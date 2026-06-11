El tiempo en Alicante: siguen las nubes en la provincia y las temperaturas se mantienen estables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que este jueves habrán intervalos matinales de nubes bajas en la provincia de Alicante sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Ya por la tarde se espera que el cielo esté un poco nuboso, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. En el litoral sur, viento soplará del este moderado y en el resto habrá viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a este y sureste con intervalos de moderado.

Las temperaturas máximas se alcanzarán en Orihuela y Elche se espera que alcancen los 28ºC a lo largo de la jornada.

Alicante

El día comenzará unp oco nuboso con cielos despejados por la tarde. Las temperaturas seguirán en torno a los 26ºC.

Elche

El día se presenta despejado con máximas de 27ºC.

Benidorm

En la costa dominará el ambiente agradable, con cielo un poco nublado por la mañana y más despejado con máximas de 23ºC.

Elda

La jornada también tendrá los cielos cubiertos por la mañana y máximas al mediodía de 25ºC.

Torrevieja

El cielo estará despejado durante todo el día con temperaturas se mantendrán en unos estables 25ºC.

Orihuela

Las temperaturas bajarán ligeramente con respecto a la jornada de ayer y se mantendrán 27ºC.

Alcoy

El tiempo estará nublado hasta el mediodía y se despejará por la tarde. Las temperaturas irán en aumento hasta llegar a los 25ºC.

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Dénia

En Dénia dominará el cielo despejado con temperaturas estables en torno a los 25ºC.