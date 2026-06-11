Todos los sindicatos, salvo ANPE, firman un acuerdo parcial con Educación para simplificar la burocracia

Último día (oficial) de la huelga indefinida del profesorado antes de su suspensión. Tras el aval de más de 12.500 docentes a suspender temporalmente el paro en las aulas, los cinco sindicatos educativos se han reunido este jueves, cuando se cumple el primer mes de la lucha docente, para trasladar a la Conselleria de Educación su postura sobre la última oferta para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la enseñanza pública.

El objetivo de la Administración autonómica es firmar acuerdos parciales, una vez que el 90 % del profesorado encuestado por la mayoría sindical y la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano ha rechazado suscribir una alianza global con el Consell.

STEPV, CC OO y UGT, que son los convocantes de la huelga, han advertido a los responsables autonómicos de que "los docentes no se rinden", han reclamado reabrir las negociaciones y han avisado de que las movilizaciones van a continuar pese a la "tregua" provisional que los profesionales han decidido dar tras cinco semanas históricas de paro en las aulas.

"Queremos trasladar una preocupación. Durante este conflicto educativo hemos asistido a una situación extraordinaria, centenares de miembros de equipos directivos y más de un centenar de direcciones han llegado a presentar o anunciar su dimisión como medida de protesta ante la situación que vive la educación pública valenciana", han expresado desde Comisiones Obreras.

Nueva reunión de negociación entre sindicatos de profesores y Educación / Europa Press

El sindicato ha pedido a la Administración autonómica que abandone cualquier actitud que pueda interpretarse como presión, señalamiento o represalia hacia los equipos directivos que han expresado su discrepancia. "Los directores y directoras necesitan apoyo, recursos y confianza institucional, no advertencias ni mensajes que puedan generar miedo o inseguridad. La mejor manera de resolver este conflicto no es cuestionar quién levanta la voz, sino abordar las causas que han llevado tantos equipos directivos a una situación límite", han expresado.

Frente a ello, la consellera Carmen Ortí ha respondido que se está trabajando personalmente con los equipos directivos que han presentado su dimisión para que reflexionen y ha anunciado que el próximo lunes ha convocado una reunión (a las 9 horas) con los directores territoriales para recoger todas las propuestas que han hecho los directores durante esta lucha docente.También ha negado que vaya a haber represalias por las renuncias anunciadas.

Votaciones

ANPE se ha desmarcado de apoyar el acuerdo sobre la simplificación burocracia, bajo el argumento de que hay que garantizar personal administrativo y de servicios suficiente en todos los centros educativos, así como un calendario de implantación y un presupuesto. El resto, STEPV, CC OO, UGT y CSIF han dado su visto bueno a respaldar el plan autonómico, aunque han insistido en la necesidad de seguir mejorándolo.