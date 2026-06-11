La primera tienda Moda re- de Alicante celebra cinco años

La primera tienda Moda re- de la Diócesis de Orihuela-Alicante celebra este mes su quinto aniversario. Ubicada en Alicante, esta tienda abrió sus puertas en 2021 con el objetivo de promover una forma diferente de consumir moda, basada en la reutilización de prendas, el cuidado del medio ambiente y la generación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad.

Cinco años después, aquel primer establecimiento se ha consolidado como el punto de partida de un proyecto de economía social y solidaria que cuenta actualmente con cuatro tiendas Moda re- en la diócesis: la tienda de Alicante, una en Elche Parque Empresarial y dos establecimientos en la ciudad de Elche. Todas ellas son gestionadas por Retextil, la empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, que actualmente mantiene 20 puestos de inserción sociolaboral, ofreciendo oportunidades de empleo y formación a personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Moda re- forma parte de la apuesta de Cáritas por la economía solidaria, un modelo que sitúa a la persona en el centro y que busca generar oportunidades reales de inclusión a través del empleo digno. En la diócesis, este trabajo se desarrolla en estrecha coordinación con los programas de empleo de Cáritas, que durante 2025 acompañaron a 1.522 personas en sus procesos de inserción laboral. Retextil constituye uno de los proyectos más significativos de esta estrategia, combinando la reutilización textil con la creación de oportunidades laborales y formativas para personas en situación de exclusión social.

Javier Vendrell Camacho

Reutilización textil

La iniciativa se enmarca además dentro del proyecto estatal Moda re-, impulsado por Cáritas, que se ha convertido en el principal operador de recogida y reutilización textil de España. Según los últimos datos disponibles, Moda re- gestiona el 42% de toda la recogida selectiva de textil del país y cuenta con una red de más de 190 tiendas. Asimismo, la economía social vinculada al sector textil genera más de 3.700 puestos de trabajo en España, más de 1.600 de ellos dentro de la red Moda re-.

Precisamente, este quinto aniversario coincide con el primer año completo de actividad en la actual ubicación de la tienda, situada en la calle General Lacy, 8 de Alicante. El traslado a este nuevo espacio, de 148 metros cuadrados dedicados a la moda sostenible, ha supuesto un importante paso adelante para el proyecto, permitiendo aumentar su visibilidad, acercarse a nuevos públicos y consolidar la presencia de la economía social y solidaria en una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

La apuesta por este emplazamiento ha permitido incrementar el impacto social del proyecto, mejorando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional de las personas que realizan sus itinerarios de inserción laboral en la tienda. La atención al público, la gestión comercial y el trabajo diario en un entorno comercial de referencia favorecen la adquisición de competencias y experiencias que contribuyen a mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso posterior al mercado laboral ordinario.

Además, este nuevo espacio ha permitido acercar la moda sostenible a un mayor número de personas, demostrando que es posible integrar un proyecto de economía social en el corazón de la actividad comercial de Alicante, ofreciendo una alternativa de consumo responsable que genera oportunidades para las personas y beneficios para el medio ambiente.

Inauguración en Alicante de la tienda de Cáritas Moda-re / INFORMACIÓN

Actividades de aniversario

Con motivo de este quinto aniversario, Moda re- Alicante ha preparado una programación especial de actividades abiertas a toda la ciudadanía que combina sensibilización ambiental, cultura, creatividad y convivencia comunitaria.

La celebración comenzará el viernes 12 de junio, de 17:00 a 18:00 horas, con la participación de Ana Espadas, creadora de contenido especializada en moda y tendencias sostenibles. Durante el encuentro, titulado Influencer Time, compartirá con las personas asistentes cómo es posible vestir con estilo mientras se apuesta por un consumo más responsable y respetuoso con el medio ambiente. Además, explicará el papel que desempeña la reutilización textil en la reducción del impacto ambiental de la industria de la moda y dará a conocer iniciativas que permiten consumir moda de una manera más ética y sostenible.

Las actividades continuarán el sábado 13 de junio con una propuesta especialmente pensada para las familias. De 11:30 a 13:00 horas tendrá lugar una sesión de cuentacuentos y mascletà reciclada, una actividad educativa y lúdica en la que los más pequeños podrán disfrutar de historias llenas de imaginación y participar en una original mascletà elaborada con materiales reutilizados, fomentando de forma divertida valores relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del planeta.

Concierto

La jornada festiva continuará esa misma tarde con "La tienda suena", un concierto especial que se celebrará de 17:30 a 18:30 horas y que contará con la participación del Coro San Gabriel. La música servirá como punto de encuentro entre clientes, donantes, voluntariado, trabajadores y personas vinculadas al proyecto, creando un espacio de celebración compartida para agradecer el apoyo recibido durante estos cinco años de trayectoria.

La programación especial finalizará el martes 16 de junio, de 17:30 a 18:30 horas, con el taller creativo "Camisetas con corazón". Durante esta actividad, las personas asistentes podrán diseñar y personalizar sus propias camisetas, descubriendo nuevas posibilidades para reutilizar prendas y fomentar un consumo más consciente. La iniciativa pretende combinar creatividad, sostenibilidad y participación, permitiendo a cada participante llevarse un recuerdo único de esta celebración.

Durante todo el mes de junio, la tienda acogerá pequeñas charlas de sensibilización de cinco minutos dirigidas a las personas que la visiten. A través de estos encuentros se abordarán cuestiones relacionadas con el consumo responsable, la economía circular, el impacto ambiental de la industria textil y la labor social que desarrolla Moda re- a través de Retextil y Cáritas. Como complemento, quienes participen en estas acciones podrán disfrutar de diferentes sorpresas preparadas con motivo de este aniversario.

La nueva ubicación de General Lacy ha sido una apuesta valiente por situar la economía social en pleno centro comercial de Alicante Helena Miquel — Responsable de las tiendas

Mucho más que una tienda de ropa

Desde su apertura, Moda re- Alicante ha demostrado que es posible unir sostenibilidad, solidaridad e inclusión social en un mismo proyecto. Cada prenda recuperada evita residuos, reduce el impacto ambiental de la industria textil y contribuye a generar nuevas oportunidades laborales para personas que necesitan una segunda oportunidad.

A lo largo de estos cinco años, miles de personas han colaborado con el proyecto mediante la donación de ropa, la compra de prendas reutilizadas o el apoyo a las distintas iniciativas impulsadas por Cáritas. Gracias a esta implicación ciudadana, Moda re- se ha consolidado como una referencia en economía circular y consumo responsable en la provincia de Alicante.

"Este último año ha sido especialmente importante para nosotros. La nueva ubicación en General Lacy ha supuesto un salto cualitativo para el proyecto, permitiéndonos llegar a más personas, aumentar nuestra presencia en la ciudad y ofrecer un mejor entorno de aprendizaje y desarrollo profesional para quienes realizan sus procesos de inserción laboral. Ha sido una apuesta valiente por situar la economía social en pleno centro comercial de Alicante y los resultados están siendo muy positivos", señala Helena Miquel, responsable de las tiendas.

Con esta celebración, Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante y Retextil quieren agradecer la confianza recibida durante estos años y animar a la ciudadanía a seguir apostando por una forma de consumir que cuida a las personas y al planeta, demostrando que detrás de cada prenda reutilizada hay una historia de sostenibilidad, dignidad y esperanza.