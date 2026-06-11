Pablo Ferreirós presenta en el Club INFORMACIÓN "El libro del neuromarketing"

El doctor en Marketing, consultor, divulgador y speaker internacional Pablo Ferreirós ha presentado en el Club INFORMACIÓN de Alicante "El libro del neuromarketing. La emoción decide, la razón justifica", editado por NPQ. En sus páginas combina neurociencia, psicología y marketing para mostrar cómo el cerebro procesa estímulos, evalúa opciones y justifica decisiones que, en realidad, ya han sido tomadas de forma inconsciente. Este libro está pensado para pymes, profesionales del marketing, la comunicación y los negocios; así como para estudiantes y personas interesadas en entender el comportamiento humano desde una perspectiva científica a la vez que accesible.

El principal objetivo del autor con esta obra es democratizar el neuromarketing y acercarlo a cualquier persona interesada en comprender mejor cómo toman decisiones los consumidores. Es una obra que explica "de forma clara y aplicada, cómo funciona realmente la toma de decisiones del consumidor y por qué las emociones tienen un papel clave en cualquier proceso de compra".

Peluquería

"Tradicionalmente, muchas personas han pensado que el neuromarketing es una disciplina reservada para grandes multinacionales con enormes presupuestos, pero la realidad es muy diferente. Mi intención ha sido demostrar que cualquier empresa, desde una pequeña peluquería hasta una gran corporación, puede aplicar estos principios para mejorar su relación con los clientes. El libro está escrito con un lenguaje muy sencillo, accesible y práctico. He evitado tecnicismos innecesarios para que cualquier lector pueda entender los conceptos".

Además de la parte teórica, la publicación incluye herramientas aplicables sin necesidad de grandes inversiones tecnológicas, numerosos casos prácticos y más de treinta códigos QR que permiten acceder a vídeos explicativos donde profundizo en distintos temas. "La idea es que el lector no solo comprenda la teoría, sino que pueda aplicarla de manera inmediata en su negocio o actividad profesional".

Otro momento de la presentación de "El libro del neuromarketing" / Pilar Cortés

Modelo Triúnico

El neuromarketing explica el funcionamiento del cerebro del consumidor. Para ello, el autor se apoya en el Modelo Triúnico desarrollado por Paul MacLean. "Este modelo plantea que en nuestro cerebro conviven tres sistemas: el cerebro reptiliano, relacionado con la supervivencia y los instintos; el sistema límbico, vinculado a las emociones; y el neocórtex, asociado al pensamiento racional y analítico. Cuando tomamos una decisión de compra, interactúan constantemente".

"Sin embargo -prosigue-, gran parte de las decisiones se inician de forma subconsciente. Diversos estudios sugieren que alrededor del 95 % de los procesos de decisión comienzan fuera de nuestra conciencia. Después intervienen factores como nuestros valores, actitudes y estilo de vida, que terminan influyendo en la elección final. Por eso es tan importante comprender que el consumidor no siempre actúa de manera totalmente racional. Muchas veces percibe un producto de una forma determinada debido a factores emocionales, incluso antes de analizar sus características objetivas", ha señalado.

Cerebro

En este libro, se aborda el funcionamiento del cerebro del consumidor; el papel de la emoción frente a la razón en la toma de decisiones; casos reales y ejemplos aplicados al marketing y a la empresa; conceptos clave de neuromarketing explicados de forma sencilla; y herramientas prácticas para mejorar estrategias comerciales y de comunicación.

"Un libro imprescindible para comprender por qué la emoción decide y la razón justifica", concluye la presentación.