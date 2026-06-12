Los bañistas que disfrutaban este viernes de la playa de Urbanova, en Alicante, se han encontrado con una inesperada escena en la orilla: una tortuga muerta. Fueron los propios usuarios del arenal quienes dieron aviso al 112 tras detectar la presencia del animal, que quedó varado en la arena. El hallazgo ha generado curiosidad entre los presentes, aunque los expertos recuerdan que este tipo de episodios no son inusuales en el litoral alicantino, especialmente tras varios días de cambios meteorológicos y viento.

El director del Instituto de Ecología Litoral, Gabriel Soler, ha explicado que la aparición de tortugas fallecidas en las playas de la provincia "no es extraña" y que ahora será necesario analizar el ejemplar para conocer las causas de su muerte. "Hay que llamar al 112, que es quien se encarga de realizar las pruebas oportunas para determinar la causa de la muerte. Si no se ve el interior, no se puede saber", ha señalado.

Aparece muerta una tortuga en la orilla de la playa de Urbanova en Alicante / INFORMACIÓN

La influencia del viento y el mar

Soler apunta que las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos días pueden haber favorecido que el cuerpo llegara hasta la costa. "Cuando el mar empuja hacia tierra por efecto del viento es más fácil que aparezcan este tipo de animales u otros elementos procedentes del interior del mar", indica el director del Instituto de Ecología Litoral. En cualquier caso, insiste en que se trata de un fenómeno que se produce de forma periódica en las playas de la provincia.