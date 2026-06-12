La historia se repite: Copé volverá a estar de baja durante un pleno pero tendrá derecho a votar

Misma historia y mismos protagonistas, aunque distinto desenlace tras la mediación de la Justicia. El portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, volverá a estar de permiso durante un pleno (el del próximo 17 de junio) aunque, en esta ocasión, sí tendrá derecho a participar. El edil progresista ganó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana su batalla judicial contra el alcalde, Luis Barcala, y el regidor le permitirá formar parte de la sesión.

El concejal de la oposición, que junto con su mujer se encuentra inscrito como familia de acogida, ha solicitado el correspondiente permiso laboral por el acogimiento de un menor de edad, como ya hiciera el pasado año. Por este motivo, se encontrará "de baja" durante el pleno previsto para la aprobación de la Fundación del Centenario de las Hogueras.

Sin embargo, después de que el TSJ respaldara su derecho a participar en los plenos pese a encontrarse en esta situación, el alcalde Luis Barcala (que ha defendido lo contrario durante todo el mandato) tendrá que permitirle tanto intervenir como votar al portavoz de EU-Podemos. Una circunstancia que ya habría sido confirmada al propio Copé este mismo viernes.

Batalla en los juzgados

La disputa judicial se originó a raíz de que el edil progresista tratara de participar en el pleno del mes de enero de 2025, cuando se encontraba de permiso precisamente por el acogimiento de un menor, una situación que se volvió a dar en junio. En ese momento, el regidor del PP impidió la participación de Copé, escudándose en un informe del vicesecretario municipal, Germán Pascual, y en que ninguna de las concejalas del PP que habían estado de baja por maternidad este mandato (Nayma Beldjilali, Cristina Cutanda y la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez) acudieron a las sesiones correspondientes.

Frente a esta postura, Copé defendía que el derecho a la representación política de sus votantes se veía vulnerado por la postura del alcalde. En este sentido, aludía a casos como el de la alcaldesa de València, María José Catalá, que votó en su propia toma de posesión, pese a que acababa de ser madre. Ante la falta de acuerdo, el asunto terminó en los tribunales. Al margen de la argumentación del portavoz de EU-Podemos, en primer momento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante avaló la actuación de Barcala, al entender que a los concejales se les aplican normas laborales en su relación con el Ayuntamiento.

Sin embargo, tras un recurso de Copé ante el Tribunal Superior de Justicia, se examinó tanto la legislación ordinaria como la específica sobre corporaciones locales, concluyendo que no existe norma alguna que impida a un concejal ejercer su derecho de participación mientras disfruta de un permiso de acogimiento. El TSJ señaló además que la finalidad de estos permisos es garantizar el bienestar del menor y la corresponsabilidad familiar, derechos que deben ser compatibles con la función representativa.

Finalmente, una vez el Consistorio renunció a elevar la contienda judicial hasta el Tribunal Supremo, la sentencia del TSJ pasó a ser firme. Por ello, el Ayuntamiento de Alicante deberá permitir que, el próximo 17 de junio, Copé participe en las votaciones del Pleno.