Caos en el padrón de Alicante: citas a tres semanas vista que se agotan en media hora

Una espera interminable. Es lo que sufren los ciudadanos de Alicante cuando quieren empadronarse en el término municipal o modificar su empadronamiento a través del sistema establecido por el Ayuntamiento. Según se constata en la página web habilitada para pedir cita previa y realizar el trámite, no hay fechas disponibles en las dos oficinas competentes del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), una en la calle Labradores y otra en la calle Portugal.

En este último caso las citas pueden pedirse por Internet, aunque solo aparecen disponibles a la media noche hasta que se acaban agotando a los pocos minutos. En el caso de la calle Labradores, ubicada en el Casco Antiguo, las citas deben solicitarse por teléfono, pero se agotan en menos de media hora.

Trabajadores del servicio admiten que a partir de las 9 de la mañana, cuando empieza la jornada laboral, reciben decenas de llamadas de manera inmediata y se anula la posibilidad de solicitar una cita en un escaso periodo de tiempo. A fecha de 11 de junio el servicio ha ofrecido citas, antes de agotarse, para el día 2 de julio.

Críticas

Este “colapso”, en palabras de Manolo Copé, portavoz y concejal de Esquerra Unida-Podemos, ha sido criticado por el grupo municipal, desde donde recuerdan que “no se trata de un trámite menor, sino del acceso a un derecho básico”, ya que “sin empadronamiento hay personas que pueden encontrar dificultades para escolarizar a sus hijos, acceder a servicios públicos, regularizar situaciones administrativas o acreditar su residencia en la ciudad”.

El portavoz asegura que hay “miles de llamadas diarias” y cree que la situación es “inaceptable”. A su vez, Copé cree que el Ayuntamiento, que ostenta esta responsabilidad a través de la Concejalía de Atención Ciudadana, liderada por Lidia López, “no puede escudarse en un sistema informático que no funciona ni en una atención telefónica saturada”, ya que “la administración tiene la obligación de garantizar que cualquier vecino o vecina pueda realizar un trámite esencial sin quedar atrapado en una especie de laberinto burocrático”.

Por último, también señala que esta situación “golpea especialmente a las personas con menos recursos, con más dificultades digitales o con situaciones administrativas más frágiles”, y el grupo municipal exige al gobierno local que adopte “medidas urgentes para reforzar el servicio de atención, habilitar más citas, garantizar alternativas presenciales y permitir que determinados trámites de empadronamiento puedan resolverse con certificado digital cuando sea posible”.