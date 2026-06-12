Docentes de la provincia de Alicante regresan a las aulas tras un mes de huelga con alivio, orgullo y decepción

Tras un mes de huelga indefinida, los docentes de la provincia de Alicante han regresado "oficialmente" a las aulas con una mezcla de alivio por el cansancio y el alto coste económico que ha supuesto la movilización, orgullo por la movilización histórica alcanzada, pero también de decepción por la falta de acuerdos alcanzados y de convencimiento de que la lucha continuará. A una semana de que terminen las clases, la consigna general es tratar de recuperar la normalidad en los centros, aunque el conflicto con la Conselleria de Educación sigue lejos de darse por cerrado.

Las camisetas verdes de los docentes se han extendido en buena parte de los centros, al igual que las hogueras en defensa de la enseñanza pública en los colegios de Alicante.

"La vuelta a la normalidad es lo que todos queremos. Ahora toca seguir con el curso y retomar todo lo que quedó pendiente", explica una docente. Durante las semanas de protesta, muchos centros tuvieron que reorganizar actividades previstas para estas fechas. "Algunas salidas de final de curso se pospusieron. Las graduaciones no se cancelaron, pero hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias".

Pese al regreso a las aulas, entre el profesorado persiste la sensación de que las expectativas generadas al inicio del conflicto no se han visto satisfechas. "Intentamos aplazar la decepción porque esperábamos una respuesta más satisfactoria y más acuerdos. Pensábamos que en los primeros días de huelga indefinida veríamos una reacción más contundente por parte de la administración", lamenta otro docente.

Ninots reivindicativos para la hoguera del colegio Gloria Fuertes / INFORMACIÓN

Aunque en los colegios e institutos, la actividad académica se recuperó prácticamente hace dos semanas al decaer el seguimiento de la huelga, pero la suspensión del paro ha garantizado que "cada profesor regrese a su grupo sin tener que ser sustituido por personal de guardia o de servicios mínimos", resume un profesor. Unos están centrados en los exámenes finales y otros en los trabajos y propuestas que se quedaron a medias por la movilización.

También hay casos en los que la normalidad llegará con ciertas limitaciones. "No vamos a celebrar el festival de fin de curso porque no ha habido tiempo para ensayarlo, aunque sí mantendremos otras actividades tradicionales", explican desde un colegio. Además, varios claustros prevén abordar en las próximas semanas cuestiones como la suspensión el curso que viene de actividades extraescolares, la continuidad de determinados proyectos educativos, la gestión de las altas temperaturas en las aulas o la falta de renovación de materiales esenciales.

Sin embargo, muchos insisten en que la vuelta a las clases no significa el final de las reivindicaciones. "Hay problemas estructurales muy serios que siguen sin resolverse. Tiene que haber un cambio. No puede ser que por sistema las bajas tarden dos semanas en cubrirse. Lo importante es que los niños puedan recibir una atención adecuada desde el primer momento".

Algunos centros dan por imposible recuperar el festival y las excursiones de final de curso

La hoguera en defensa de la enseñanza pública en el IES Virgen del Remedio / INFORMACIÓN

Recordar el conflicto

Algunos centros han decidido mantener gestos simbólicos para recordar el conflicto. Entre las iniciativas planteadas figura la colocación de pancartas que reflejen el dinero dejado de percibir por los docentes durante el mes de huelga. También se estudia trasladar un mensaje a las familias a través de los boletines de notas. "Queremos explicarles por qué hemos hecho esta huelga y decirles que sentimos habernos perdido este último mes de aprendizaje compartido. Esto también lo hemos hecho por ellos", señala una profesora. La mayoría de centros han comunicado el final del paro a las familias a través de los canales oficiales.

Los directores comunican a las familias el final del paro y algunos plantean disculparse por el impacto en los alumnos

La movilización ha dejado además muestras de solidaridad interna. Se han organizado cajas de resistencias alimentada con aportaciones voluntarias del profesorado para ayudar a quienes acumularon más descuentos salariales durante la huelga. Muchas de ellas acumulan miles de euros.

Más allá de los resultados inmediatos, muchos participantes consideran que el movimiento ha fortalecido al colectivo docente. "Ya hemos conseguido cosas importantes: empoderamiento, conciencia de grupo y capacidad de organización", destaca un profesor. No obstante, admite que existe "mucha incertidumbre y sentimientos encontrados" sobre el desenlace de la protesta.

La experiencia también ha abierto un debate interno sobre cómo afrontar futuras movilizaciones. "Las asambleas han demostrado una fuerza importante y ahora toca mejorar la coordinación para el próximo curso. Tenemos que organizarnos mejor y aprender de lo que ha funcionado y de lo que no", apunta otro docente.

Las aulas del CEIP Monte Benacantil de Alicante durante la primera jornada de huelga /

Tensión en los claustros

El regreso tampoco oculta las tensiones que la huelga ha dejado dentro de algunos equipos docentes. "Hay sentimientos encontrados. Se nota cierta tensión en los centros. Ha habido compañeros que no solo no han apoyado la huelga, sino que han mostrado abiertamente su desacuerdo", reconoce una profesora.

Pese a ello, el mensaje predominante entre quienes han secundado la movilización es que el conflicto no ha terminado. "Esto es una parada técnica. Vamos a volver con más fuerza, mejor preparados y con los objetivos más claros", resume un docente. Otro concluye: "Ahora es tan importante saber cerrar esta etapa como saber organizar la siguiente. Hemos hecho muchas cosas muy bien y otras tendremos que mejorarlas. Con la experiencia adquirida, el próximo curso promete ser mucho más fructífero".