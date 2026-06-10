Relevo en los Mercados de Alicante: Aida Roque toma el testigo de Paco Alemañ

La Asociación de Comerciantes de los Mercados de Alicante inicia una nueva etapa. La entidad celebró este martes su asamblea general ordinaria, una cita que estuvo marcada por el cambio en la dirección de la entidad y donde Aida Roque fue elegida nueva presidenta de la asociación, sustituyendo a Paco Alemañ tras más de cinco años al frente de la organización.

El relevo llega en un momento de transformación para los mercados municipales de la ciudad, inmersos en procesos de modernización, campañas de dinamización comercial y nuevos proyectos destinados a reforzar el comercio de proximidad, como la puesta en marcha del servicio de reparto a domicilio que podría llegar en los próximos meses.

La nueva presidenta, Aida Roque, asume el cargo con el respaldo de los asociados y el reto de consolidar los avances logrados en los últimos años, al tiempo que impulsa nuevas iniciativas para fortalecer el papel de los mercados en la vida económica y social de Alicante.

Balance de una etapa de crecimiento

La salida de Paco Alemañ pone fin a una etapa que desde la propia asociación califican de intensa y fructífera. Durante su mandato, la organización ha experimentado un importante crecimiento y ha reforzado su presencia tanto en la ciudad como fuera de ella. "Hemos vivido unos años en la asociación de profunda transformación", aseguró Alemañ a INFORMACIÓN, quien destacó que el colectivo ha pasado de contar con 110 asociados a alcanzar los 179 en la actualidad. A ello se suma el desarrollo de campañas de promoción y dinamización comercial que, según explicó, han contribuido a dar mayor visibilidad a los mercados municipales.

Pese a abandonar la presidencia, Alemañ seguirá vinculado a la entidad como vocal de la Junta Directiva. "Voy a seguir aquí defendiendo a los mercados", afirmó Alemañ. El expresidente reconoció que la decisión de no optar a la reelección estuvo motivada por la dificultad para compaginar sus responsabilidades profesionales con la dedicación que requiere el cargo. "No puedo dedicar a la asociación todo lo que merece", señaló el expresidente.

Además, Alemañ reivindicó la necesidad de acelerar proyectos e inversiones pendientes, entre ellos, una mayor agilidad en la licitación de los puestos, la reforma del Mercado de Benalúa, la construcción del aparcamiento de la Lonja vinculado a la reurbanización de la calle Capitán Segarra o la solución a problemas históricos como las goteras que afectan a distintos recintos y las incidencias en los sistemas de climatización. "Creemos que existe voluntad por parte del Ayuntamiento, pero me habría gustado que las cosas pudieran ir más rápido", apuntó haciendo balance de sus cinco años al frente de los mercados municipales de la ciudad.

Una nueva presidenta ligada al Mercado Central

La nueva presidenta, Aida Roque, conoce de primera mano la realidad de los mercados municipales, ya que es comerciante en el Mercado Central, donde regenta un puesto de frutos secos, forma parte de una familia estrechamente vinculada a este mercado desde hace décadas. "Mi madre lleva aquí más de veinte años y toda la vida hemos estado en el puesto", explicó Roque.

Para la nueva dirigente, la experiencia diaria es fundamental para comprender las necesidades del sector. "Tienes que vivirlo y ver cómo funciona esto para poder mejorarlo, desde fuera es muy difícil", señaló. Roque ya formaba parte de la Junta Directiva de la asociación, por lo que afronta esta nueva responsabilidad con conocimiento de la realidad interna de la organización y con la intención de dar continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora. "Paco ha dejado el listón muy alto y vamos a intentar seguir esa línea de trabajo", afirmó la nueva presidenta.

No obstante, también avanzó que pretende aportar nuevas ideas y su propio sello a esta etapa. "Soy una persona inquieta y con muchas ideas y alguna cosa lanzaré más adelante", adelantó Roque.

Desde la Asociación de Comerciantes de los Mercados de Alicante han querido agradecer públicamente la labor desarrollada por Paco Alemañ durante estos años y han trasladado su confianza en la nueva presidenta. Con el relevo ya formalizado, la entidad abre una nueva etapa en la que buscará seguir impulsando la modernización, la promoción y el crecimiento de los mercados municipales como uno de los principales referentes del comercio de proximidad en la ciudad.