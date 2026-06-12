Un 95,4 % de los alumnos de la provincia de Alicante supera la Selectividad

La provincia de Alicante ha registrado un porcentaje global de aprobados del 95,47% en la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año. La cifra de alicantinos aptos en esta convocatoria de Selectividad supera a la de la Comunidad Valenciana, que ha sido en conjunto de 95,23 %.

Entre la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, un total de 7.458 estudiantes han superado la fase obligatoria de los exámenes de acceso de los 7.812 que se presentaron. También se trata de un porcentaje ligeramente superior al del curso pasado (95.38 %) cuando, al igual que ocurrió en todas las comunidades autónomas, aumentaron la cifra de suspensos coincidiendo con el final de las facilidades instauradas desde la pandemia que contribuyeron a que, por ejemplo en el 2025, antes de decaer esta flexibilidad, un 97,8 % del alumnado pasara la evaluación. Este año ni la huelga de profesores, que se ha extendido durante el último mes de curso, ni el control inédito de los exámenes con los detectores de radiofrecuencia han traido consigo visibles cambios en los resultados de la PAU.

En cuanto a los porcentajes de aprobados en toda la Comunidad Valenciana, encabeza la lista la Miguel Hernández de Elche, con el 95,91 %. Ha tenido 3.866 aprobados de un total de 4.031 alumnos. En su distrito está, he hecho la nota más alta de toda la región, del alumno Ricardo Regalado Ferrández del colegio La Purísima de Torrevieja, con un 9,8 en Selectividad.

Por su parte, la Universidad de Alicante ha registrado una tasa de aptos del 95%, con 3.592 estudiantes que han superado los exámenes, de los 3.781 que realizaron la fase obligatoria. La calificación más alta registrada en esta demarcación corresponde a la alumna Carme Gisbert Sempere del IES Pare Vitoria de Alcoy, con un 9,76.

Del resto del territorio valenciano, la calificación más alta en la Universitat Politècnica de València corresponde a un alumno del IES Abastos, con un 9,73. En la Universitat de València, una alumna del IES Maria Carbonell i Sànchez, con un 9,74, y, por último, el mejor resultado de la Universitat Jaume I es el de una alumna del IES La Plana, con un 9,71.

Alumnos durante las pruebas de Selectividad de este martes en Alicante / Pilar Cortés

Más alumnos en el examen

Por sexos, los resultados han sido muy similares en ambas universidades. En la UA aprobaron el 95,17% de las mujeres y el 94,76% de los hombres. En la UMH, el porcentaje de aptos fue del 95,6% entre las alumnas y del 96,4% entre los alumnos. En total, 4.416 estudiantes realizaron las pruebas en los tribunales de la Universidad de Alicante. De ellos, 3.781 participaron en la fase obligatoria. Además, 442 alumnos procedentes de ciclos formativos se examinaron en la institución alicantina y otros 193 estudiantes de Bachillerato acudieron únicamente a la fase voluntaria para mejorar su nota de admisión. En la UMH se presentaron 4.664 estudiantes. De ellos, 4.031 realizaron la fase obligatoria y 633 concurrieron exclusivamente a la fase voluntaria.

Jóvenes durante los recientes exámenes de la PAU en la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Por asignaturas

En cuanto a las calificaciones, las materias obligatorias han registrado una calificación media de 6,99 en Historia de la Filosofía; 6,26 en Historia de España; 6,19 en Lengua Castellana y Literatura II y 5,41 en Valencià, Llengua i Literatura II.

Por lo que hace a las lenguas extranjeras, la nota media de Inglés se ha situado en un 7,21, mientras que las de Francés, Alemán e Italiano se han situado en un 8,44, un 7,52 y un 6,8 respectivamente.

En la modalidad artística, Dibujo Artístico II se sitúa con un 7,58 de media; Análisis Musical II en un 7,52 o Artes Escénicas II en un 7,04. Para la modalidad de ciencias, la nota media se registra en un 6,34 en Matemáticas II. En la modalidad general, la nota media se sitúa en un 5,34 en Ciencias Generales. Por último, en la modalidad de humanidades y ciencias sociales se ha evaluado con una calificación media de 6,12 la materia de Latín II y de 5,32 la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.