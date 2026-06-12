El hospital de día de salud mental de Alicante tendrá 25 plazas para adultos atendidas por nueve profesionales

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado la creación de un hospital de día de salud mental en el departamento de salud de Alicante, uno de los 18 que se contemplan para personas adultas en toda la Comunidad Valenciana en el marco del Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, que cuenta con un presupuesto de casi 284 millones de euros. Este hospital es uno de los primeros que se adjudica junto al del departamento de Valencia-Arnau Llíria, y contará con 25 plazas en un espacio de 420 metros cuadrados.

Lo pondrá en marcha la UTE Sant Joan de Déu Valencia, formada por Sant Joan de Déu Valencia, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona y Sant Joan de Déu Terres de Lleida Es el primero que se adjudica junto al de Valencia-Arnau Llíria. Los pliegos indican que se procederá a su apertura en un plazo de seis meses desde la formalización del contrato por lo que, de acuerdo a los tiempos de la administración, podrían estar en funcionamiento a finales de año o principios del próximo.

El nuevo hospital de día de salud mental para adultos vendrá a reforzar el trabajo que se realiza en el de Lo Morant / Pilar Cortés

Además de estos centros para adultos, la Comunidad Valenciana tendrá otros 18 hospitales de día de salud mental para infancia y adolescencia, uno por departamento de salud (actualmente solo hay dos), asegurando la disponibilidad de plazas en todos ellos con una ratio superior a 60 plazas por cada 100.000 habitantes menores de 18 años para atajar la grave problemática actual en problemas psicológicos de la población. Los de adultos, en cambio, atenderán trastornos psicóticos, de la personalidad y de la conducta alimentaria, "que estarán disponibles en todos los departamentos de salud y asegurarán una ratio mínima de 15 plazas por cada 100.000 habitantes mayores de 17 años".

El proyecto se desarrrollará en un espacio de 420 metros cuadrados para personas con problemas psicóticos y de la personalidad

Especialistas

El hospital de día de salud mental para adultos de Alicante tendrá 25 plazas en un local de 420 metros cuadrados y contará con una plantilla de nueve profesionales entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y administrativos

El objetivo de estos centros es reforzar la atención comunitaria y los recursos asistenciales en salud mental. El de Arnau Llíria también tendrá una dotación de 25 plazas cada uno aunque en un local mayor, de 700 metros cuadrados y tendrá también nueve trabajadores. Para completar el proyecto, la orden religiosa ha convocado un total de 18 plazas de profesionales de la salud mental.

El centro Doctor Esquerdo será el mayor complejo de salud mental de la Comunidad Valenciana /

Calidad del proyecto

La adjudicación se formalizó el pasado 29 de abril y el adjudicador destacó la calidad del proyecto técnico que ofrecerá atención integral a personas adultas con trastornos mentales graves. Actualmente, el equipo de la Red de Salud Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, referente en la atención a la salud mental en España, ya trabaja con el referente territorial de salud mental en la Comunidad Valenciana para definir los diferentes programas que deberán desarrollarse en los nuevos centros para garantizar la mejor atención en función de las necesidades concretas de la población.

Estos dispositivos suponen el regreso de San Juan de Dios al ámbito sanitario de la Comunidad Valenciana y refuerzan la presencia de la institución en el territorio en la atención social. El director territorial corporativo, Emili Bargalló, valora muy positivamente esta adjudicación porque, además de consolidar la presencia de la institución en la Comunidad Valenciana, “supone un avance en el despliegue de nuestro modelo de atención centrado en la persona, orientado a la recuperación y basado en los derechos y en la calidad asistencial”.

Vulnerables

La adjudicataria reafirma su compromiso con la mejora de la atención en salud mental y con la colaboración con la administración pública para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables y garantizar una atención continuada, especializada y de calidad.

El Consell autorizó tiempo atrás la contratación de 450 plazas asistenciales para otros tantos usuarios en los 18 nuevos hospitales de día de salud mental para adultos que se pondrán en marcha en la Comunidad.

El objeto del contrato se ha dividido en 18 lotes y se ha asignado un total de 25 plazas por lote. El objetivo es poner en marcha tanto los hospitales de día de adultos como los infantojuveniles, que estaban previstos para 2025, y cuyos plazos administrativos se han ido demorando.

Hasta esta legislatura, la Comunidad Valenciana solo contaba con 11 hospitales de día para adultos y únicamente dos para menores, explicó la Generalitat. Es, prosigue, la cuarta autonomía con menor número de plazas por habitantes. "La creación de estos 18 nuevos recursos triplicará la disponibilidad actual y situará a la Comunidad Valenciana como la tercera con mayor tasa de plazas por habitantes, a nivel nacional", finalizan desde el Consell.