El tiempo en Alicante: siguen las nubes en la provincia y las temperaturas se mantienen estables
Hay probabilidad de que por la mañana llueva en el norte de la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que este jueves habrán intervalos matinales de nubes bajas en la provincia de Alicante sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Ya por la tarde se espera que el cielo esté un poco nuboso, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. En el litoral sur, viento soplará del este moderado y en el resto habrá viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a este y sureste con intervalos de moderado.
Las temperaturas máximas se alcanzarán en Orihuela y Elche se espera que alcancen los 28ºC a lo largo de la jornada.
Alicante
El día comenzará unp oco nuboso con cielos despejados por la tarde. Las temperaturas seguirán en torno a los 26ºC.
Elche
El día se presenta despejado con máximas de 27ºC.
Benidorm
En la costa dominará el ambiente agradable, con cielo un poco nublado por la mañana y más despejado con máximas de 23ºC.
Elda
La jornada también tendrá los cielos cubiertos por la mañana y máximas al mediodía de 25ºC.
Torrevieja
El cielo estará despejado durante todo el día con temperaturas se mantendrán en unos estables 25ºC.
Orihuela
Las temperaturas bajarán ligeramente con respecto a la jornada de ayer y se mantendrán 27ºC.
Alcoy
El tiempo estará nublado hasta el mediodía y se despejará por la tarde. Las temperaturas irán en aumento hasta llegar a los 25ºC.
Dénia
En Dénia dominará el cielo despejado con temperaturas estables en torno a los 25ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
- Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27
- Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
- Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
- La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores
- Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
- Educación incluye en su última propuesta a los sindicatos 5.000 nuevas contrataciones de profesores para desconvocar la huelga
- La mejora de infraestructuras, la simplificación burocrática y la ratio en las aulas, los puntos clave que apunta Educación para desbloquear la negociación