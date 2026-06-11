El PP de Alicante suaviza el Plan de Juventud y aplicará la hoja de ruta de Vox en la concejalía hasta las elecciones

La hoja de ruta de la Concejalía de Juventud de Alicante, en manos de Vox. El gobierno municipal de Luis Barcala ha pactado con los ultras el documento con las "líneas de acción" del área, aprobado esta misma semana, que servirá para encauzar el trabajo del departamento durante los próximos dos años, hasta después de las elecciones municipales de 2027. Aunque el escrito, a grandes rasgos, es muy similar al Plan Estratégico de Juventud que fue aprobado en 2022 y caducó en 2025, sí introduce cambios como la supresión del punto de "mujeres jóvenes e igualdad" y diluye el contenido en materia de derechos LGTBI.

El documento, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, se fundamenta sobre cuatro ejes principales (Ocio, Emancipación, Implicación y Vitalidad) que son coincidentes con los del ya extinto Plan de Juventud 2022-2205, que eran Ocio, Emancipación, Participación y Bienestar. Pese a ello, las grandes diferencias tras la irrupción de Vox en la elaboración del documento se encuentran en los detalles de cada apartado.

Al respecto, el nuevo documento mantiene un eje de Igualdad, pero con un contenido mucho más reducido y menos explícito. En 2022, en el documento redactado bajo la dirección del doctor en Sociología Raúl Ruiz Callado, la agenda LGTBI aparecía de forma detallada con referencias a recursos específicos, orientación a jóvenes transexuales, lucha contra discursos de odio, homofobia sigilosa, humor homófobo, adopción en matrimonios homosexuales, masculinidades alternativas y formación en coeducación y diversidad afectivo-sexual. Sin embargo, este apartado se reduce ahora a campañas contra el acoso escolar en fechas señaladas, talleres dirigidos a jóvenes, la revisión del programa Educar en Familia y el respeto a la diversidad familiar, sexual y de género.

Salud sexual y vivienda

También se suavizan las alusiones a la salud sexual, que en 2022 introducen asesoramiento sobre sexualidad, anticoncepción y afectividad; una guía online de preguntas frecuentes; formación para el profesorado; información a estudiantes desde los 12 años; e implicación de madres y padres. Ahora, aunque se mantienen conceptos sobre sexualidad y afectividad, se refuerza la necesidad de autorización parental para actividades en 4º de la ESO sobre relaciones de pareja y se señala que los menores solo podrán acceder a estos servicios "con la autorización de padres o tutores, incluso acompañados de estos".

Además, en materia de vivienda se produce un menor énfasis en el derecho a una residencia digna como problema estructural de la juventud alicantina, y se reemplaza por una redacción más centrada en la orientación, las ayudas y soluciones mixtas con entidades externas.

Estas líneas estratégicas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado martes, aunque en el expediente facilitado por el Ayuntamiento únicamente se daba cuenta del acuerdo, sin adjuntar el texto que acababa de ser validado ni comunicar que formaba parte de un acuerdo con la formación de ultraderecha. Pese a que los portavoces municipales, Cristina Cutanda y Manuel Villar, indicaron que no había inconveniente por parte del equipo de gobierno en publicar el contenido, el documento no fue publicado en la web municipal ni facilitado a los medios de comunicación.

La revisión del Plan de Juventud era uno de los acuerdos sellados entre el PP y Vox el pasado mes de junio, para dar luz verde al Plan de Ajuste al que Alicante se vio forzada tras incumplir la regla de gasto y que costó el puesto al entonces edil de Hacienda, Toni Gallego. Un pacto que llevaba pendiente de cumplimiento desde hace un año.