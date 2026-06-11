Alicante acoge el primer congreso internacional dedicado a la nutrición clínica
Una jornada para combatir la desinformación alimentaria con ciencia y profesionales sanitarios
El Palacio de Congresos de Alicante será el 27 de junio el escenario de una cita inédita en la ciudad: una jornada que reunirá a una decena de médicos, dietistas-nutricionistas e investigadores para hablar de nutrición clínica desde la evidencia científica. La organiza ENFAF, una academia de formación en salud y deporte, bajo el nombre de I Congreso Internacional de Nutrición Clínica, y su objetivo declarado es poner orden en un terreno donde abundan las dietas milagro y los consejos contradictorios.
La elección de Alicante no es casual: la ciudad suma así un evento de carácter científico y divulgativo que aspira a atraer tanto a profesionales sanitarios como a público general interesado en la alimentación y la salud.
Una jornada para separar la ciencia del ruido
La nutrición clínica es la disciplina que aplica la alimentación a la prevención y el tratamiento de enfermedades concretas. En los últimos años se ha convertido en uno de los campos de la salud que más desinformación genera: las recomendaciones serias compiten en redes sociales con bulos y soluciones rápidas sin respaldo.
El congreso se plantea como respuesta a ese fenómeno. La programación gira en torno a problemas que cada vez se ven más en consulta —trastornos digestivos, enfermedades autoinmunes, obesidad, inflamación crónica o envejecimiento— y se dirige a nutricionistas, dietistas, entrenadores y personal sanitario, además de a cualquier persona que quiera comprender mejor su salud digestiva, hormonal o metabólica.
Los temas que marcarán el programa
Uno de los asuntos de mayor actualidad abrirá la jornada: el fisioterapeuta e investigador Walter Suárez analizará los fármacos análogos del GLP-1, conocidos por marcas como Ozempic. Se trata de medicamentos que imitan una hormona intestinal reguladora del apetito y la glucosa y que, concebidos para la diabetes tipo 2, se han popularizado para perder peso. Su ponencia plantea si estamos ante un avance o ante un uso precipitado.
El programa continúa con la médico Anna Montilla, especialista en medicina integrativa y en trastornos de la conducta alimentaria, que abordará cómo la preocupación extrema por comer sano puede acabar afectando a la salud. La fisioterapeuta y dietista Anna Nadal hablará del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, un problema digestivo cada vez más diagnosticado.
Ya por la tarde, el médico José Manuel Felices —doctor en Medicina por la Universidad de Murcia y profesor asociado en la UCAM— tratará la nutrición aplicada a la salud cardiovascular; la dietista-nutricionista Alba Barbero, especializada en psiconeuroinmunología, se centrará en las enfermedades autoinmunes; y el médico y divulgador Antonio Hernández cerrará el bloque de ponencias individuales con una intervención sobre nutrición y longevidad.
El broche será una mesa redonda sobre cáncer y nutrición, con la participación del doctor Álex Yáñez, el doctor Antonio Hernández, Walter Suárez y la doctora Rut López Osca. El debate se orientará a la prevención y al papel de la alimentación y el ejercicio como acompañamiento del tratamiento oncológico.
Médicos, dietistas e investigadores en el cartel
La nómina de ponentes combina perfiles clínicos, académicos e investigadores. Entre ellos figura Álex Yáñez, doctor en Ciencias del Deporte y dietista-nutricionista que asesora a deportistas de élite, y la doctora Rut López Osca, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con mención internacional, con experiencia en el uso del ejercicio como herramienta terapéutica en oncología infantil y en personas mayores. La apertura y el cierre corren a cargo de Juan Pedro Espadas, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y responsable de la academia organizadora.
El rasgo que comparten es la voluntad de apoyar sus intervenciones en la investigación y trasladarla a la práctica, frente al discurso simplista que predomina en el entorno digital.
Quién está detrás del congreso
El evento lo impulsa ENFAF, una academia de formación online en deporte, nutrición y salud que en pocos años se ha consolidado como una referencia del sector en español. El congreso es su primera gran apuesta presencial y prolonga una línea de trabajo que la entidad ya desarrolla en su catálogo formativo, donde se incluye un Máster en Nutrición Clínica Aplicada a Patologías, Endocrinología y Salud. Varios de los ponentes están vinculados además a la docencia universitaria, lo que aporta a la cita un componente académico.
Entradas, horario y lugar
El I Congreso Internacional de Nutrición Clínica tendrá lugar el 27 de junio en el Palacio de Congresos de Alicante, de 9:00 a 16:00 horas. La entrada cuesta 29 euros, con una tarifa reducida de 9 euros para las cien primeras plazas, e incluye acceso a todas las ponencias, pack de bienvenida, desayuno, comida, networking con los ponentes y la grabación del evento. Las entradas se gestionan a través de la plataforma Entradium.
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