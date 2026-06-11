Aida Roque, nueva presidenta de los Mercados de Alicante: "Vamos a hacerlo lo mejor posible por el usuario, pero el Ayuntamiento tiene que colaborar"

Pregunta. ¿Cómo se siente tras ser nombrada presidenta de los Mercados de Alicante?

Respuesta. Estoy muy ilusionada, aunque también tengo muchos nervios. Al final, representar a los comerciantes de los mercados municipales supone una gran responsabilidad. Creo que esos nervios son buenos porque significan que hay trabajo y ganas.

P. ¿Seguirá una línea continuista respecto al anterior presidente?

R. Vamos a seguir trabajando con el mismo equipo. Paco ha dejado el listón muy alto y nuestra intención es mantener todo lo bueno que ya se ha hecho e intentar mejorarlo, pero siempre en la misma línea.

P. ¿Qué acciones concretas se harán a partir de ahora?

R. Tenemos que adaptarnos a los tiempos, pero manteniendo la tradición que nos hace auténticos. Para ello hay que poner en marcha el servicio a domicilio, que a día de hoy es fundamental.

P. ¿Seguirá reclamando mejoras en infraestructuras?

R. Claro. Hay que seguir trabajando con las instituciones porque queremos mejorar tanto el servicio de los comerciantes como el de los usuarios. Nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible por el usuario, pero el Ayuntamiento tiene que colaborar con nosotros para que los mercados sigan adelante.

P. ¿Qué necesidades tienen actualmente los mercados?

R. Hay que sanear infraestructuras, los suelos, las goteras y mejorar aspectos de limpieza. Las escaleras mecánicas están en reparación y estas cosas son cuestiones importantes para los clientes, para que vengan con ganas y no vean dificultades.

P. En los últimos años ha aumentado la presencia de turistas y de puestos de hostelería en el Mercado Central. ¿Cómo afronta esta situación?

R. El turismo es una fuente importante de ingresos y nos encanta que venga gente porque el Mercado Central es un punto muy estratégico. Sin embargo, creo que habría que gestionarlo de alguna forma, con control, porque en ocasiones se producen colapsos. Con la hostelería ocurre algo parecido porque atrae gente y nos da visibilidad, aunque también puede generar momentos más conflictivos.

P. ¿Deberían agilizarse las licitaciones de los puestos vacíos?

R. Es un proceso que está avanzando, pero debería funcionar de forma más ágil. Los puestos cerrados dan la sensación de que el mercado no está al cien por cien y queremos que estén todos los puestos abiertos.

P. ¿La costumbre de comprar en los mercados se está recuperando?

R. Sí. En los últimos años se han realizado muchas campañas para acercar el mercado a la gente, especialmente a los jóvenes, y está dando resultado.

P. ¿Queda trabajo por hacer para implicar a más comerciantes en la asociación?

R. Por supuesto, cuantos más seamos, más se nos escuchará. Lo importante para que eso ocurra es el diálogo porque todos queremos lo mejor para los mercados.

P. ¿Qué le gustaría conseguir en este mandato?

R. Crear más unión y conseguir que más comerciantes quieran formar parte de la asociación.