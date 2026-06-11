La UA tramita 16.000 solicitudes de ayudas al estudio para el curso 2026/2027

La Universidad de Alicante ha constituido el órgano colegiado encargado de la selección de ayudas al estudio para el próximo curso académico 2026/2027. La Unidad de Becas del Servicio de Estudiantes, dependiente del Vicerrectorado de Estudios y Empleo, se encuentra tramitando 16.000 solicitudes correspondientes a la convocatoria general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El equipo que integra este órgano colegiado asume la responsabilidad institucional de supervisar la evaluación, baremación y concesión de las diferentes modalidades de becas, y vela por las plenas garantías de todo el proceso, tal y como explican sus responsables, quienes añaden que “una de las líneas estratégicas prioritarias de la UA es asegurar que ninguna situación socioeconómica frene el talento que llega a la institución”.

Becas Santander

Con este objetivo, el sistema de gestión integra tanto las ayudas propias, diseñadas específicamente para atender situaciones de urgencia social o mérito académico, como aquellas financiadas a través de convenios con entidades privadas, como las Becas Santander Estudios.

Con la puesta en marcha de este órgano colegiado, presidido por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, la Universidad de Alicante reafirma su compromiso con un modelo de educación superior público, accesible y de excelencia.

Selección

El cometido de este órgano se centra en una labor de rigurosa validación técnica y en el análisis minucioso de supuestos excepcionales. Entre sus funciones principales destaca el estudio de incidencias complejas y, de manera muy significativa, la revisión y resolución de las alegaciones presentadas por los estudiantes frente a las propuestas de denegación.

Mediante una evaluación transparente de las reclamaciones, se validan excepciones justificadas, como desajustes en datos fiscales, calificaciones de estudiantes de movilidad o acreditaciones de residencia, y corrige incidencias de tramitación para blindar la igualdad de oportunidades, explican desde la Universidad de Alicante.

Unidad de becas

Toda esta labor se desarrolla en estrecha coordinación y de manera complementaria con la Unidad de Becas del Servicio de Estudiantes, cuyo equipo administrativo se encarga del soporte técnico, la instrucción diaria y el procesamiento masivo de los expedientes que sustentan las decisiones del órgano colegiado.