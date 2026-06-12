Ricardo Regalado Ferrández | Alumno del colegio La Purísima (Torrevieja), mejor nota de la PAU en la Comunidad Valenciana
El alumno con la nota más alta de Selectividad en la Comunidad Valenciana: "Voy a estudiar Medicina en honor a mi padre que fue médico y murió cuando tenía 2 años"
El estudiante del colegio La Purísima de Torrevieja, ha sacado un 9,8 en la PAU (sobre 10) y un 13,92 (sobre 14) de media con Bachillerato
Ha logrado la calificación más alta de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha recibido la noticia?
Esperaba una nota alta porque he trabajado mucho durante todo el curso, pero un 13,92 me parecía impensable. Cuando me dijeron que era la nota más alta de la Comunidad Valenciana me costó creerlo. Todavía estoy asimilándolo.
¿Cuál ha sido la clave para conseguir ese resultado?
El trabajo y la constancia. No creo que tenga ninguna capacidad extraordinaria, simplemente le he dedicado muchas horas. Con esfuerzo se puede conseguir. También es importante llegar con el trabajo hecho y afrontar los exámenes sin una presión excesiva, como una prueba más.
¿Cuántas horas de estudio ha llegado a dedicar en un día?
En algunos momentos he llegado a estudiar entre diez y doce horas diarias.
No creo que tenga ninguna capacidad extraordinaria, simplemente le he dedicado muchas horas
¿Merecía la pena ese esfuerzo?
Sí. Mi objetivo siempre ha sido estudiar Medicina y sabía que necesitaba una nota muy alta. Si no hubiera dado todo lo que tenía, después me habría quedado con la sensación de que podría haber hecho más.
Con esa nota, parece que el acceso a Medicina está asegurado.
Eso espero. Mi intención es estudiar Medicina en la Universidad Miguel Hernández de San Juan.
¿Por qué ha elegido esa carrera?
Hay una razón muy personal. Mi padre era médico y estudió también en la Universidad Miguel Hernández. Falleció cuando yo tenía dos años y, de alguna manera, esta es mi forma de honrar su memoria. Además, la Medicina me apasiona. Por esos dos motivos nunca me he planteado otra carrera.
¿Tiene ya alguna especialidad médica en mente?
Todavía no. Primero quiero conocer las distintas ramas de la Medicina y entender qué implica cada una de ellas. Cuando tenga esa experiencia podré decidir con más criterio.
Lo más importante es controlar los nervios. Hay mucha presión alrededor de estas pruebas
¿Qué examen le resultó más sencillo y cuál fue el más complicado?
El de Matemáticas fue en el que me sentí más cómodo. Aunque no fue la asignatura en la que obtuve la mejor nota, sí fue el examen del que salí más tranquilo. El más difícil fue Lengua. Especialmente el bloque de conocimiento de la lengua, que me pareció bastante exigente.
¿Qué consejo le daría a los estudiantes que se enfrentarán a la PAU el próximo curso?
Lo más importante es controlar los nervios. Hay mucha presión alrededor de estas pruebas, pero al final no dejan de ser exámenes sobre contenidos que ya se han trabajado durante el curso. Es un examen más, aunque se haga en otro lugar y con estudiantes de otros centros.También les diría que una nota no determina su futuro. Existen muchos caminos y muchas oportunidades para alcanzar los objetivos que cada uno se proponga.
Cuando llegó mayo ya tenía prácticamente toda la materia estudiada, y eso da mucha seguridad
¿Hasta qué punto ha sido importante el trabajo realizado durante todo el curso?
Ha sido fundamental. En mi caso me ayudó mucho trabajar con exámenes acumulativos, porque eso me obligó a mantener los contenidos al día durante todo el año. Cuando llegó mayo ya tenía prácticamente toda la materia estudiada, y eso da mucha seguridad.
¿A quién dedica este logro?
A mi abuelo, que falleció hace aproximadamente un año, y a mi padre. También a mi madre, porque sin ella habría sido imposible llegar hasta aquí. Y, por supuesto, a toda mi familia y a mis amigos, que me han acompañado durante todo el curso y han vivido conmigo los momentos buenos y los más complicados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido
- Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
- Los profesores avisan de que la lucha continúa y piden que los descuentos de la huelga sean progresivos
- Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila
- Educación celebra el acuerdo para reducir la burocracia y defiende su oferta de 3.338 millones frente al portazo de los sindicatos
- Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
- Todos los sindicatos, salvo ANPE, firman un acuerdo parcial con Educación para simplificar la burocracia
- Educación incluye en su última propuesta a los sindicatos 5.000 nuevas contrataciones de profesores para desconvocar la huelga