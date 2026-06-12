El Colegio de Enfermería de Alicante exige una bolsa de empleo para enfermería escolar en centros de Educación Especial

El Colegio de Enfermería de Alicante ha elaborado un informe jurídico en el que reclama a la Generalitat Valenciana la consolidación de la figura de la enfermera/o escolar en los centros públicos de Educación Especial (CPEE) y la creación de una bolsa de empleo temporal específica dentro de la Conselleria de Sanidad que valore la experiencia previa en el puesto y la formación acreditada en Enfermería Escolar.

El alumnado de estos centros presenta necesidades sanitarias de alta complejidad: pluripatología grave, manejo de dispositivos médicos, nutrición enteral, crisis epilépticas, traqueotomías y administración de medicación de alta vigilancia, explican desde la entidad.

Según recoge el informe, hay profesionales con hasta dieciséis años de desempeño ininterrumpido en un mismo centro cuyo conocimiento individualizado de cada alumno constituye, en sí mismo, un elemento funcional de seguridad del paciente. La rotación no perfilada de personal incrementa directamente el riesgo de errores asistenciales.

Quirófano y pacientes críticos

El informe recuerda que en febrero de 2024 se aprobó en mesa sectorial un proyecto de decreto que prevé bolsas específicas para áreas que exigen experiencia o formación previa, como quirófano, pacientes críticos, hemodiálisis o hemodinámica.

El Colegio de Enfermería de Alicante exige la culminación y publicación de dicha norma sin más dilaciones y reclama la extensión coherente de su lógica al ámbito de educación especial, cuya complejidad asistencial es materialmente comparable.

A juicio de la entidad colegial, rechazar la extensión al ámbito de Educación Especial, una vez reconocida la lógica para otras áreas de complejidad equivalente, carecería de justificación objetiva y sería contrario al principio de coherencia organizativa.

Las enfermeras se movilizan en Alicante / Pilar Cortés

Máster en Enfermería Escolar

El informe destaca que el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) impulsó un máster en enfermería escolar cuyas primeras ediciones fueron acreditadas por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), organismo oficial de formación continuada del sistema sanitario público en la Comunidad Valenciana.

Un número significativo de los profesionales actualmente en activo en los centros públicos del área de Alicante se formó en dicho programa, cuya acreditación oficial constituye un criterio de mérito verificable y proporcional que debe incorporarse al baremo de la bolsa específica.

Tres pretensiones

Ante lo expuesto, las pretensiones formalizadas ante la Administración autonómica son tres. En primer lugar, la consolidación y dotación de soporte organizativo de la categoría de enfermera o enfermero escolar en los centros públicos de educación especial dependientes de la Conselleria de Educación.

En segundo lugar, la creación de una bolsa de empleo temporal específica en la Conselleria de Sanidad con baremo que valore la experiencia en el puesto y la formación acreditada. En tercer lugar, la culminación normativa e implantación efectiva, sin más regresiones, de las bolsas específicas ya negociadas para quirófano y pacientes críticos.