Acuerdo de colaboración entre la Real Academia de Medicina de la Comunidad y la Universidad de Alicante

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana (RAMCV), Juan Viña, han firmado esta mañana, en el despacho rectoral, un convenio de colaboración para la puesta en marcha de actividades conjuntas en materia de divulgación, formación e investigación que redunden en beneficio de ambas partes.

Concretamente, el acuerdo recoge la promoción de seminarios, talleres y cursos que deberán ser impartidos por profesorado especializado en la materia y que versarán sobre temas de interés para la Universidad y la Academia de Medicina en un contexto de fomento de la colaboración entre las dos entidades para profundizar en la formación y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con su actividad.

Un momentio de la firma del convenio / Roberto Ruiz de Zafra

Comisión mixta

Tras la firma del convenio también ha quedado constituida la comisión mixta que estará encargada de la programación, seguimiento y valoración de las actividades.

Por parte de la UA, han acompañado a la rectora, los vicerrectores de Investigación, Juan Mora, y de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, M.ª Jesús Pastor; junto a Juan Llopis, director de Relaciones y Proyectos Institucionales; Elena Ronda, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, y José Miguel Sempere, catedrático de Biotecnología.

Catedráticos

Viña ha acudido al despacho rectoral junto a Juan Caturla, vicepresidente primero de la Academia de Medicina y catedrático emérito del Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández Rosa Ballester, académica también y catedrática emérita de la Facultad de Medicina de la UMH; Francisco Sogorb, académico e investigador emérito del Instituto de investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial); y Salvador Martínez, quienes se integran en la comisión mixta constituida hoy.