Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos

Tras poner punto y aparte a una huelga histórica del profesorado, los sindicatos que, a partir de este viernes, harán efectiva la suspensión del paro en las aulas (STEPV, CC OO y UGT) han reclamado a la Conselleria de Educación que los descuentos que van a sufrir los trabajadores por ausentarse cada día de sus puestos de trabajo para secundar la lucha docente se vean repercutidos en la enseñanza pública.

Los profesores rechazan que otras partidas económicas se puedan ver beneficiadas con el ahorro en sueldos que a lo largo de este mes ha obtenido la Administración autonómica y han reclamado, además, que las reducciones (de una media de 150 euros al día) se realicen de forma progresiva y no de golpe para minimizar el daño a los profesionales.

Además de esta reivindicación, han dejado otro aviso claro a los responsables autonómicos en la reunión de este jueves. "La movilización no la hemos desconvocado, simplemente la hemos interrumpido y se retomará cuando el profesorado considere que deba reabrirla", ha advertido el coordinador del STEPV, Marc Candela, quien ha agregado que la plataforma reivindicativa solo ha logrado una respuesta favorable de la conselleria para simplificar la burocracia a los docentes, pero que el resto de demandas siguen abiertas. Es más, el sindicato mayoritario del profesorado ha reclamado al Consell una "reflexión del suspenso" que ha obtenido.

Una de las estatuas de Elche que han amanecido con chalecos en defensa de la enseñanza pública / INFORMACIÓN

De momento y a una semana para que acabe de manera oficial el curso, las organizaciones sindicales carecen de fechas para reanudar las protestas, que este jueves se han concentrado en València, bajo el argumento de que tienen que repensar la estrategia que van a seguir a partir de ahora.

También CSIF ha señalado que el sindicato seguirá luchando para obtener más mejoras y ha alertado del "silencio" de una parte del profesorado que no ha participado en la encuesta lanzada por la mayoría sindical (a la que han respondido 30.200 docentes de los 78.000 que hay en la Comunidad). Ha apelado a escuchar también a esta parte.

La respuesta autonómica

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha contestado que los gastos de esta huelga repercutirán "lógicamente" en el sistema de la escuela pública al haber una caja única. Llegará a través de la inversión extra anunciada para la enseñanza de 3.300 millones de euros de aquí a 2031 en la última oferta económica, ha dicho, pese a que esta no ha sido aceptada en su totalidad por los representantes sindicales.

En cambio, no se ha podido comprometer a que los descuentos de la huelga a los docentes se vayan a hacer de manera paulatina. Por ahora, se ha limitado a decir que "tomaremos nota de la sugerencia".

Para finalizar, Ortí ha vuelto a cuestionar la respuesta de los docentes al acuerdo ofrecido por el Consell para mejorar las necesidades de las aulas y de los docentes: "Solo se han pronunciado y finalmente han decidido votar sí o no cada uno de los apartados han sido 26.000 personas de un colectivo de 70.800 docentes".

La huelga educativa escala en Elche: un profesor se cuelga de un puente con una pancarta / Áxel Álvarez