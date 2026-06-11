CC OO considera que el plan de vacaciones de Sanidad consolida los recortes asistenciales pese a aumentar su presupuesto

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV considera que el plan de vacaciones 2026 que ha presentado la Conselleria de Sanidad mantiene el mismo modelo organizativo de años anteriores "sin garantizar sustituciones al 100 %, sin medidas que eviten el incremento de las listas de espera y sin transparencia sobre el cierre de camas hospitalarias".

El incremento presupuestario previsto para este ejercicio no se traduce en mejoras reales y el plan no incorpora compromisos concretos que permitan garantizar una atención de calidad durante los meses de verano, añade el sindicato.

CC OO entiende que los recursos adicionales deben destinarse prioritariamente a reforzar las contrataciones, garantizar las sustituciones de todo el personal ausente, mantener abiertas las consultas y unidades asistenciales y evitar el cierre de camas hospitalarias durante los meses de verano. El sindicato reclama además la publicación de información detallada y transparente sobre la actividad prevista en cada departamento de salud.

Conceptos ambiguos

La organización sindical denuncia que la Conselleria de Sanidad ha optado por reproducir prácticamente de forma literal las directrices asistenciales del ejercicio anterior, manteniendo conceptos ambiguos como el de “funcionamiento básico” o “máxima operatividad posible”, sin establecer indicadores verificables que permitan conocer cuál será el nivel real de actividad asistencial que se prestará en hospitales, centros de salud y dispositivos de Urgencias.

El sindicato lamenta especialmente que el plan "vuelva a eludir un compromiso expreso de sustitución al 100 % de las ausencias por vacaciones. Salvo en determinados supuestos de centros con recurso único, la Administración continúa sin garantizar la cobertura íntegra de las plantillas".

Menos actividad por las tardes

Asimismo, el sindicato advierte de que el documento consolida la reducción de la actividad vespertina en Atención Primaria durante el verano. "Lejos de plantearse como una medida excepcional, la limitación horaria de numerosos centros de salud se integra ya en la planificación ordinaria, desplazando parte de la demanda asistencial hacia los Puntos de Atención Continuada y los servicios de Urgencias".

Para CC OO, esta decisión supone "una merma de la accesibilidad" para la población y afecta especialmente a aquellas personas que únicamente pueden acudir a consulta en horario de tarde.

Eufemismo

Otro de los aspectos que más preocupa al sindicato es "la falta de transparencia respecto al denominado reagrupamiento de camas hospitalarias, eufemismo con el que sorprende esta conselleria para denominar al cierre de camas que tiene previsto y del cual no se informa, ni sobre el número de camas afectadas o los servicios implicados. Esta opacidad impide evaluar adecuadamente las consecuencias reales de los cierres estivales".

La secretaria general de la FSS CCOO PV, Yolanda Ferrández, concluye que “no se puede gestionar la sanidad pública a base de conceptos genéricos como funcionamiento básico o máxima operatividad posible. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué servicios se van a prestar y los profesionales tienen derecho a contar con los recursos necesarios para atender adecuadamente a la población”.