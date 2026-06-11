Alicante acoge el primer congreso internacional dedicado a la nutrición clínica

El Palacio de Congresos de Alicante será el 27 de junio el escenario de una cita inédita en la ciudad: una jornada que reunirá a una decena de médicos, dietistas-nutricionistas e investigadores para hablar de nutrición clínica desde la evidencia científica. La organiza ENFAF, una academia de formación en salud y deporte, bajo el nombre de I Congreso Internacional de Nutrición Clínica, y su objetivo declarado es poner orden en un terreno donde abundan las dietas milagro y los consejos contradictorios.

La elección de Alicante no es casual: la ciudad suma así un evento de carácter científico y divulgativo que aspira a atraer tanto a profesionales sanitarios como a público general interesado en la alimentación y la salud.

Una jornada para separar la ciencia del ruido

La nutrición clínica es la disciplina que aplica la alimentación a la prevención y el tratamiento de enfermedades concretas. En los últimos años se ha convertido en uno de los campos de la salud que más desinformación genera: las recomendaciones serias compiten en redes sociales con bulos y soluciones rápidas sin respaldo.

El congreso se plantea como respuesta a ese fenómeno. La programación gira en torno a problemas que cada vez se ven más en consulta —trastornos digestivos, enfermedades autoinmunes, obesidad, inflamación crónica o envejecimiento— y se dirige a nutricionistas, dietistas, entrenadores y personal sanitario, además de a cualquier persona que quiera comprender mejor su salud digestiva, hormonal o metabólica.

Los temas que marcarán el programa

Uno de los asuntos de mayor actualidad abrirá la jornada: el fisioterapeuta e investigador Walter Suárez analizará los fármacos análogos del GLP-1, conocidos por marcas como Ozempic. Se trata de medicamentos que imitan una hormona intestinal reguladora del apetito y la glucosa y que, concebidos para la diabetes tipo 2, se han popularizado para perder peso. Su ponencia plantea si estamos ante un avance o ante un uso precipitado.

El programa continúa con la médico Anna Montilla, especialista en medicina integrativa y en trastornos de la conducta alimentaria, que abordará cómo la preocupación extrema por comer sano puede acabar afectando a la salud. La fisioterapeuta y dietista Anna Nadal hablará del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, un problema digestivo cada vez más diagnosticado.

Alicante reunirá a médicos, dietistas-nutricionistas e investigadores en una jornada dedicada a la nutrición clínica y la salud basada en la evidencia científica. / INFORMACIÓN

Ya por la tarde, el médico José Manuel Felices —doctor en Medicina por la Universidad de Murcia y profesor asociado en la UCAM— tratará la nutrición aplicada a la salud cardiovascular; la dietista-nutricionista Alba Barbero, especializada en psiconeuroinmunología, se centrará en las enfermedades autoinmunes; y el médico y divulgador Antonio Hernández cerrará el bloque de ponencias individuales con una intervención sobre nutrición y longevidad.

El broche será una mesa redonda sobre cáncer y nutrición, con la participación del doctor Álex Yáñez, el doctor Antonio Hernández, Walter Suárez y la doctora Rut López Osca. El debate se orientará a la prevención y al papel de la alimentación y el ejercicio como acompañamiento del tratamiento oncológico.

Médicos, dietistas e investigadores en el cartel

La nómina de ponentes combina perfiles clínicos, académicos e investigadores. Entre ellos figura Álex Yáñez, doctor en Ciencias del Deporte y dietista-nutricionista que asesora a deportistas de élite, y la doctora Rut López Osca, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con mención internacional, con experiencia en el uso del ejercicio como herramienta terapéutica en oncología infantil y en personas mayores. La apertura y el cierre corren a cargo de Juan Pedro Espadas, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y responsable de la academia organizadora.

El rasgo que comparten es la voluntad de apoyar sus intervenciones en la investigación y trasladarla a la práctica, frente al discurso simplista que predomina en el entorno digital.

Quién está detrás del congreso

El evento lo impulsa ENFAF, una academia de formación online en deporte, nutrición y salud que en pocos años se ha consolidado como una referencia del sector en español. El congreso es su primera gran apuesta presencial y prolonga una línea de trabajo que la entidad ya desarrolla en su catálogo formativo, donde se incluye un Máster en Nutrición Clínica Aplicada a Patologías, Endocrinología y Salud. Varios de los ponentes están vinculados además a la docencia universitaria, lo que aporta a la cita un componente académico.

Entradas, horario y lugar

Mapa del Palacio de Congresos de Alicante.

El I Congreso Internacional de Nutrición Clínica tendrá lugar el 27 de junio en el Palacio de Congresos de Alicante, de 9:00 a 16:00 horas. La entrada cuesta 29 euros, con una tarifa reducida de 9 euros para las cien primeras plazas, e incluye acceso a todas las ponencias, pack de bienvenida, desayuno, comida, networking con los ponentes y la grabación del evento. Las entradas se gestionan a través de la plataforma Entradium.