Aemet confirma la tregua del tiempo en Alicante: más nubes y bajan las temperaturas
Hay probabilidad de que por la mañana llueva en el norte de la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que este miércoles la provincia de Alicante vivirá una tregua en las altas temperaturas que venimos experimentando.
Aemet indica que el cielo estará nuboso con nubes de tipo bajo, tendiendo a poco nuboso al final del día y, añade, hay probabilidad de lluvias débiles en el norte por la mañana. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios aunque las máximas irán en descenso, por lo que serán un poco más agradables. Igualmente, en Orihuela y Elche se espera que alcancen los 29ºC a lo largo de la jornada.
Alicante
Jornada de cielos nubosos a primera hora del día y a mitad de tarde con máximas que no pasarán de los 26ºC.
Elche
El día se presenta nuboso con máximas de 28ºC aunque la sensación térmica será algo superior.
Benidorm
En la costa dominará el ambiente agradable, con cielo un poco nublado y máximas de 25ºC.
Elda
La jornada también tendrá los cielos cubiertos y máximas al mediodía de 27ºC.
Torrevieja
Cielo nublado hasta el mediodía y luego sol durante todo el míercoles. Las temperaturas se mantendrán en unos estables 25ºC.
Orihuela
Las temperaturas bajarán ligeramente con respecto a la jornada de ayer aunque la sensación térmica será similar, en torno a los 29ºC. Los cielos estarán cubiertos durante todo el miércoles.
Alcoy
El tiempo en Alcoy dejará lluvias débiles durante la mañana y puede que en momentos puntuales de la tarde. Las temperaturas por la mañana estarán en torno a los 20ºC mientras que por la tarde subirán ligeramente.
Dénia
En Dénia dominarán las nubes, con cielos muy cubiertos a lo largo de la jornada y lluvias débiles durante toda la mañana. Las temperaturas estarán en torno a los 25ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
- Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
- Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
- La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores
- Educación incluye en su última propuesta a los sindicatos 5.000 nuevas contrataciones de profesores para desconvocar la huelga
- La mejora de infraestructuras, la simplificación burocrática y la ratio en las aulas, los puntos clave que apunta Educación para desbloquear la negociación
- La jefa de Patrimonio, al conocer el listado de adjudicatario de Les Naus de Alicante: 'Fue un shock
- El Mercado Central de Alicante, a punto de irse a Campoamor