medidas, habrá concentraciones en los centros sanitarios, un autobús del cambio y una manifestación el miércoles tanto en Alicante como en València.

CESM-CV ha vuelto así a convocar una nueva semana de huelga la próxima semana contra "la sobrecarga asistencial, la falta de personal y las condiciones actuales que afectan tanto a quienes trabajamos en la sanidad como a la calidad de atención que reciben la población". "Esta huelga no es solo por nuestros derechos laborales, es por una atención digna, segura y humana para todos. Defender la sanidad pública es defendernos a todos", reivindica el Sindicato Médico.

El acto central de las protestas será una manifestación el miércoles 17 de junio a partir de las 18.30 horas que en València saldrá de la Conselleria de Sanidad y pasará por la Delegación de Gobierno para concluir en el Palau de la Generalitat, mientras que en Alicante arrancará del Mercado Central y terminará en la Casa de las Brujas, siguiendo el mismo itinerario que la realizada en mayo.

Recorrido del autobús del cambio el miércoles por la mañana de hospital a hospital en Alicante / INFORMACIÓN

En autobús

La marcha de Alicante estará precedida por la mañana por el autobús del cambio, que estará de ruta por hospitales de Alicante y Sant Joan; y que iniciará y terminará su recorrido en el Colegio de Médicos.

También se han convocado concentraciones esa misma mañana frente a los centros de salud y en hospitales. En Valencia, en La Fe serán a las 8.15 horas mientras que en el Hospital General, el Clínico y el Peset serán a las 8.30 horas. Por su parte, en Alicante serán a las 11.00 horas a las puertas del Hospital de Sant Joan y a las 13.30 horas en el Doctor Balmis. En los centros sanitarios de Castellón están convocados a las 11.00 horas.

Se trata de la quinta semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida contra el Ministerio de Sanidad --y la sexta desde diciembre-- y la tercera contra la Conselleria de Sanidad, que ha dejado hasta el momento la suspensión de más de 280.000 actos médicos en la Comunidad Valenciana.

Cartel de la manifestación del miércoles 17 de junio en Alicante / INFORMACIÓN

Consejo Interterritorial

Este miércoles se ha celebrado un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar la reforma del Estatuto Marco y la huelga de médicos que ha terminado sin acuerdo ante el rechazo de las comunidades autónomas a votar los puntos del orden del día, que contemplaban pactos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, junto con responsables de otras quince comunidades autónomas y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han suscrito un acuerdo conjunto que han presentado por registro de entrada en el Ministerio de Sanidad para exigir que reabra con urgencia un proceso de diálogo real sobre el Estatuto Marco, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico y ha recalcado que la resolución de este conflicto "pasa por un inevitable acuerdo en el ámbito estatal". "Pero hoy la ministra García ha pedido una gran oportunidad para dar una solución", ha lamentado.

Para Gómez, la resolución de este conflicto “pasa por un inevitable acuerdo en el ámbito estatal, por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y dar respuesta a las demandas planteadas, pero hoy la ministra García ha pedido una gran oportunidad para dar una solución”.

Modelo sanitario

“Hoy se ha demostrado que todas las comunidades autónomas unidas buscamos la defensa del modelo sanitario, de los profesionales y de los pacientes; hoy se ha demostrado que en salud no hay color político, pero la ministra nuevamente no ha escuchado nuestras peticiones”, ha lamentado el representante autonómico.

“El Ministerio tiene que acabar de una vez por todas con este conflicto porque al final se está poniendo en riesgo una asistencia sanitaria con calidad, que puedan producirse nuevos paros, que se pueda alterar la vida de los ciudadanos y, en síntesis, una sanidad como nos merecemos basándonos en el gran talento que tienen nuestros profesionales”, ha continuado.

Asimismo, el conseller ha manifestado que ante esta situación “la ministra en este momento se encuentra sola, ni los profesionales, ni los sindicatos, ni las comunidades autónomas están con ella”. “No obstante, la Comunidad Valenciana ha tendido la mano para dar algún tipo de solución que mejore lo importante que es la salud de los ciudadanos y que puedan tener una asistencia sanitaria como se merecen”, ha insistido.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa al término de esta cumbre ha lamentado que "las comunidades autónomas han decidido rechazar comprometerse con estas reivindicaciones que solucionarían el conflicto. Hoy podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias (...) y han decidido no hacerlo, han decidido mirar para otro lado".