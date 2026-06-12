Furor por los cromos del Mundial en Alicante

Hay un momento en la vida que pesa más que cualquier losa sobrevenida; más que descubrirse una cana en el espejo, más que no ver de cerca, más que cuando alguien te habla de usted. Ese momento es que llegue un Mundial y que no haya ningún jugador más joven que tú. Hay vías de escape, más o menos decorosas, para pasar el trago y sentir que la juventud está en la cabeza y no en el DNI. Seguramente la menos dañina sea la de mantener la ilusión de un niño por completar una colección de cromos. Este viernes grandes y pequeños se juntaron en masa en Canalejas para intercambiar las pegatinas del Mundial, una colección que ha provocado furor en todo el planeta.

Con apenas un minuto de diferencia, dos gritos entre el tumulto: «¡Cristiano! ¡Messi!». Ni el mejor de los guiones había previsto un pistoletazo más idílico a la quedada multitudinaria para intercambiar los cromos organizada por la empresa de coleccionismo Friki Monkey. Los afortunados, dos niños que acababan de abrir dos de los sobres que el evento había escondido en los alrededores del parque. Ambos jóvenes fueron por unos minutos los más envidiados, pasearon las pegatinas fetiche de una colección que ha batido récords en medio mundo y luego fueron engullidos por una masa heterogénea, ataviada de riñoneras, camisetas de selecciones, hojas pintarrajeadas a bolígrafo y álbumes bajo el brazo.

Dos niños enseñan los cromos de Messi y Cristiano, este viernes en Canalejas. / ALEX DOMINGUEZ

El perfil del asistente, variopinto: niños y niñas, adolescentes y muchos adultos que no se sabía del todo bien si acompañaban o eran acompañados. Los cromos de fútbol, sobre todo los del Mundial, no entienden de edades y conectan con algo intangible que se actualiza cada cuatro años. Algo así como un no recuerdo dónde estuve hace dos semanas, pero sí hace ocho años porque había Mundial. «En mi época nos juntábamos los domingos en las plazas para cambiar, pero ahora ya no se lleva porque casi no se juega en la calle», cuenta Gabriel, que acompaña a su hijo al evento.

Un instante de la macroquedada de intercambio de cromos del Mundial. / ALEX DOMINGUEZ

El afán por terminar una colección de 980 cromos esfumó en apenas medio minuto cualquier pudor: a eso de las seis de la tarde niños y adultos cruzaron palabras e intercambiaron cromos del Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones por primera vez. «Completar el álbum supone más de 1.000 euros si sólo compras sobres, por eso hemos querido montar este intercambio porque en otras ciudades ha funcionado muy bien», explicaba ayer Mark Godrie, de Friki Monkey. «Aquí puedes encontrarte a gente de siete a 60 años y todos vienen con la misma alegría», prosiguió mientras ocultaba alguno de los regalos, cuyas pistas eran colgadas en redes sociales.

La edición de este Mundial de 2026 es ya histórica por muchos motivos; algunos de ellos nada dignos por las actitudes de Estados Unidos, su organizador mayoritario, aunque también son sedes sus vecinos México y Canadá. Sin embargo, la nota amable es la del furor que ha despertado su colección de cromos, que ha llegado a poner en jaque a la célebre empresa Panini, obligada a producir sin descanso por una incesante demanda que ha dejado quioscos sin stock desde hace semanas. También en Alicante.

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Aligerado el montón de repetidas y con otro buen puñado de cromos por pegar, el evento se fue deshaciendo al cabo de un par de horas. Messi, Cristiano, Mbappé y Lamine Yamal fueron los más buscados. Algunos tacharon también de su lista de faltas a Kluivert o Simeone, apellidos que hicieron contener el aliento a más de uno, que luego, seguro, se reafirmó en aquel dicho que suena así: «No dejamos de jugar porque nos hacemos mayores, sino que nos hacemos mayores porque dejamos de jugar».