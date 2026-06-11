El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante cierra tres años como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo

El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante ha celebrado este jueves el acto de clausura y entrega de diplomas del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), con el que cierra su tercer curso consecutivo en esta red de centros educativos impulsada por el Parlamento Europeo. El acto ha reunido en el centro a alumnado, familias, profesorado e instituciones para repasar el trabajo realizado durante el curso y reconocer a los 50 embajadores júnior y 6 embajadores sénior que han sostenido el proyecto.

El director titular del colegio, José Ángel Navarro Giner, ha cerrado el acto con un discurso de agradecimiento en el que ha subrayado el compromiso europeo del centro y la calidad humana del alumnado participante. También han intervenido D. Luis Morata, concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Sanidad y Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante, que ha reconocido el papel del colegio como referente europeo en la ciudad; Ana Alonso, representante de Europe Direct Alicante; Álex Ríos Fidalgo, secretario de Equipo Europa en la Comunitat Valenciana; y Ana Vega, presidenta del AMPA, en representación de las familias.

Cincuenta embajadores júnior y seis embajadores sénior han sostenido el proyecto

Campeones de España

El hito más destacado del curso ha sido la victoria en las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea, dedicadas este año al 40 aniversario de la adhesión de España a la UE.

El equipo del centro —formado por Elsa Arias Balsera, Ana Baena Pizarro, Juana Sofía Lembo Nasca, David Muñoz Kachalov y Naia Ríos Fidalgo— se proclamó campeón autonómico en la Universidad de Alicante, superó la fase nacional en Granada y recibió el primer premio de España el 7 de mayo en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, por delante del IES El Cierzo de Navarra y del IES El Carmen de Murcia. Naia Ríos Fidalgo obtuvo además el reconocimiento al mejor ensayo individual.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibió al equipo en el Ayuntamiento el 20 de mayo. Como premio, el equipo realizará próximamente un viaje a Bruselas para conocer el Parlamento Europeo.

Europa desde el aula

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) es una iniciativa del Parlamento Europeo que acerca la Unión Europea a los centros de Secundaria. Los centros participantes designan embajadores júnior y sénior entre su alumnado, forman a los docentes y desarrollan actividades curriculares y extracurriculares centradas en ciudadanía europea, valores democráticos, instituciones comunitarias y alfabetización mediática. Cada curso se trabajan siete módulos formativos diseñados por el propio Parlamento Europeo. El programa tiene una duración de tres años y los centros con mayor trayectoria pueden acceder a la categoría MEPAS.

El Colegio Diocesano San Juan Bautista se incorporó al programa en el curso 2023-2024 y lo ha completado con resultados sobresalientes en sus tres ediciones. Solo en este último curso se han documentado 47 actividades, con más de mil participaciones acumuladas, y se ha colaborado con 22 centros EPAS y MEPAS de toda España.

El centro cuenta además con acreditación Erasmus+, que orienta su trabajo hacia la inclusión, la competencia digital, la sostenibilidad y la participación democrática.

Este centro lleva tres años demostrando que Europa no es un concepto lejano para nuestros alumnos, sino algo que se construye cada día desde el aula José Ángel Navarro Giner — Director titular del colegio

De Euroscola a la televisión griega

El recorrido de estos tres años incluye experiencias de primer nivel. En el curso 2024-2025, 24 alumnos participaron presencialmente en el programa Euroscola del Parlamento Europeo, simulando el rol de eurodiputados en una sesión parlamentaria real y debatiendo junto a jóvenes de otros centros europeos sobre política energética. Fue una de las actividades mejor valoradas del programa y un ejemplo de lo que EPAS ofrece a sus centros.

En el curso que ahora se cierra, el centro ha participado en los encuentros provincial y autonómico de Escuelas Embajadoras; ha estado presente en el I Foro de Resiliencia de las Regiones Mediterráneas; ha publicado un artículo en el diario griego To Vima International Edition sobre inmigración e integración; y ha intervenido en inglés en una mesa redonda televisiva vinculada a MEGA TV y a la Oficina del Parlamento Europeo, con cinco alumnas hablando sobre paz, democracia y futuro europeo. El trabajo del centro ha tenido presencia también en Radio Nacional de España y Televisión Española.

Comunidad educativa

«Este centro lleva tres años demostrando que Europa no es un concepto lejano para nuestros alumnos, sino algo que se construye cada día desde el aula, con esfuerzo, curiosidad y compromiso», ha destacado José Ángel Navarro Giner, director titular del colegio.

«El primer premio nacional, la participación en Euroscola o las intervenciones en medios internacionales son fruto de un trabajo serio y sostenido que nos llena de orgullo como comunidad educativa».

El Colegio Diocesano San Juan Bautista es un centro concertado de Alicante perteneciente a las Escuelas Católicas Diocesanas del Obispado de Orihuela-Alicante, situado en el barrio de Benalúa. Escolariza alumnado desde Infantil hasta ESO y desarrolla su proyecto educativo en torno a la formación integral, la convivencia y la colaboración con las familias. Cuenta con acreditación Erasmus+ KA120-SCH y es miembro del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo desde el curso 2023-2024.