Baldoví, sobre Les Naus en Alicante: "El PP quiere tapar a martillazos un escándalo que continúa bien vivo"

Una enmienda a la totalidad de la gestión del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, seis meses después de que accediera a su cargo. Es lo que ha hecho este viernes Compromís a través de una visita de su síndic a Alicante, Joan Baldoví, que ha atendido a los medios en la Casa de las Brujas, la sede de la Presidencia del Consell en la provincia, junto al diputado autonómico Gerard Fullana y también al lado de Rafa Mas, portavoz de la coalición valencianista en el Ayuntamiento, quien no ha intervenido.

Baldoví se ha centrado en diversos aspectos y ha criticado duramente al PP y al jefe del Consell ante el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, un caso que destapó INFORMACIÓN a finales de enero. “Qué han hecho con el escándalo de las viviendas protegidas? Nada”, ha censurado el síndic de Compromís, quien ha añadido que “parece que el PP quiere pasar de puntillas, que quiere tapar a martillazos un escándalo que continúa bien vivo”.

Ni tan solo Pérez Llorca ha querido que las viviendas protegidas lo sean para siempre y que se puedan adjudicar por sorteo Joan Baldoví — Síndic de Compromís

Además, ha criticado al presidente de la Generalitat por “no haber querido hacer dos cosas” propuestas por la coalición: “Que las viviendas protegidas lo sean para siempre y que se puedan adjudicar por sorteo”. También ha censurado que Llorca no haya hecho “absolutamente nada para que aquellos que se quedaron las viviendas de manera absolutamente ilegal las devuelvan”.

El escándalo de Les Naus, que se encuentra actualmente judicializado con 15 personas imputadas, ha provocado las dimisiones de la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, una de las beneficiarias; de la directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que se mantiene como jefa de Contratación y cuyos dos hijos y un sobrino también recibieron viviendas; y de Miguel Ángel Sánchez, quien fuera jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, ya que la madre de sus hijas también recibió un piso.

Más críticas

Los reproches de Compromís contra el presidente Llorca han alcanzado otras cuestiones. Por ejemplo, le ha reprochado “no haber dicho nada de los whatsapp absolutamente escandalosos y vergonzosos”, recientemente filtrados y referentes a la gestión del día de la dana. “No ha valorado que su amigo Mazón lo sabía todo y estaba desaparecido”, ha dicho, a la vez que ha criticado que el actual jefe del Consell le haya “protegido dándole privilegios”, en alusión al hecho de mantenerlo como diputado para “aforarlo y que no tenga que ir a declarar”.

El síndic valencianista también se ha referido a los Presupuestos autonómicos recientemente anunciados y que se aprobarán, previsiblemente, en las próximas semanas con los votos del PP y de Vox, y Gerard Fullana le ha tomado el relevo para criticar que “iba a ser la legislatura de la revolución de los recursos para la provincia de Alicante y lo único que se ha exportado son acciones vergonzosas”.

Alicante porque tiene que ser el epicentro del cambio Gerard Fullana — Diputado de Compromís en las Cortes

En este sentido, ha señalado que “una ayuda general a Finestrat”, municipio del que Llorca fue alcalde, “supera el presupuesto para nuevas escuelas en la provincia de Alicante”, que es de 200.000 euros. También se ha referido a la “ayuda” para “pagar el futuro de Carlos Mazón en la Cámara de Comercio”, donde conserva su plaza en excedencia, y que recibirá “un millón y medio de euros con obras ilegales” en la sede ubicada en el puerto (y que no tenían licencia, tal como desveló INFORMACIÓN), cantidad que “supera la totalidad de obras sanitarias y educativas nuevas”.

Elecciones a un año vista

Fullana ha afirmado, en clave estrictamente política, que “Alicante tiene que ser el epicentro del cambio”, porque “la infección que afecta a la Generalitat se ha iniciado en Alicante”, y preguntados por las futuras elecciones autonómicas y municipales y las posibles alianzas con otras formaciones que pueda tejer Compromís en las candidaturas, Baldoví ha reconocido que “se está hablando de manera discreta”, pero “cuanto menos ruido y más discreción, más capacidad de llegar a acuerdos”.

En todo caso, quien fue candidato a presidir la Generalitat en las últimas elecciones autonómicas ha defendido que su coalición “quiere liderar”. “Lo estamos viendo en otros territorios donde ha habido elecciones: las fuerzas arraigadas a los territorios son las que a día de hoy generan ilusión”. Por último, ha definido la Comunidad Valenciana como “un territorio excepcional”, en tanto que “hay una posibilidad cierta de echar a la derecha a la calle”, y por tanto asegura que serán “generosos e inteligentes a la hora de generar complicidades y una candidatura de amplio espectro”.