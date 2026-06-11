La gratuidad del bus para menores y jubilados y los descuentos en bonos se prorroga hasta final de año en Alicante

Las rebajas para viajar en transporte público en Alicante se mantendrán hasta final de año. Las condiciones de las ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han hecho posible que se extienda esta medida, que supone la gratuidad en el transporte público hasta los 14 años, el 50 % de descuento para bonos de personas de entre 15 y 30 años, del 40 % para viajeros de entre 31 y 65 años y eximir el pago a los pensionistas con la tarjeta Móbilis Oro.

Desde hace un año se llevan aplicando estos descuentos tanto en autobuses urbanos (de color rojo y que se mueven dentro del término municipal), interurbanos (de color azul y que conectan con localidades adyacentes) y también del TRAM.

El concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Carlos de Juan, celebra el mantenimiento de la medida porque es “universal” y además cumple con las ayudas que concede el Ministerio, que se suman a las “aportaciones municipales”. El mismo edil considera que la rebaja “compensa la pérdida de poder adquisitivo de las familias ante la crisis económica y la subida de precios que generan los conflictos internacionales y el contexto geopolítico actual”.

Los precios

El bono de 30 días con bonificación del 40 % cuesta 24 euros. El Bono Ruta 4/30 Joven, con bonificación del 50 %, se queda en 7,50 euros. Por otra parte, el Bono Mobilis Multiviaje de 10 trayectos, bonificado al 40 %, tiene un coste de 5,25 euros, mientras que el de 30 viajes con la misma bonificación cuesta 15,75 euros.

También está el Bono Móbilis Jove de 30 viajes, con bonificación del 50 %, que cuesta 10,60 euros, y el Bono Móbilis Escolar de 30 viajes, bonificado al 50 %, se reduce a 8,25 euros. A su vez, el Bono Móbilis Oro Alicante se mantiene con 300 viajes gratuitos al año, y su recarga bonificada de 10 viajes con bonificación del 40 % cuesta 3 euros.