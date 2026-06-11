Paco Alemañ, expresidente de los Mercados de Alicante: "Hemos trabajado mucho para que haya una buena convivencia con el turismo"

Pregunta. ¿Qué balance hace de estos cinco años al frente de la asociación?

Respuesta. Creo que el trabajo de la asociación ha sido brutal, hemos realizado muchas campañas de concienciación, ha habido una transformación profunda de la asociación, hemos crecido en número de socios, presupuesto e impacto en redes sociales. Me voy satisfecho y tranquilo porque el timón se queda en manos de una persona muy válida.

P. ¿Cree que hay que seguir impulsando campañas para acercar los mercados a la ciudadanía?

R. Por supuesto. Además, las redes sociales son ahora un canal fundamental para llegar a la gente joven. También hemos intentado que los puestos de hostelería sean aliados de los comerciantes para que ese flujo de personas aproveche y compre en el mercado porque la misión es proteger es ser referencia de producto tradicional.

P. La hostelería ha sido uno de los grandes debates durante su mandato. ¿Cómo valora su evolución?

R. Es un asunto sobre el que todavía queda trabajo por hacer con la administración. Las nuevas ordenanzas deben servir para establecer un modelo que garantice una buena convivencia y que la hostelería sea una aliada, no una fuente de conflicto.

P. ¿Ha mejorado la convivencia con el paso de los años?

R. En general la situación es buena. Puede surgir algún conflicto puntual, pero la mayoría de los puestos de hostelería son muy respetuosos. Lo que pedimos es una regulación más clara y mayor control en momentos de gran afluencia para garantizar una convivencia adecuada.

P. El crecimiento del turismo también ha generado debate. ¿En qué punto se encuentra?

R. El Mercado Central es un tesoro de la ciudad y es normal que todo el mundo quiera visitarlo, es el segundo lugar más visitado de Alicante, solo por detrás del Castillo de Santa Bárbara. Estamos encantados de ser una referencia turística y de que muchos visitantes acaben convirtiéndose en clientes. Hemos trabajado mucho para que exista una buena convivencia, también junto a la asociación de guías turísticos, y para evitar problemas cuando llegan grupos numerosos.

P. ¿Se ha avanzado en las mejoras de infraestructuras que reclaman los mercados?

R. Se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Sabemos que existen proyectos para mejorar cuestiones como los montacargas o los sistemas de climatización y que hay voluntad por parte de la administración, pero nos gustaría una mayor agilidad porque son demandas de comerciantes, clientes y asociaciones vecinales.

P. Durante su mandato también ha crecido el número de asociados. ¿Todavía hay margen para seguir aumentando esa cifra?

R. Sí, aunque hemos alcanzado bastante techo. El modelo de mercado ha cambiado y muchos puestos pequeños se han agrupado en otros más grandes. Aun así, en los cuatro mercados estamos cerca de los 200 socios y siempre se puede seguir creciendo.

P. ¿Qué consejo le daría a Aida Roque como sucesora?

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R. Pocos, es una persona muy válida. Ya formaba parte de la junta directiva y conoce perfectamente el trabajo realizado. Además, yo seguiré en la junta directiva, así que seguiremos haciendo equipo.