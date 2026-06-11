Educación celebra el acuerdo para reducir la burocracia y defiende su oferta de 3.338 millones frente al portazo de los sindicatos

La consellera de Educación ha puesto en valor el único acuerdo alcanzado con cuatro de los cinco sindicatos para reducir la burocracia en los centros educativos tras un mes de huelga y ha seguido defendiendo su oferta de 3.338 millones de euros hasta 2031 frente al portazo de los representantes de los trabajadores para aceptar su plan para las ratios, plantillas, inclusión educativa, Formación Profesional e infraestructuras educativas.

El otro acuerdo que la conselleria ha conseguido salvar, solo con CSIF, es el referente al valenciano y contempla medidas como un plan de formación del profesorado en valenciano, con especial atención a las comarcas de predominio castellano y la regulación de la formación para los certificados de Capacitación en Valenciano y Diploma de Mestre en Valencià.

Carmen Ortí, ha resaltado que la actuación para simplificar el papeleo a los profesionales, respaldada por STEPV, CC OO, UGT y CSIF va a suponer “un paso significativo hacia la reducción de la carga burocrática que asumen los docentes en su día a día”

La medida contempla la puesta en marcha de procedimientos más simples y eficaces, con el objetivo de eliminar trámites innecesarios y optimizar la gestión interna de los centros. Esta simplificación permitirá una organización más ágil y coherente con las necesidades reales del sistema educativo.

La consellera ha explicado que “uno de los principales beneficios de esta medida será la mejora de las condiciones laborales del profesorado ya que, al reducirse el tiempo dedicado a tareas administrativas, podrán centrar sus esfuerzos en lo esencial: la atención al alumnado y sus familias, y el desarrollo de su labor pedagógica”.

El profesorado tendrá más tiempo y recursos para enseñar, lo que implica una mejor atención individualizada Carmen Ortí — Consellera de Educación

La consellera de Educación y el secretario autonómico en la firma de un acuerdo con los sindicatos / INFORMACIÓN

Carmen Ortí ha valorado que esta medida facilita la labor de “un profesorado con más tiempo y recursos para enseñar, lo que implica una mejor atención individualizada y un proceso de aprendizaje más enriquecedor para el alumnado.”

Asimismo, ha resaltado el papel de los docentes que “hacen frente a exigencias cada vez más altas, con cambios normativos que han aumentado su trabajo administrativo debido a que la burocracia se ha triplicado en los últimos años”. Por eso, ha añadido, “con la firma de este acuerdo damos respuesta a esta demanda justa de profesores y maestros de la Comunitat Valenciana”.

En concreto, este plan recoge, entre otras, la aprobación de un decreto de simplificación administrativa en seis meses, el expediente digital del docente para el próximo curso, el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar documentos, el derecho a la desconexión digital y la regulación del trabajo fuera del centro.

"El acuerdo más ambicioso" para la educación pública

La Conselleria de Educación ha vuelto a emplazar a las organizaciones sindicales a mesas sectoriales para seguir abordando el resto de puntos de la propuesta con el objetivo de “continuar dialogando y encontrar el máximo consenso para refrendar la oferta realizada por la Generalitat más ambiciosa para la educación pública de la Comunitat Valenciana”.

Al respecto, Carmen Ortí ha subrayado que “las posiciones se están acercando en materias como las infraestructuras gracias al Plan que hemos presentado y que recoge las reivindicaciones de los representantes sindicales, Nuestra voluntad de diálogo sigue abierta como el primer día para ir avanzando”.

La reunión convocada este jueves por la conselleria para firmar acuerdos con los sindicatos / INFORMACIÓN

Hemos presentado la mejor oferta para transformar la educación pública que jamás se ha realizado en la Comunidad Valenciana Carmen Ortí — Consellera de Educación

La Administración autonómica se ha vuelto a aferrar a que la Generalitat ha presentado "la mejor oferta para transformar la educación pública que jamás se ha realizado en la Comunidad Valenciana, con una inversión prevista para los próximos años que supera los 3.338 millones de euros".

Esta propuesta contempla actuaciones en materia de mejora salarial del profesorado, reducción de ratios, refuerzo de plantillas docentes, modernización de infraestructuras educativas, impulso de la inclusión educativa, además del acuerdo de simplificación administrativa.

Entre las principales medidas destaca la mejora retributiva del profesorado que se ha firmado con ANPE y CSIF, que según la conselleria, situará a los docentes valencianos entre los mejor remunerados de España, lo que contradicen los sindicatos mayoritarios, porque advierten de que cuando se complete la subida salarial en 2028 de 200 euros mensuales brutos, el resto de comunidades autónomas se situarán por delante.

Asimismo, el departamento de Ortí ha destacado que "se plantea una reducción de las ratios hasta alcanzar los niveles más bajos de la historia de la Comunitat Valenciana" y la incorporación de 7.742 nuevos docentes durante los próximos años. La propuesta, según ha defendido, también supone "un importante avance en infraestructuras educativas, con una inversión conjunta de 1.410 millones de euros hasta 2029".