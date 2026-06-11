Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial EducaciónWasaps Mazón VentorroHuelga limpieza HoguerasDocumental EspláLlados BenidormDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

Solidaridad

La primera tienda Moda re- de Alicante celebra cinco años

La iniciativa impulsada por Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante fue el origen de un proyecto que hoy cuenta con cuatro establecimientos y 20 puestos de inserción sociolaboral

Una segunda oportunidad para la ropa y para personas en riesgo de exclusión con el proyecto Re-Textil de Cáritas

Una segunda oportunidad para la ropa y para personas en riesgo de exclusión con el proyecto Re-Textil de Cáritas

Una segunda oportunidad para la ropa y para personas en riesgo de exclusión con el proyecto Re-Textil de Cáritas / Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. Hernández

J. Hernández

La primera tienda Moda re- de la Diócesis de Orihuela-Alicante celebra este mes su quinto aniversario. Ubicada en Alicante, esta tienda abrió sus puertas en 2021 con el objetivo de promover una forma diferente de consumir moda, basada en la reutilización de prendas, el cuidado del medio ambiente y la generación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad.

Cinco años después, aquel primer establecimiento se ha consolidado como el punto de partida de un proyecto de economía social y solidaria que cuenta actualmente con cuatro tiendas Moda re- en la diócesis: la tienda de Alicante, una en Elche Parque Empresarial y dos establecimientos en la ciudad de Elche. Todas ellas son gestionadas por Retextil, la empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, que actualmente mantiene 20 puestos de inserción sociolaboral, ofreciendo oportunidades de empleo y formación a personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Moda re- forma parte de la apuesta de Cáritas por la economía solidaria, un modelo que sitúa a la persona en el centro y que busca generar oportunidades reales de inclusión a través del empleo digno. En la diócesis, este trabajo se desarrolla en estrecha coordinación con los programas de empleo de Cáritas, que durante 2025 acompañaron a 1.522 personas en sus procesos de inserción laboral. Retextil constituye uno de los proyectos más significativos de esta estrategia, combinando la reutilización textil con la creación de oportunidades laborales y formativas para personas en situación de exclusión social.

Una madre cubana atendida por Cáritas presenta a León XIV a sus dos bebés

Una madre cubana atendida por Cáritas presenta a León XIV a sus dos bebés

Javier Vendrell Camacho

Reutilización textil

La iniciativa se enmarca además dentro del proyecto estatal Moda re-, impulsado por Cáritas, que se ha convertido en el principal operador de recogida y reutilización textil de España. Según los últimos datos disponibles, Moda re- gestiona el 42% de toda la recogida selectiva de textil del país y cuenta con una red de más de 190 tiendas. Asimismo, la economía social vinculada al sector textil genera más de 3.700 puestos de trabajo en España, más de 1.600 de ellos dentro de la red Moda re-.

Precisamente, este quinto aniversario coincide con el primer año completo de actividad en la actual ubicación de la tienda, situada en la calle General Lacy, 8 de Alicante. El traslado a este nuevo espacio, de 148 metros cuadrados dedicados a la moda sostenible, ha supuesto un importante paso adelante para el proyecto, permitiendo aumentar su visibilidad, acercarse a nuevos públicos y consolidar la presencia de la economía social y solidaria en una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

La apuesta por este emplazamiento ha permitido incrementar el impacto social del proyecto, mejorando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional de las personas que realizan sus itinerarios de inserción laboral en la tienda. La atención al público, la gestión comercial y el trabajo diario en un entorno comercial de referencia favorecen la adquisición de competencias y experiencias que contribuyen a mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso posterior al mercado laboral ordinario.

Además, este nuevo espacio ha permitido acercar la moda sostenible a un mayor número de personas, demostrando que es posible integrar un proyecto de economía social en el corazón de la actividad comercial de Alicante, ofreciendo una alternativa de consumo responsable que genera oportunidades para las personas y beneficios para el medio ambiente.

Inauguración en Alicante de la tienda de Cáritas Moda-re

Inauguración en Alicante de la tienda de Cáritas Moda-re

Ver galería

Inauguración en Alicante de la tienda de Cáritas Moda-re / INFORMACIÓN

Actividades de aniversario

Con motivo de este quinto aniversario, Moda re- Alicante ha preparado una programación especial de actividades abiertas a toda la ciudadanía que combina sensibilización ambiental, cultura, creatividad y convivencia comunitaria.

La celebración comenzará el viernes 12 de junio, de 17:00 a 18:00 horas, con la participación de Ana Espadas, creadora de contenido especializada en moda y tendencias sostenibles. Durante el encuentro, titulado Influencer Time, compartirá con las personas asistentes cómo es posible vestir con estilo mientras se apuesta por un consumo más responsable y respetuoso con el medio ambiente. Además, explicará el papel que desempeña la reutilización textil en la reducción del impacto ambiental de la industria de la moda y dará a conocer iniciativas que permiten consumir moda de una manera más ética y sostenible.

Las actividades continuarán el sábado 13 de junio con una propuesta especialmente pensada para las familias. De 11:30 a 13:00 horas tendrá lugar una sesión de cuentacuentos y mascletà reciclada, una actividad educativa y lúdica en la que los más pequeños podrán disfrutar de historias llenas de imaginación y participar en una original mascletà elaborada con materiales reutilizados, fomentando de forma divertida valores relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del planeta.

Concierto

La jornada festiva continuará esa misma tarde con "La tienda suena", un concierto especial que se celebrará de 17:30 a 18:30 horas y que contará con la participación del Coro San Gabriel. La música servirá como punto de encuentro entre clientes, donantes, voluntariado, trabajadores y personas vinculadas al proyecto, creando un espacio de celebración compartida para agradecer el apoyo recibido durante estos cinco años de trayectoria.

La programación especial finalizará el martes 16 de junio, de 17:30 a 18:30 horas, con el taller creativo "Camisetas con corazón". Durante esta actividad, las personas asistentes podrán diseñar y personalizar sus propias camisetas, descubriendo nuevas posibilidades para reutilizar prendas y fomentar un consumo más consciente. La iniciativa pretende combinar creatividad, sostenibilidad y participación, permitiendo a cada participante llevarse un recuerdo único de esta celebración.

Durante todo el mes de junio, la tienda acogerá pequeñas charlas de sensibilización de cinco minutos dirigidas a las personas que la visiten. A través de estos encuentros se abordarán cuestiones relacionadas con el consumo responsable, la economía circular, el impacto ambiental de la industria textil y la labor social que desarrolla Moda re- a través de Retextil y Cáritas. Como complemento, quienes participen en estas acciones podrán disfrutar de diferentes sorpresas preparadas con motivo de este aniversario.

La nueva ubicación de General Lacy ha sido una apuesta valiente por situar la economía social en pleno centro comercial de Alicante

Helena Miquel

— Responsable de las tiendas

Mucho más que una tienda de ropa

Desde su apertura, Moda re- Alicante ha demostrado que es posible unir sostenibilidad, solidaridad e inclusión social en un mismo proyecto. Cada prenda recuperada evita residuos, reduce el impacto ambiental de la industria textil y contribuye a generar nuevas oportunidades laborales para personas que necesitan una segunda oportunidad.

A lo largo de estos cinco años, miles de personas han colaborado con el proyecto mediante la donación de ropa, la compra de prendas reutilizadas o el apoyo a las distintas iniciativas impulsadas por Cáritas. Gracias a esta implicación ciudadana, Moda re- se ha consolidado como una referencia en economía circular y consumo responsable en la provincia de Alicante.

"Este último año ha sido especialmente importante para nosotros. La nueva ubicación en General Lacy ha supuesto un salto cualitativo para el proyecto, permitiéndonos llegar a más personas, aumentar nuestra presencia en la ciudad y ofrecer un mejor entorno de aprendizaje y desarrollo profesional para quienes realizan sus procesos de inserción laboral. Ha sido una apuesta valiente por situar la economía social en pleno centro comercial de Alicante y los resultados están siendo muy positivos", señala Helena Miquel, responsable de las tiendas.

Noticias relacionadas y más

Con esta celebración, Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante y Retextil quieren agradecer la confianza recibida durante estos años y animar a la ciudadanía a seguir apostando por una forma de consumir que cuida a las personas y al planeta, demostrando que detrás de cada prenda reutilizada hay una historia de sostenibilidad, dignidad y esperanza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
  2. Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
  3. Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
  4. Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
  5. La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores
  6. Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
  7. Educación incluye en su última propuesta a los sindicatos 5.000 nuevas contrataciones de profesores para desconvocar la huelga
  8. La mejora de infraestructuras, la simplificación burocrática y la ratio en las aulas, los puntos clave que apunta Educación para desbloquear la negociación

De la plantà a la Cremà: los comercios de Alicante llenan sus escaparates de ingenio para celebrar las Hogueras

De la plantà a la Cremà: los comercios de Alicante llenan sus escaparates de ingenio para celebrar las Hogueras

Vecinos del sur de Alicante habilitan una entrada al Parque del Mar ante la "inacción" del Ayuntamiento

Vecinos del sur de Alicante habilitan una entrada al Parque del Mar ante la "inacción" del Ayuntamiento

El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante cierra tres años como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo

El Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante cierra tres años como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo

La crisis interna en Sumar alcanza a dirigentes alicantinos

La crisis interna en Sumar alcanza a dirigentes alicantinos

Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos

Sanidad busca empresa para construir en Alicante el centro de salud de La Condomina por 11,8 millones de euros

Sanidad busca empresa para construir en Alicante el centro de salud de La Condomina por 11,8 millones de euros

Educación celebra el acuerdo para reducir la burocracia y defiende su oferta frente al portazo de los sindicatos

La primera tienda Moda re- de Alicante celebra cinco años

La primera tienda Moda re- de Alicante celebra cinco años
Tracking Pixel Contents