La lucha contra las vías del Parque del Mar de Alicante vuelve a sonar en la calle

La retirada del entramado ferroviario en el litoral sur de Alicante ha sido el motivo de una nueva manifestación en la ciudad un mes después de la anterior, que se celebró el 7 de mayo. Vecinos del Parque del Mar y de los barrios cercanos se han manifestado en la avenida de Elche haciendo un recorrido de un kilómetro hasta Casa Mediterráneo entre consignas como “el sur existe”, “accesos al parque sin vías ni peligro” o “para fiesta hay dinero, para los barrios ni limpieza ni jardineros”, un mensaje, este último, dirigido explícitamente al alcalde de Alicante, Luis Barcala.

La persistencia de las vías de la antigua Estación de Murcia, que dejó de utilizarse en 1972, indigna a los vecinos del sur de Alicante, que exigen desde hace décadas su retirada para despejar la zona y habilitarla para el paseo, el ocio y los espacios verdes. La manifestación la ha convocado la Asociación de Vecinos Parque del Mar, con su presidente al frente, Lorenzo Pérez, que ha leído el manifiesto final y ha recordado las tres peticiones que según cree se pueden llevar a cabo y no se hacen "porque no se quiere", ha dicho señalado a las administraciones local y estatal.

Estas son “la desafectación de los terrenos sin uso ferroviario conforme obliga la ley”, el “desmantelamiento de las vías abandonadas y la limpieza y desbroce integral de los terrenos de Adif”, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes; y la “autorización provisional de ocupación de una parte ínfima de esos terrenos para crear tres accesos” al Parque del Mar, “a la altura de la calle Brasil, calle Federico Mayo y frente a las harineras”.

Manifestación por la retirada de las vías del Parque del Mar de Alicante. / Rafa Arjones

Esta última exigencia se ha cumplido, en parte, este mismo jueves por voluntad de los vecinos. Según habían publicado horas antes en redes sociales, los mismos residentes han habilitado un acceso con reproches al Ayuntamiento, que “no quiere hacer una entrada digna”.

Recorrido y reunión

La retirada de estas vías para garantizar la peatonalización del parque es una demanda histórica de los vecinos y con la que el Ayuntamiento de Alicante y ADIF, se han comprometido a acometer tras años de retrasos. El pasado 25 de mayo, el Ayuntamiento de Alicante remitió una propuesta a Adif en forma de borrador para desmantelar el entramado ferroviario. Planteamiento que aprueba la entidad estatal, que asegura que “da respuesta” a la que Adif envió en marzo de 2023.

La modificación afectaría a un ámbito de 113.000 metros cuadrados, ocupados actualmente por las vías del tren, y la previsión del Consistorio es “habilitar un gran corredor verde que integre la trama urbana con el litoral e implantar usos residenciales, terciarios y dotacionales de forma equilibrada”, según dijo el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Manifestación por la retirada de las vías del Parque del Mar de Alicante. / Rafa Arjones

Días más tarde, el pasado 3 de junio, los vecinos de la zona pidieron una reunión urgente con el concejal sobre la retirada de estas vías, y exigieron al Ayuntamiento “agilidad inmediata" para firmar el convenio. Esta cita tendrá lugar este mismo viernes, y en ella los residentes esperan "conocer el alcance de las contraprestaciones urbanísticas" que el Ayuntamiento propone a ADIF en el convenio. "Nos tememos que no van a ser de nuestro agrado", ha dicho Pérez en su discurso, ya que "ADIF quiere que esas contraprestaciones estén dentro del ámbito de los terrenos de su propiedad", solución que no gusta porque "no son precisamente pequeñas sus exigencias: por cada metro de suelo cedido quieren medio metro de techo construido", exigencia que les parece "un abuso".

Los manifestantes, por último, han recordado que el convenio entre ADIF y el Ayuntamiento para la desafectación de los terrenos y su posterior cesión a la ciudad se firmó en 2012. También han destacado que han pasado 16 años desde la inauguración de la primera fase del Parque del Mar. "Este parque, que podía ser un enorme activo para vecinos y para el conjunto de la ciudad y sus visitantes, es un completo desconocido" debido a su "falta de accesibilidad y de mantenimiento".