Universidad de Alicante
La UA tramita 16.000 solicitudes de ayudas al estudio para el curso 2026/2027
La institución ya ha constituido el órgano colegiado encargado de la selección del alumnado seleccionado
La Universidad de Alicante ha constituido el órgano colegiado encargado de la selección de ayudas al estudio para el próximo curso académico 2026/2027. La Unidad de Becas del Servicio de Estudiantes, dependiente del Vicerrectorado de Estudios y Empleo, se encuentra tramitando 16.000 solicitudes correspondientes a la convocatoria general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El equipo que integra este órgano colegiado asume la responsabilidad institucional de supervisar la evaluación, baremación y concesión de las diferentes modalidades de becas, y vela por las plenas garantías de todo el proceso, tal y como explican sus responsables, quienes añaden que “una de las líneas estratégicas prioritarias de la UA es asegurar que ninguna situación socioeconómica frene el talento que llega a la institución”.
Becas Santander
Con este objetivo, el sistema de gestión integra tanto las ayudas propias, diseñadas específicamente para atender situaciones de urgencia social o mérito académico, como aquellas financiadas a través de convenios con entidades privadas, como las Becas Santander Estudios.
Con la puesta en marcha de este órgano colegiado, presidido por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, la Universidad de Alicante reafirma su compromiso con un modelo de educación superior público, accesible y de excelencia.
Selección
El cometido de este órgano se centra en una labor de rigurosa validación técnica y en el análisis minucioso de supuestos excepcionales. Entre sus funciones principales destaca el estudio de incidencias complejas y, de manera muy significativa, la revisión y resolución de las alegaciones presentadas por los estudiantes frente a las propuestas de denegación.
Mediante una evaluación transparente de las reclamaciones, se validan excepciones justificadas, como desajustes en datos fiscales, calificaciones de estudiantes de movilidad o acreditaciones de residencia, y corrige incidencias de tramitación para blindar la igualdad de oportunidades, explican desde la Universidad de Alicante.
Unidad de becas
Toda esta labor se desarrolla en estrecha coordinación y de manera complementaria con la Unidad de Becas del Servicio de Estudiantes, cuyo equipo administrativo se encarga del soporte técnico, la instrucción diaria y el procesamiento masivo de los expedientes que sustentan las decisiones del órgano colegiado.
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