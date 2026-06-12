Antonio Arroyo Guijarro, Juan Antonio Navarro Ibáñez y Luis Sirera Serna, doctores de platino

Aforo completo en el Colegio de Médicos de Alicante para celebrar una de las citas más señaladas del calendario colegial: el Día de la Profesión Médica. Un acto multitudinario, que reunió en el Auditorio del Palacio de Congresos de Alicante a más de 500 personas, entre colegiados, familiares, autoridades y representantes de todos los estamentos de la sociedad alicantina, volcada con este reconocimiento al colectivo médico. Una gala, en la noche del jueves, marcada por la emoción del homenaje y el agradecimiento a las distintas generaciones de médicos y médicas de la provincia, la entrega del reconocimiento institucional en "Defensa de la profesión médica" y el reivindicativo discurso del presidente, el doctor Hermann Schwarz.

Así, bajo el lema “Defender la Medicina reconociendo a quienes la hacen posible”, la entidad entregó sus Bodas de Plata, Oro, Diamante y Platino a los colegiados que cumplen 25, 50, 60 y 65 años de ejercicio profesional. Distintas generaciones compartieron escenario en una gala para reconocer el pasado, defender el presente y luchar por el futuro de la profesión médica.

Esta edición tuvo además, un significado especial, ya que se rindió también homenaje a los colegiados que cumplieron sus bodas profesionales en 2020 y 2021, pero que no pudieron recibir este reconocimiento público por la pandemia.

El secretario general, el doctor José Manuel Peris, actuó como maestro de ceremonias del evento, mientras que los miembros de la Junta Directiva entregaron los diplomas. Los protagonistas indiscutibles de la noche fueron los colegiados distinguidos: 70 bodas de plata, 64 de oro, 14 de diamante y 3 de platino, arropados por la ovación de las más de 500 personas que asistieron.

El momento más conmovedor llegó con la ovación cerrada para los doctores que han cumplido 60 años en el ejercicio de la profesión; y sobre todo, las de platino, 65 años de extraordinaria trayectoria. "Todo un ejemplo de vocación, sacrificio y entrega a los pacientes. Generaciones que abrieron camino y dejaron huella en las generaciones posteriores. La historia viva de la Medicina en la provincia de Alicante, arropada por un auditorio repleto, puesto en pie como reconocimiento espontáneo y memorable", explican desde la entidad, para los tres doctores de platino: Antonio Arroyo Guijarro, Juan Antonio Navarro Ibáñez y Luis Sirera Serna.

Foto de familia en el Día de la Profesión Médica / INFORMACIÓN

Defensa de la profesión

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega de la distinción "Defensa de la Profesión Médica"’, reconocimiento que este año ha recaído en la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), por su trayectoria en defensa de la profesión, su labor constante en la reivindicación de unas condiciones profesionales dignas para los facultativos y su contribución a visibilizar las necesidades estructurales del ejercicio médico y de la asistencia sanitaria. Recogieron el galardón, el secretario general de CESM y de CESM-CV, doctor Víctor Pedrera, y el tesorero, doctor Clemente Casado.

El lema de este año, “Defender la Medicina reconociendo a quienes la hacen posible” fue el hilo conductor de toda la gala y sirvió como punto de partida para el discurso de clausura del presidente colegial, que reivindicó la identidad, el orgullo y la responsabilidad de ser médico: “Reconocer a quienes han hecho posible la Medicina durante generaciones es también recordar algo que hoy debemos decir alto y claro: sin médicos no hay Medicina. Sin médicos no hay Sanidad", dijo.

Así, puso en valor el compromiso vital de quienes han ejercido durante 25, 50, 60 y 65 años. “Bodas de plata, oro, diamante y platino. Dicho así, parecen solo cifras. Pero detrás de cada una de ellas, hay una vida marcada por el esfuerzo y el sacrificio personal. Hay años de consulta, de hospital, de guardias, de diagnósticos difíciles, de estudio constante, de decisiones complejas y, sobre todo, de compromiso con los pacientes”.

Especialmente cariñosas fueron las palabras dirigidas a las promociones de 2020 y 2021: “hoy saldamos una deuda emocional. Aquellos años fue imposible organizar celebraciones por la crisis sanitaria que vivíamos. Crisis en la que estuvimos trabajando en primera línea, una demostración del compromiso del médico, que produjo por desgracia el fallecimiento por contagio del COVID de 125 compañeros en España, y enfermedad grave o secuelas en muchos otros médicos”.

Distinción para el Sindicato Medico, que recogió Víctor Pedrera / INFORMACIÓN

Paros

La clausura del Día de la Profesión Médica combinó el homenaje a la trayectoria profesional con una firme defensa del presente y futuro de la profesión. A tan sólo unos días de la nueva huelga médica nacional y autonómica, Schwarz lanzó un mensaje rotundo en defensa de derechos profesionales y condiciones laborales justas para los médicos del presente y del futuro.

“Los tiempos han cambiado. Y la vocación no puede suponer o justificar la explotación. Los médicos no somos ciudadanos de segunda. La vocación no puede ser la excusa para asumirlo todo. La vocación no puede justificar más agravios comparativos con el resto de las profesiones sanitarias: jornadas interminables, contratos precarios, guardias de 24 horas obligatorias que minan nuestra salud física y mental. Los médicos no pedimos privilegios, pedimos poder ejercer la Medicina con tiempo para dedicar a nuestros pacientes, con medios y con dignidad. Y lo hacemos por deontología, por salud laboral, y sobre todo por seguridad del paciente y defensa del sistema sanitario público”.

Sindicato CESM

En el escenario actual, el presidente del Colegio de Médicos destacó la labor de la Confederación Española de Sindicatos Médicos en defensa de la profesión. “El pleno de nuestro Colegio ha valorado especialmente el papel de CESM como único interlocutor representativo de los médicos en el ámbito profesional y sanitario. Habéis conseguido unir al colectivo médico de este país y que salga a la calle, difundiendo entre la población la problemática que asumíamos en silencio, y sosteniendo durante meses una huelga para reclamar unas condiciones laborales justas y un marco de negociación propio para la profesión médica”, explicó.

El ‘Día de la Profesión Médica’ reunió a destacadas personalidades e instituciones del ámbito universitario, militar, sanitario y social de la provincia de Alicante. Entre los invitados, cabe destacar la presencia del rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruíz; el director territorial de Sanidad de la provincia de Alicante, Francisco Ponce; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato; el comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Alicante, Manuel Lafuente; autoridades sanitarias y científicas; dirigentes de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana; presidentes y representantes de los Colegios Profesionales, de la Comisión de Deontología de la emtidad y de las sociedades científicas, entre otros.