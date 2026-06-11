Universidad de Alicante
Las notas de la PAU se podrán consultar este viernes 12 de junio a partir de las 13.00 horas
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades habilita los días 15, 16 y 17 de junio para solicitar revisiones de los exámenes
Los estudiantes de la Comunidad Valenciana que se examinaron de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) durante la semana pasada podrán consultar sus resultados este viernes 12 de junio a través de la plataforma habilitada por la Generalitat. Será necesario introducir las credenciales personales para poder acceder.
A los exámenes celebrados en las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana se presentaron un total de 25.666 estudiantes, de ellos 9.132 en las distintas sedes de las Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche.
La preinscripción se podrá realizar entre el 15 de junio y el 3 de julio hasta las 14.00 horas
Notas
Las notas estarán disponibles a partir de las 13.00 horas y los días 15, 16 y 17 de junio se podrán solicitar revisiones hasta las 14.00 horas. La resolución de la Comisión Gestora de las revisiones se hará pública el 19 de junio.
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha habilitado también diferentes días para visualizar los exámenes. En las provincias de Castellón y Valencia, estas revisiones tendrán lugar los días 22 y 23 de junio. En la provincia de Alicante serán los días 25 y 26 de junio.
Preinscripción
A partir del 15 de junio, el alumnado ya podrá iniciar el proceso de preinscripción universitaria, que finalizará el 3 de julio a las 14.00 horas.
La publicación de los admitidos en cada grado se publicará el 10 de julio a partir de las 11.00 horas.
Convocatoria extraordinaria
El alumnado que realice la PAU en la convocatoria extraordinaria de julio podrá matricularse de la misma entre el 15 y el 18 de junio.
Las pruebas se realizarán entre el 30 de junio y el 2 de julio y las notas se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.
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