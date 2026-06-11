Vecinos del sur de Alicante habilitan una entrada al Parque del Mar ante la "inacción" del Ayuntamiento
El terreno cuenta con un entramado ferroviario de los años setenta que el Consistorio se ha comprometido a retirar tras años de insistencia por parte de los residentes
“Y así ha quedado nuestra provisional entrada al Parque del Mar”. Con esta frase se expresan los vecinos de esta zona ubicada en el litoral sur de Alicante, tras el edificio que alberga Casa Mediterráneo y donde aún se acumulan vías ferroviarias en desuso que conducían a la antigua Estación de Murcia, que dejó de funcionar en 1972
La retirada de estas vías para garantizar la peatonalización del parque es una demanda de los vecinos desde hace décadas y con la que el Ayuntamiento de Alicante y ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes, se han comprometido a acometer tras años de retrasos.
Vecinos de la zona, que han explicado su obra voluntaria a través de redes sociales, apuntan que han “habilitado los accesos para que haya una vía libre, ya que el Ayuntamiento no quiere hacer una entrada digna”. El vídeo publicado incluye un mensaje al Ayuntamiento: “Si queréis, esto a vosotros os sale por dos duros”.
Este mismo jueves la Asociación de Vecinos Parque del Mar y otras entidades vecinales han convocado una marcha a las 19:30 que culminará en Casa Mediterráneo para exigir, precisamente, la retirada de las vías y la habilitación del parque.
El pasado 25 de mayo, el Ayuntamiento de Alicante remitió una propuesta a Adif en forma de borrador para desmantelar el entramado ferroviario. Planteamiento que aprueba la entidad estatal, que asegura que “da respuesta” a la que Adif envió en marzo de 2023.
La modificación afectaría a un ámbito de 113.000 metros cuadrados, ocupados actualmente por las vías del tren, y la previsión del Consistorio es “habilitar un gran corredor verde que integre la trama urbana con el litoral e implantar usos residenciales, terciarios y dotacionales de forma equilibrada”, según dijo el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.
Días más tarde, el pasado 3 de junio, los vecinos de la zona pidieron una reunión urgente con el concejal sobre la retirada de estas vías, y exigieron al Ayuntamiento “agilidad inmediata" para firmar el convenio.
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