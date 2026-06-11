El Colegio de Enfermería de Alicante reivindica la dermoestética basada en la seguridad del paciente

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido la masterclass “Cuidar la piel también es cuidar la vida”, una jornada dedicada a analizar el presente y el futuro de la enfermería dermoestética, así como la aportación enfermera a la prevención, el cuidado y el abordaje integral de la salud de la piel. La actividad fue organizada por el Colegio de Enfermería de Alicante, a través de su Grupo SkincareAlicante, en colaboración con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), la Universidad Europea y la Asociación Nacional de Enfermería Dermoestética (ANEDE).

La presentación de esta actividad corrió a cargo de la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, quien dijo que “hablar de dermoestética no significa hablar solamente de belleza. Significa hablar de salud, prevención, seguridad, bienestar, recuperación de la autoestima y mejora de la calidad de vida”. Al hilo de ello añadió que la Enfermería cuenta con una preparación especialmente valiosa para desarrollar este trabajo.

"Nuestra mirada no se limita a una técnica o a una zona corporal. Valoramos integralmente a la persona, sus antecedentes, sus necesidades, sus expectativas, su estado emocional y los posibles factores de riesgo. Esa capacidad de cuidar de manera global es, precisamente, una de las grandes aportaciones de las enfermeras y enfermeros a la dermoestética. Pero para que este crecimiento profesional sea sólido, no basta con incorporar nuevas técnicas. Debemos construirlo sobre la formación continuada, la práctica basada en la evidencia, la responsabilidad profesional y la ética del cuidado”.

Estética

Durante el encuentro se puso de manifiesto que el cuidado de la piel trasciende la dimensión puramente estética y forma parte de la salud, la prevención de enfermedades, la educación sanitaria y el bienestar físico y emocional de las personas. Los participantes defendieron una dermoestética ejercida desde el conocimiento científico, la valoración individualizada, la seguridad del paciente y la responsabilidad profesional.

Uno de los bloques de la masterclass estuvo dedicado a la fotoprotección, destacándose el papel de las enfermeras en la educación de la población, la prevención del daño solar y la promoción de hábitos saludables. Se insistió en la necesidad de adaptar las recomendaciones a las características de cada persona, evitando mensajes generalistas y reforzando la detección de signos de alarma que puedan requerir una valoración especializada.

Asistentes a la sesión del Colegio de Enfermería sobre cuidado de la piel / INFORMACIÓN

La jornada abordó también la salud del cabello y del cuero cabelludo, con la presentación de una nueva guía tricoenfermera, concebida como herramienta de apoyo para mejorar la valoración, la orientación y los cuidados enfermeros relacionados con las alteraciones capilares. En este ámbito se presentó como un ejemplo de la progresiva ampliación de competencias y conocimientos dentro de la Enfermería dermoestética. Así mismo, se presentó una mini guía para el cuidado capilar en oncología, que puede descargarse en este enlace.

Formación especializada

La formación especializada ocupó un lugar central en las intervenciones. Los expertos señalaron que el crecimiento de esta área debe ir acompañado de programas formativos rigurosos, conocimientos de anatomía, fisiología, farmacología, valoración cutánea, técnicas y productos sanitarios, así como del conocimiento de los límites competenciales y del marco jurídico aplicable.

En la mesa de debate se analizaron las oportunidades profesionales existentes en el ámbito de la dermoestética, tanto en el ejercicio asistencial como en la consulta enfermera, la educación sanitaria, el asesoramiento dermocosmético, la prevención y el seguimiento de los pacientes. Los participantes reivindicaron que el desarrollo de este campo debe sustentarse en la evidencia científica, la ética profesional, la actualización continua y la colaboración interdisciplinar.

Asimismo, se destacó la importancia de diferenciar la enfermería dermoestética de prácticas meramente comerciales. El valor específico de la profesión reside en su capacidad para realizar una valoración integral, identificar riesgos, detectar contraindicaciones, educar al paciente, prevenir complicaciones y mantener la continuidad de los cuidados.

Salida laboral

La jornada permitió también reflexionar sobre la evolución de la profesión enfermera y sobre la aparición de nuevos espacios de desarrollo profesional. La dermoestética fue presentada no solo como una posible salida laboral, sino como un campo sanitario en expansión que exige preparación, responsabilidad, investigación y respaldo institucional.

Entre los profesionales que participaron en la actividad se encontraron Anabel Fuentes, enfermera experta del Grupo SkincareAlicante del Colegio de Enfermería de Alicante; Patricia Cerezo, directora del Postgrado de Experto en Enfermería Dermoestética en la UEV; Rocío de Mingo, enfermera experta en dermoestética de ANEDE; Unai Calero, enfermero experto Grupo SkincareAlicante del Colegio de Enfermería de Alicante, y Noelia Rodríguez, vicedecana de Enfermería de la Universidad Europa de Valencia y directora del Campus de Alicante.

La masterclass está disponible en el canal de YouTube del Colegio en este enlace.