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Aemet confirma la tregua del tiempo en Alicante: más nubes y bajan las temperaturas

Hay probabilidad de que por la mañana llueva en el norte de la provincia

La provincia de Alicante se entrega al sol con máximas a raya en los 30°C

La provincia de Alicante se entrega al sol con máximas a raya en los 30°C

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O. Casado

O. Casado

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que este miércoles la provincia de Alicante vivirá una tregua en las altas temperaturas que venimos experimentando.

Aemet indica que el cielo estará nuboso con nubes de tipo bajo, tendiendo a poco nuboso al final del día y, añade, hay probabilidad de lluvias débiles en el norte por la mañana. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios aunque las máximas irán en descenso, por lo que serán un poco más agradables. Igualmente, en Orihuela y Elche se espera que alcancen los 29ºC a lo largo de la jornada.

Alicante

Jornada de cielos nubosos a primera hora del día y a mitad de tarde con máximas que no pasarán de los 26ºC.

Elche

El día se presenta nuboso con máximas de 28ºC aunque la sensación térmica será algo superior.

Benidorm

En la costa dominará el ambiente agradable, con cielo un poco nublado y máximas de 25ºC.

Elda

La jornada también tendrá los cielos cubiertos y máximas al mediodía de 27ºC.

Torrevieja

Cielo nublado hasta el mediodía y luego sol durante todo el míercoles. Las temperaturas se mantendrán en unos estables 25ºC.

Orihuela

Las temperaturas bajarán ligeramente con respecto a la jornada de ayer aunque la sensación térmica será similar, en torno a los 29ºC. Los cielos estarán cubiertos durante todo el miércoles.

Alcoy

El tiempo en Alcoy dejará lluvias débiles durante la mañana y puede que en momentos puntuales de la tarde. Las temperaturas por la mañana estarán en torno a los 20ºC mientras que por la tarde subirán ligeramente.

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Dénia

En Dénia dominarán las nubes, con cielos muy cubiertos a lo largo de la jornada y lluvias débiles durante toda la mañana. Las temperaturas estarán en torno a los 25ºC.

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