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Errores en el 24 % de las preguntas en la última oposición a la Policía Local de Alicante

El Ayuntamiento anula nueve cuestiones por fallos en el enunciado del último examen y cambia la respuesta correcta de otros cuatro apartados en el ejercicio celebrado en febrero para cubrir 16 plazas de agente por el turno libre

Acto del 179 aniversario de la Policía Local de Alicante

Acto del 179 aniversario de la Policía Local de Alicante

Acto del 179 aniversario de la Policía Local de Alicante / Pilar Cortés

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Nueva polémica en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, ahora por el último examen realizado en febrero de 2026. El ejercicio tipo test, con el que se pretende cubrir 16 plazas de agente por el turno libre, contenía hasta 13 fallos entre las 55 preguntas de la prueba. Ahora, el Ayuntamiento se ha visto forzado a anular o corregir casi una cuarta parte de las cuestiones y a modificar el listado de admitidos.

En concreto, según el informe firmado por el secretario del tribunal, se recibieron impugnaciones para un total de 20 preguntas, ya fuera por errores en la formulación o porque la respuesta marcada como correcta era, en realidad, errónea. De hecho, una de las cuestiones se anuló durante la propia celebración de la prueba.

De acuerdo con el expediente, se ha modificado la respuesta acertada en un total de cuatro apartados: uno sobre la Constitución Española, otro sobre las pruebas de alcoholemia, una tercera relativa a las causas de los accidentes de circulación y, por último, una cuestión acerca de la Ley de Protección Integral a la Infancia. En todas ellas, se había marcado como cierta una opción que no lo era.

Además, también se ha procedido a anular otras nueve preguntas "por contener errores en el enunciado y/o en las respuestas". Estos apartados estaban relacionados con el Tribunal Constitucional; el Real Decreto Legislativo 781/1986; delitos contra la libertad individual; el Código Penal; tipificación del delito de amenazas leves; o diferentes normativas publicadas en el BOE.

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Como consecuencia de las decisiones del tribunal, se ha modificado la plantilla de respuestas para incluir las nuevas opciones válidas, procediendo a una nueva corrección de los exámenes en la que, en vez de 55 puntos, solo se ha podido obtener 46. A su vez, se ha publicado la nueva lista de aspirantes que han superado el ejercicio.

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