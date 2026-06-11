Ojo si coges el bus en Alicante este sábado: estas líneas cambian su recorrido por la Entrada de Bandas

Los usuarios del autobús en Alicantedeberán revisar su recorrido este sábado 13 de junio. La celebración del desfile de la Entrada de Bandas, uno de los actos más emocionantes de las Hogueras, obligará a modificar el itinerario de numerosas líneas desde las 15:00 horas y hasta el final del servicio.

Los cambios afectarán a líneas urbanas e interurbanas, incluidas conexiones con Playa de San Juan, El Campello, Sant Joan, Mutxamel, San Vicente del Raspeig, Urbanova y el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

En concreto, las líneas afectadas serán la 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 27 y C-6.

El desfile de la Entrada de Bandas cambia los autobuses en Alicante

La Entrada de Bandas de Hogueras tendrá impacto directo en la movilidad del centro de Alicante durante la tarde del sábado. Varias líneas modificarán su paso por zonas habituales de entrada y salida del centro, con desvíos, cabeceras provisionales y cambios de parada que conviene revisar antes de desplazarse.

Todas las líneas de autobús de Alicante afectadas este sábado

Estas son las líneas que modificarán su recorrido por la Entrada de Bandas:

Línea 1: San Gabriel - Ciudad Elegida

Línea 2: La Florida - Sagrada Familia

Línea 3: Ciudad de Asís - Colonia Requena

Línea 5: Rambla - San Agustín

Línea 6: Estación de Autobuses - Juan XXIII

Línea 8: Rambla - Virgen del Remedio

Línea 9: Óscar Esplá - Playa San Juan

Línea 10: Rambla - Vía Parque - C.C. Vistahermosa

Línea 12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II

Línea 13: Rambla - Villafranqueza

Línea 21: Alicante - Playa San Juan - El Campello

Línea 22: Avenida Óscar Esplá - Playa San Juan

Línea 23: Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel

Línea 24: Alicante - Estación de Autobuses - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig

Línea 27: Alicante - Luceros - Urbanova

Línea C-6: Alicante - Aeropuerto

Recorridos alternativos y paradas provisionales de los autobuses de Alicante durante la Entrada de Bandas de Hogueras. / INFORMACIÓN

Líneas 1, 3, 6, 9 y 24: desvío por Salamanca

Las líneas 1, 3, 6, 9 y 24 circularán por la avenida de Salamanca y por la calle Benito Pérez Galdós en ambos sentidos.

Este cambio afecta a recorridos con conexión hacia San Gabriel, Ciudad de Asís, la Estación de Autobuses, Playa San Juan, la Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig.

Líneas 2, 12, 21 y 22: cambios por Doctor Gadea

Las líneas 2, 12, 21 y 22 circularán por Mártires de la Libertad y por la avenida Doctor Gadea en ambos sentidos.

Estas modificaciones afectan a líneas con recorrido hacia La Florida, San Blas, Playa de San Juan y El Campello.

Líneas 8, 10 y 13: nuevas cabeceras

Las líneas 8, 10 y 13 finalizarán su trayecto en la calle Calderón de la Barca e iniciarán el servicio en la calle San Vicente.

Estas líneas conectan la Rambla con Virgen del Remedio, Vía Parque-C.C. Vistahermosa y Villafranqueza, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta el cambio de cabecera durante la tarde y hasta el final del servicio.

Líneas 5 y 27: cabecera en Maisonnave

Las líneas 5 y 27 trasladarán su cabecera a la avenida Maisonnave, entre los números 2 y 6, en la zona de Calvo Sotelo.

La línea 5 conecta Rambla con San Agustín, mientras que la línea 27 cubre el recorrido entre Alicante-Luceros y Urbanova.

Línea 23: desvío hacia Mutxamel

La línea 23, en sentido Mutxamel, circulará por la avenida Doctor Gadea, Mártires de la Libertad y avenida de Denia.

Esta línea conecta Alicante con el Hospital de Sant Joan, Sant Joan y Mutxamel, por lo que el cambio puede afectar a desplazamientos sanitarios y metropolitanos durante la tarde del sábado.

Cambios en la C-6 al aeropuerto de Alicante

La línea C-6, que conecta Alicante con el aeropuerto, también modificará su recorrido en sentido aeropuerto. Según el aviso, el autobús girará en la plaza Doctor Mas Magro, hará parada en el Hotel Maya y regresará por Jovellanos, Mártires de la Libertad, Doctor Gadea y Maisonnave, hasta recuperar su itinerario habitual en Óscar Esplá.

Este cambio es especialmente importante para los viajeros que tengan previsto desplazarse al aeropuerto durante la tarde del sábado.

Alex Domínguez

Paradas y cabeceras provisionales

Durante la modificación del servicio habrá paradas y cabeceras provisionales en distintos puntos del centro de Alicante. Entre las zonas afectadas figuran Estación-Óscar Esplá, Estación de Autobuses, Maisonnave-Calvo Sotelo, Puerta del Mar, Plaza de Toros, Plaza de España y Canónigo Penalva.

Por ello, se recomienda comprobar la parada correspondiente antes de iniciar el viaje, especialmente en las líneas con cambio de cabecera o recorrido alternativo.

Recomendación para moverse por Alicante este sábado

Los desvíos coinciden con una tarde de especial movimiento en Alicante por la Entrada de Bandas, por lo que se aconseja consultar el itinerario antes de desplazarse y acudir con más margen a las paradas.

Noticias relacionadas

La recomendación es especialmente importante para quienes viajen hacia el aeropuerto, Playa de San Juan, El Campello, Sant Joan, Mutxamel, San Vicente del Raspeig, Urbanova o la Universidad de Alicante.