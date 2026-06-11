Sanidad busca empresa para construir el centro de salud de La Condomina por 11,8 millones de euros

La Conselleria de Sanidad ha licitado las obras de construcción del futuro centro de salud de La Condomina, a través de la plataforma de contratación del sector público, "tal y como anunció el conseller, Marciano Gómez, en su comparecencia para presentar los presupuestos de su departamento la semana pasada", explica la Generalitat en un comunicado, lo que supone dar por fin un primer paso firme hacia la construcción de un equipamiento reclamado por los vecinos desde hace más de una década.

En una visita al Hospital General de Alicante el 5 de mayo, Gómez dijo que se sacaría a concurso el proyecto en mayo, aunque luego la fecha se ha retrasado ligeramente; y que las obras empezarán una vez concluido el verano.

El nuevo centro sanitario va a suponer una inversión de 11,8 millones de euros, según informa Sanidad, y "atiende una demanda histórica de los vecinos de la Playa de San Juan ante el aumento de la población experimentado".

El plazo para que las empresas que quieran construir este ambulatorio realicen la presentación de ofertas finaliza el próximo 15 de julio y el plazo de ejecución de las obras es de 24 meses.

Las ofertas se pueden presentar hasta el 15 de julio y el plazo de ejecución es de 24 meses una vez empiecen los trabajos

Dos alturas

El futuro centro de salud, que se situará en la avenida Locutor Vicente Hipólito, atenderá a cerca de 21.000 ciudadanos y contará con una superficie construida de aproximadamente 3.758 metros cuadrados.

En concreto, el centro se desarrollará en planta baja y dos alturas e incorporará las áreas funcionales de recepción, Medicina de Familia -con 8 consultas de medicina y 8 de enfermería-, Pediatría -con 4 consultas médicas y 2 de enfermería pediátrica- y Odontología preventiva.

De igual manera, incluirá zona de extracciones y tratamientos, las áreas de curas avanzadas o cirugía menor y de la mujer, una consulta de Rehabilitación con fisioterapia y gimnasio, una unidad de salud mental infantil, un punto de atención continuada y un área administrativa.

El futuro centro sanitario forma parte del plan de refuerzo de la red asistencial en la ciudad de Alicante, donde la Conselleria de Sanidad aseguró que se impulsan varios proyectos.

Entre ellos, Gómez citó también las actuaciones previstas en zonas como Garbinet, PAU2 y San Gabriel, algunas de ellas, como es en el último citado, en fase de negociación con el Ayuntamiento.

Plazos administrativos

En el caso concreto de La Condomina, el responsable autonómico señaló en mayo en su visita para inaugurar las nuevas Urgencias del Hospital Doctor Balmis la “voluntad política total” para desarrollar el proyecto dependiendo siempre de los plazos administrativos.

"Si la pregunta va de si tenemos voluntad política de hacerlo, le digo que toda. Si es sobre si lo vamos a hacer, le digo que sí. Y si la pregunta va sobre cuándo, será en función de los pasos administrativos, pero lo tenemos ya todo absolutamente preparado, como he expuesto alguna vez a la asociación de vecinos", abundó.

El conseller de Sanidad visita las nuevas Urgencias del Hospital General de Alicante / Héctor Fuentes

En expansión

Este nuevo centro de salud está llamado a mejorar la oferta sanitaria pública en una zona en crecimiento, especialmente en el área de playas de Alicante, donde se ha registrado un importante aumento de población residencial en los últimos años, sin olvidar que en verano la flotante llega a multiplicarse por diez. La infraestructura permitirá reforzar la capacidad asistencial y acercar los servicios sanitarios a los vecinos, reduciendo la presión sobre otros centros de la ciudad.

El proyecto se enmarca en la estrategia de la Generalitat para modernizar y ampliar la red de Atención Primaria, considerada un pilar fundamental del sistema sanitario público.

El conseller afirmó que el desarrollo de estas infraestructuras responde a una planificación progresiva, condicionada por los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios, pero reiteró el compromiso de la administración autonómica para llevar adelante el centro de salud de La Condomina.