La Comunidad Valenciana recibirá 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda de Pedro Sánchez

Un 11,4 % de los fondos que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, destinará al Plan Estatal de Vivienda (PEV) irán a parar a la Comunidad Valenciana. La iniciativa contempla construir vivienda pública a precios asequibles y otras medidas en este sentido, como facilitar ayudas para el acceso al alquiler y a la emancipación, poniendo el foco en los jóvenes y en los colectivos más vulnerables. El plan incluye una cláusula "anti Naus" para intentar evitar que el escándalo de Alicante se repita en otras promociones.

En total, el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, destinará 798 millones de euros entre 2026 y 2030 a la Comunidad sobre un total de 7.000 millones de euros previstos para invertir en el conjunto de España. Así lo ha anunciado el ministerio tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se han aprobado los criterios de distribución de fondos para el PEV.

El encuentro, que contaba con representantes de comunidades y ciudades autónomas, lo ha presidido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, quien ha resaltado la importancia del “acuerdo” entre diferentes administraciones de distintos colores políticos, lo que traslada “un importante mensaje a la ciudadanía” ante “el principal problema que le preocupa”.

Según ha trasladado el Ministerio a través de un comunicado, el acuerdo se ha aprobado “por unanimidad”. Esta iniciativa establece un modelo de “corresponsabilidad” en la que el Gobierno de España aporta el 60 % de los fondos y las comunidades el 40 % restante. Del total, “al menos un 40 % se dedicará a la construcción y a la adquisición de viviendas, un 30 % a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30 % restante a garantizar la protección de los colectivos y los territorios que más lo necesitan”, aseguran desde el gobierno.

A su vez, el PEV incorpora “mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas”, una medida que contrasta con lo establecido en diversas legislaciones autonómicas, entre ellas la valenciana, donde la protección tiene fecha de caducidad.

Cláusulas “anti-Naus”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero y a través del que se beneficiaron diversas personas relacionadas con instituciones gobernadas por el PP, ha condicionado también este PEV. Tal como afirma el ministerio a través de su último comunicado, cosa que ha hecho en ocasiones anteriores también en boca de su titular, Isabel Rodríguez, la iniciativa pretende “garantizar la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude”.

Otra de la cláusula es un “sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a una información veraz y transparente”. Según expresó en su momento la ministra, cuando anunció la iniciativa, desde el Gobierno garantizarán que “ningún euro de financiación” de su ejecutivo “vaya para la especulación”.

En concreto, en el apartado de “blindaje, controles y transparencia”, figura una “cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante”. En este sentido, “se estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del Plan se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”, y se indica también que dicho ministerio “ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones”.

La propia ministra aseguró a finales de abril, cuando anunció el PEV, que “los dirigentes del PP se han repartido la vivienda protegida y eso no ha sido casualidad, no es un accidente”. Rodríguez, que llegó a visitar Alicante para exigir explicaciones al PP sobre la trama, también se comprometió con el “blindaje” de la vivienda protegida, de tal manera que no abandone nunca esta condición, y añadió que “no se va a financiar ni una sola promoción donde no estén garantizados estos registros conforme a criterios de transparencia, objetivos y que puedan ser fácilmente constatables por la ciudadanía”.