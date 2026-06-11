Los sindicatos mayoritarios suspenden el viernes el paro en las aulas tras recibir el aval de más de 12.500 docentes

La huelga indefinida de profesores se suspende después de un mes. Así lo han votado más de 12.500 docentes, el 71 % del profesorado que se ha mostrado partidario de no continuar con la misma estrategia de presión después de cinco semanas ininterrumpidas de paro en las aulas. Todo ello, pese a que casi nueve de cada diez los encuestados por el STEPV, CC OO, UGT (sindicatos que representan el 70 % en la mesa de negociación) y la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano ha rechazado firmar un acuerdo global con la Conselleria de Educación y, por tanto, la última oferta lanzada este 9 de junio. En total, el referéndum ha recibido 30.238 respuestas.

La opinión expresada por los docentes implica restablecer las clases, cuando tan solo queda una semana para que finalice oficialmente el curso y durante el tiempo que los sindicatos consideren necesario para definir, a partir de ahí, el modelo de lucha que vean conveniente, ya sean paros en días alternos, seguidos o incluso el próximo curso.

La ventaja de esta opción, según ha explicado el STEPV, es que se podría reactivar la huelga en el momento que se quisiera, sin tener que esperar los plazos legales como ocurriría si se desconvoca. De hecho, 4.021 votaciones apoyaron mantener la lucha docente el próximo curso.

Ante la pregunta «en la situación actual, ¿qué consideras más adecuado hacer?», un 67 % de los participantes (17.633 respuestas) ha optado por interumpir/desconvocar la huelga. Entre los que han marcado esta respuesta, el 71% ha abogado por la interrupción temporal para continuar las movilizaciones (ahora y/o también en el próximo curso), mientras que el otro 29 % se ha decantado por desconvocar la huelga para continuar las movilizaciones el próximo curso con otros modelos de huelga. De las 8.584 votaciones registradas a favor de mantener la huelga indefinida, el 90 % (7.725 respuestas) ha apostado por mantener el paro en las aulas con el formato de los últimos días, con movilizaciones intermitentes y puntuales algunos días según se acuerde a las asambleas (formalmente la huelga indefinida seguiría convocada).

Son los primeros resultados hechos públicos ayer, a las 20 horas, después de que el cuestionario haya estado abierto 24 horas para darle una respuesta al departamento de Carmen Ortí hoy, en la nueva reunión de negociación convocada a las 9 horas.

Solo el plan para reducir la burocracia recibe el apoyo y el 90 % se opone a la mejora salarial ofrecida

Según esta consulta (la tercera que eleva la mayoría sindical desde que estalló el conflicto), solo las medidas ofrecidas por la Conselleria de Educación para reducir la burocracia en los centros educativos convence a los trabajadores de la enseñanza pública. El 82% de los profesores participantes se ha mostrado a favor de suscribir la el acuerdo parcial sobre este bloque.

El «no» más contundente ha sido sobre la subida salarial de 200 euros en tres años, de un 90 % de los docentes encuestados. El 78% de los votantes ha rechazado también firmar un acuerdo parcial para la Formación Profesional (FP) y el mismo porcentaje ha expresado lo mismo sobre el aumento de plantillas ofrecido; el 70% se ha mostrado en contra de las medidas para mejorar la inclusión educativa y la bajada de las ratios; el 84 % se ha negado a apoyar el plan autonómico para mejorar el valenciano, mientras que el 54 % ha tumbado la propuesta de Educación para mejorar las infraestructuras educativas.

Estos resultados reflejan el sentir de un colectivo, formado por más de 77.000 trabajadores en la Comunidad Valenciana, que inició una lucha docente sin precedentes el pasado 11 de mayo. Sin embargo, tras arrancar el paro en las aulas con seguimientos superiores al 35% y alcanzar picos de participación por encima del 40%, la huelga en las últimas jornadas han bajado por debajo del 3 % , según los datos de la Conselleria de Educación (los sindicatos dejaron de ofrecer cifras) reflejando una pérdida progresiva de fuerza conforme avanzaba el conflicto.

El alto coste económico de sostener de manera indefinida esta estrategia de presión (por cada día que faltan los profesores pierden una media de 150 euros) ha hecho desde hace dos semanas que el profesorado regrese paulatinamente a sus puestos de trabajo, rotándose en algunos casos para secundar las protestas en las calles o compaginando las clases con movilizaciones y asambleas por las tardes.

Después de cinco semanas de movilizaciones, quienes han secundado la práctica totalidad de las jornadas pueden haber acumulado descuentos salariales de unos 3.000 euros. Un esfuerzo económico insostenible para la gran mayoría, que ayuda a explicar la reducción progresiva del seguimiento.

Nueva manifestación por la enseñanza pública en Alicante / Jose Navarro

La oferta

La Conselleria de Educación ha mejorado con creces su última oferta tras un mes desde que arrancara ya esta huelga histórica en la Comunidad, incorporando, reivindicaciones del profesorado, aunque no todas dan respuesta a las necesidades que siguen teniendo las aulas y unos docentes tras una década de desgaste acumulado y de problemas sin resolver, todo ello, agravado por recortes que han venido denunciando en los últimos tres años. Mientras el departamento de Carmen Ortí defiende estar ante la oferta «más ambiciosa» del país para mejorar la enseñanza pública, una parte de los docentes replica que sigue habiendo margen presupuestario para incluir más mejoras porque los presupuestos autonómicos incorporan cerca de 2.000 millones de euros vinculados a ingresos que todavía no se encuentran disponibles de manera efectiva y que dependen de futuros mecanismos de transferencia, gestión o recaudación procedentes del Estado.

El último ofrecimiento del Consell de Pérez Llorca pasa por una inversión de 3.338 millones de euros de aquí a 2031. El documento establece una hoja de ruta plurianual que prevé una inversión de 661 millones de euros en 2026, cifra que aumentará progresivamente hasta superar los 932 millones en 2029.

El plan contempla destinar 802,3 millones de euros a mejorar las condiciones salariales del personal docente. Se trata de la misma propuesta que el Consell ya firmó el pasado 25 de mayo con CSIF y ANPE, frente al rechazo de la mayoría sindical por verlo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido en 19 años sin beneficiarse de una subida salarial autonómica.

Además, Educación se ha comprometido a que para Infantil y Primaria la ratio máxima pasará de 25 a 22 estudiantes por clase de manera integral en el curso 29-30, mientras que en la ESO se reducirá de 30 a 25 alumnos de manera progresiva hasta beneficiar a todos los niveles en el 30-31. En Bachillerato, la reducción progresiva permitirá pasar de tener las clases con 35 a 28 en el mismo curso. Finalmente, la administración autonómica cedió a clarificar en la propuesta que habrá un máximo de ocho alumnos (frente a los 10 de ahora) en las aulas para estudiantes con necesidades específicas de nueva creación a partir del curso 27-28, respetando los derechos del alumnado ya escolarizado, recuperando la ratio a ocho donde sea posible. Se trata de adelantar un año la reducción del número de alumnos por clase respecto a la que plantea el proyecto de Ley del Gobierno, el cual carece de garantías de aprobación, además de contemplar bajadas de ratio en Formación Profesional y escuelas de idiomas.

Otro de los principales ejes del acuerdo es la inversión en infraestructuras educativas, que alcanzará los 1.409 millones de euros hasta el año 2029. Entre las medidas previstas figura la puesta en marcha del «Plan EduClima», dotado con 140 millones de euros para garantizar la climatización del 100 % de las aulas y centros educativos de la Comunidad, pero sin plazos concretos. También se reforzará el Plan Edificant con 829,7 millones de euros (229,7 millones en 2026 y 200 millones anuales entre 2027 y 2029) y se impulsará un «Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat» dotado con 400 millones (101 millones este año).

Sin embargo, respecto a las actuaciones previstas para la mejora de las infraestructuras educativas en 2026, también ha llamado la atención que en el listado, la Generalitat haya incluido obras acabadas del Plan Edificant por el Gobierno del Botànic y otras en las que todavía no se ha puesto ninguna sola piedra. Además, desde el STEPV han advertido de que «no hay ninguna sola delegación de competencias por parte del Gobierno valenciano desde que gobierna el PP».

De cualquier forma, Educación ha anunciado que reforzará el Plan Edificant con 829,7 millones de euros (229,7 millones en 2026 y 200 millones anuales entre 2027 y 2029) y se impulsará un «Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat» dotado con 400 millones (101 millones este año). Entre otras medidas, en materia de inclusión educativa, la oferta mantiene la creación de al menos 36 nuevas aulas UECO (que pasarán a tener ocho alumnos por clase, de 10 que hay ahora) durante el curso 2026-2027, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales especializados en atención a la inclusión. Asimismo, se incrementará un 30 % el número de profesionales de Educación Social y se crearán entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje.