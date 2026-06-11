Educación
Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos
Los sindicatos mayoritarios carecen por ahora de fechas para nuevas protestas tras llegar al último día del paro en las aulas antes de su suspensión
Tras poner punto y aparte a una huelga histórica del profesorado, los sindicatos que, a partir de este viernes, harán efectiva la suspensión del paro en las aulas (STEPV, CC OO y UGT) han reclamado a la Conselleria de Educación que los descuentos que van a sufrir los trabajadores por ausentarse cada día de sus puestos de trabajo para secundar la lucha docente se vean repercutidos en la enseñanza pública.
Los profesores rechazan que otras partidas económicas se puedan ver beneficiadas con el ahorro en sueldos que a lo largo de este mes ha obtenido la Administración autonómica y han reclamado, además, que las reducciones (de una media de 150 euros al día) se realicen de forma progresiva y no de golpe para minimizar el daño a los profesionales.
Además de esta reivindicación, han dejado otro aviso claro a los responsables autonómicos en la reunión de este jueves. "La movilización no la hemos desconvocado, simplemente la hemos interrumpido y se retomará cuando el profesorado considere que deba reabrirla", ha advertido el coordinador del STEPV, Marc Candela, quien ha agregado que la plataforma reivindicativa solo ha logrado una respuesta favorable de la conselleria para simplificar la burocracia a los docentes, pero que el resto de demandas siguen abiertas. Es más, el sindicato mayoritario del profesorado ha reclamado al Consell una "reflexión del suspenso" que ha obtenido.
De momento y a una semana para que acabe de manera oficial el curso, las organizaciones sindicales carecen de fechas para reanudar las protestas, que este jueves se han concentrado en València, bajo el argumento de que tienen que repensar la estrategia que van a seguir a partir de ahora.
También CSIF ha señalado que el sindicato seguirá luchando para obtener más mejoras y ha alertado del "silencio" de una parte del profesorado que no ha participado en la encuesta lanzada por la mayoría sindical (a la que han respondido 30.200 docentes de los 78.000 que hay en la Comunidad). Ha apelado a escuchar también a esta parte.
La respuesta autonómica
La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha contestado que los gastos de esta huelga repercutirán "lógicamente" en el sistema de la escuela pública al haber una caja única. Llegará a través de la inversión extra anunciada para la enseñanza de 3.300 millones de euros de aquí a 2031 en la última oferta económica, ha dicho, pese a que esta no ha sido aceptada en su totalidad por los representantes sindicales.
En cambio, no se ha podido comprometer a que los descuentos de la huelga a los docentes se vayan a hacer de manera paulatina. Por ahora, se ha limitado a decir que "tomaremos nota de la sugerencia".
Para finalizar, Ortí ha vuelto a cuestionar la respuesta de los docentes al acuerdo ofrecido por el Consell para mejorar las necesidades de las aulas y de los docentes: "Solo se han pronunciado y finalmente han decidido votar sí o no cada uno de los apartados han sido 26.000 personas de un colectivo de 70.800 docentes".
Las asambleas docentes: "El movimiento de este proceso sale más fuerte"
La Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano (CADPV) ha asegurado, tras la decisión de suspender el paro en las aulas, que la huelga ha sido dura y ha supuesto cansancio, presión económica e intentos de división, pero también ha demostrado la capacidad del profesorado para organizarse y luchar colectivamente. Consideran que las mejoras conseguidas en defensa de la educación pública son fruto del esfuerzo y el sacrificio de quienes participaron, aunque reconocen que todavía quedan objetivos por alcanzar.
El comunicado destaca como principal logro la creación de una amplia red de asambleas y coordinadoras docentes en todo el territorio valenciano, fortaleciendo la unión entre profesorado de distintas etapas, especialidades y situaciones laborales. Señalan que la experiencia de la huelga les ha permitido aprender a organizar movilizaciones, debatir de forma constructiva y actuar de manera coordinada frente a los problemas comunes.
También sostienen que la movilización ha servido para concienciar a la sociedad sobre la situación de la educación pública y para evidenciar contradicciones de la administración, preguntándose por qué determinadas medidas no se aplicaron antes si existían recursos para ello. Asimismo, agradecen el apoyo recibido de otros colectivos y destacan la importancia de la solidaridad, la cultura y las actividades compartidas para mantener la moral durante el conflicto.
Finalmente, defienden que los sacrificios económicos realizados durante la huelga deben entenderse como una inversión en derechos, organización, conciencia colectiva y dignidad. Concluyen que la lucha por la educación pública continúa y que el movimiento sale de este proceso más fuerte, más unido y mejor preparado para afrontar futuros retos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
- Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
- Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
- Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
- La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores
- Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
- Educación incluye en su última propuesta a los sindicatos 5.000 nuevas contrataciones de profesores para desconvocar la huelga
- La mejora de infraestructuras, la simplificación burocrática y la ratio en las aulas, los puntos clave que apunta Educación para desbloquear la negociación