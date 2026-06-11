Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspenden huelga indefinida profesoresMensaje Mazón mañana danaCaso Les NausCierre comisión BañoFuturo Parque Central AlicanteDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

EN DIRECTO

Todos los sindicatos, salvo ANPE, firman un acuerdo parcial con Educación para simplificar la burocracia

La Conselleria de Educación y los representantes del profesorado se reúnen tras la decisión de suspender la huelga

La reunión entre conselleria y los sindicatos para firmar acuerdos parciales en el último día de la huelga de profesores

La reunión entre conselleria y los sindicatos para firmar acuerdos parciales en el último día de la huelga de profesores / Manuel Bruque

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
A. Fajardo

A. Fajardo

Último día (oficial) de la huelga indefinida del profesorado antes de su suspensión. Tras el aval de más de 12.500 docentes a suspender temporalmente el paro en las aulas, los cinco sindicatos educativos se han reunido este jueves, cuando se cumple el primer mes de la lucha docente, para trasladar a la Conselleria de Educación su postura sobre la última oferta para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la enseñanza pública.

El objetivo de la Administración autonómica es firmar acuerdos parciales, una vez que el 90 % del profesorado encuestado por la mayoría sindical y la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano ha rechazado suscribir una alianza global con el Consell.

STEPV, CC OO y UGT, que son los convocantes de la huelga, han advertido a los responsables autonómicos de que "los docentes no se rinden", han reclamado reabrir las negociaciones y han avisado de que las movilizaciones van a continuar pese a la "tregua" provisional que los profesionales han decidido dar tras cinco semanas históricas de paro en las aulas.

"Queremos trasladar una preocupación. Durante este conflicto educativo hemos asistido a una situación extraordinaria, centenares de miembros de equipos directivos y más de un centenar de direcciones han llegado a presentar o anunciar su dimisión como medida de protesta ante la situación que vive la educación pública valenciana", han expresado desde Comisiones Obreras.

Nueva reunión de negociación entre sindicatos de profesores y Educación

Nueva reunión de negociación entre sindicatos de profesores y Educación / Europa Press

El sindicato ha pedido a la Administración autonómica que abandone cualquier actitud que pueda interpretarse como presión, señalamiento o represalia hacia los equipos directivos que han expresado su discrepancia. "Los directores y directoras necesitan apoyo, recursos y confianza institucional, no advertencias ni mensajes que puedan generar miedo o inseguridad. La mejor manera de resolver este conflicto no es cuestionar quién levanta la voz, sino abordar las causas que han llevado tantos equipos directivos a una situación límite", han expresado.

Frente a ello, la consellera Carmen Ortí ha respondido que se está trabajando personalmente con los equipos directivos que han presentado su dimisión para que reflexionen y ha anunciado que el próximo lunes ha convocado una reunión (a las 9 horas) con los directores territoriales para recoger todas las propuestas que han hecho los directores durante esta lucha docente.También ha negado que vaya a haber represalias por las renuncias anunciadas.

Noticias relacionadas y más

Votaciones

ANPE se ha desmarcado de apoyar el acuerdo sobre la simplificación burocracia, bajo el argumento de que hay que garantizar personal administrativo y de servicios suficiente en todos los centros educativos, así como un calendario de implantación y un presupuesto. El resto, STEPV, CC OO, UGT y CSIF han dado su visto bueno a respaldar el plan autonómico, aunque han insistido en la necesidad de seguir mejorándolo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
  2. Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
  3. Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
  4. Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
  5. La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores
  6. Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
  7. Educación incluye en su última propuesta a los sindicatos 5.000 nuevas contrataciones de profesores para desconvocar la huelga
  8. La mejora de infraestructuras, la simplificación burocrática y la ratio en las aulas, los puntos clave que apunta Educación para desbloquear la negociación

Todos los sindicatos, salvo ANPE, firman un acuerdo parcial con Educación para simplificar la burocracia

Todos los sindicatos, salvo ANPE, firman un acuerdo parcial con Educación para simplificar la burocracia

Los trabajadores de la Limpieza de Alicante convocan una huelga para Hogueras

Los trabajadores de la Limpieza de Alicante convocan una huelga para Hogueras

El tiempo en Alicante: siguen las nubes en la provincia y las temperaturas se mantienen estables

El tiempo en Alicante: siguen las nubes en la provincia y las temperaturas se mantienen estables

Errores en el 24 % de las preguntas en la última oposición a la Policía Local de Alicante

Errores en el 24 % de las preguntas en la última oposición a la Policía Local de Alicante

Calendario escolar 2026 en Alicante: ¿qué día acaban las clases en Hogueras?

Calendario escolar 2026 en Alicante: ¿qué día acaban las clases en Hogueras?

Dieciséis comisiones optan al premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras

Dieciséis comisiones optan al premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras

Las hogueras de Especial, una a una: la tecnología toma el control en la apuesta postapocalíptica de Florida Portazgo

Las hogueras de Especial, una a una: la tecnología toma el control en la apuesta postapocalíptica de Florida Portazgo

Los sindicatos mayoritarios suspenden el paro en las aulas tras recibir el aval de más de 12.500 docentes

Los sindicatos mayoritarios suspenden el paro en las aulas tras recibir el aval de más de 12.500 docentes
Tracking Pixel Contents