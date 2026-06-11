Los trabajadores de la Limpieza de Alicante convocan una huelga para Hogueras
El comité de empresa aprueba por unanimidad iniciar el parón los días 24 y 25 de junio, que impediría la recogida de residuos tras los días grandes de las fiestas
Los trabajadores de la limpieza ponen en jaque la recogida de residuos tras las Hogueras. El comité de empresa de Netial, la adjudicataria del servicio, ha convocado una huelga para los próximos 24 y 25 de junio, como medida de presión para obtener una mejora en sus condiciones laborales.
El acuerdo se alcanzó este jueves, en una reunión extraordinaria, por unanimidad de todos los integrantes del comité y los representantes sindicales. El objetivo es que el parón coincida con la Cremà, lo que impediría que la ciudad vuelva a la "normalidad" tras las fiestas.
Entre las reivindicaciones de la plantilla, destaca la necesidad de incrementar el personal, la sobrecarga de trabajo y diferentes incumplimientos, según los trabajadores, del convenio colectivo.
Además, los empleados del servicio de limpieza se encuentran a la espera del modificado del contrato que el Ayuntamiento anunció el pasado año, con el que se incrementaría la financiación y se implementarían mejoras para los trabajadores.
En el Consistorio, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ya se ha sumado a las protestas de la plantilla y ha solicitado este jueves la convocatoria urgente de la Comisión de Limpieza para tratar de encontrar solución a la situación en la que se encuentra el servicio.
Protestas repetidas
Los trabajadores del servicio ya acudieron a la huelga el pasado año para exigir un incremento salarial. En aquel momento, las quejas se calmaron "in extremis" a principios del mes de junio, cuando la plantilla aceptó la última oferta de la mercantil, que contemplaba una subida salarial progresiva para los próximos años, poniendo fin a las protestas que habrían afectado a la Cremà.
Aquella oferta de la compañía se basaba en un 1,5 % de paga única (fuera de nómina) para 2024; un 3% en 2025 y un aumento para 2026 y 2027 del 1,25 %, más el índice de funcionarios al que habría que restar un 0,25 %.
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