El sindicato mayoritario de los profesores advierte de que la subida salarial en 2028 sigue abierta a interpretación

El sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, ha advertido de dos cuestiones claves antes de cerrar la consulta a los docentes sobre la oferta de la Conselleria de Educación para mejorar las condiciones salariales y laborales del colectivo y zanjar con ello la huelga indefinida.

La primera ha sido la de la mejora salarial, una de las cuestiones que la Administración autonómica ha rechazado mejorar después del acuerdo parcial firmado con CSIF y ANPE en contra de la mayoría sindical. La Generalitat ofrece una subida de 200 euros brutos mensuales desde septiembre a enero de 2028 y en uno de los documentos emitidos este martes realiza una evolución de los salarios hasta 2029 teniendo en cuenta una subida del IPC del 3 % que sería aplicable al conjunto del sueldo, tal y como en las últimas mesas sectoriales se han venido comprometiendo los responsables autonómicos. Teniendo en cuenta ese supuesto, un docente podría acabar cobrando casi un 19 % dentro de tres años.

Sin embargo, el documento recibido por los sindicatos tan solo hace referencia "a la subida de 50 euros en el complemento específico autonómico en enero de 2028 y que esa cifra se considerará como un mínimo, pues en ese momento se negociará una subida del complemento específico autonómico en función del presupuesto vigente de ese ejercicio indexada al IPC".

Documento que muestra la evolución retributiva del personal docente en la Comunidad Valenciana.

"Dependerá de quién esté gobernando en 2028 que interprete que el acuerdo se tenga que aplicar sobre el conjunto del salario y no sobre el complemento específico, además tampoco tendremos garantía de que se aplique esta fórmula porque el acuerdo dice que se aplicará siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria", aseguró el coordinador del STEPV, Marc Candela.

Infraestructuras

Respecto a las actuaciones previstas para la mejora de las infraestructuras educativas en 2026, también ha llamado la atención que en el listado, la Generalitat haya incluido obras acabadas del Plan Edificant por el Gobierno del Botànic y otras en las que todavía no se ha puesto ninguna sola piedra. Además, desde el STEPV han advertido de que "no hay ninguna sola delegación de competencias por parte del Gobierno valenciano desde que gobierna el PP".

En esta línea, desde Compromís también se ha reprochado que en ese listado difundido a los profesores tan solo aparezcan ocho obras nuevas y que ninguna tenga presupuesto detallado.