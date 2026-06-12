La oposición apunta a Barcala por las órdenes para borrar a cargos del Ayuntamiento del informe oficial sobre el escándalo de les Naus de Alicante

En el Ayuntamiento de Alicante, todos apuntan hacia el alcalde Luis Barcala por el escándalo de Les Naus. Después de que INFORMACIÓN haya desvelado que el vicesecretario ordenó a la jefa de Patrimonio eliminar de su informe oficial el nombre de los cargos implicados, la oposición en bloque exige explicaciones al dirigente popular. Desde la izquierda, ven "cada vez más evidente" la responsabilidad política del regidor, mientras Vox le acusa de "evitar las preguntas que le incomodan".

"Lo grave es que ahora sabemos que hubo órdenes directas del vicesecretario para que no aparecieran nombres como el de la concejala de Urbanismo o los altos funcionarios en el informe que destapó el escándalo", ha apuntado la portavoz del PSOE, Ana Barceló, quien considera que "falta información para llegar hasta el final".

"El alcalde sigue callado y escondido, lo que lógicamente genera dudas sobre si fue él quien dio instrucciones" Ana Barceló — Portavoz del PSOE

Por eso, a través de la acusación popular que ejercen los socialistas en el procedimiento judicial se han pedido los correos electrónicos que se cruzaron desde el 16 de enero, cuando teóricamente se descubrieron las irregularidades, ya que el ejecutivo de Luis Barcala solo ha aportado las comunicaciones a partir del día 26. "Hay 10 días en los que no sabemos qué ha pasado ni qué órdenes se dieron", ha añadido Barceló.

Ante esta situación, la líder del PSOE lamenta que "el alcalde sigue callado y escondido" ante el escándalo de Les Naus, lo que "lógicamente, genera dudas sobre si fue él quien dio instrucciones para interferir en esa investigación interna", según Barceló.

¿Cuándo avisaron al alcalde?

También apunta hacia el alcalde Rafa Mas, el portavoz del Grupo Municipal de Compromís: "Cada vez es más evidente la responsabilidad política y de gestión del alcalde Luis Barcala en el escándalo de Les Naus", ha defendido. Sobre los polémicos correos electrónicos con órdenes para borrar alusiones a Rocío Gómez o María Pérez-Hickman, el edil valencianista argumenta que "la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, debió conocer estos hechos al menos doce días antes de que la polémica saltara a la luz pública" por lo que se pregunta "qué ocurrió durante esos doce días, por qué no actuó y cuándo informó al alcalde".

"Cada vez es más evidente la responsabilidad política y de gestión de Barcala en el escándalo" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Sobre las dudas que han surgido a raíz de las comunicaciones entre Patrimonio y Vicesecretaría, Rafa Mas se centra también en saber "por qué fue modificado un informe inicial que advertía de posibles irregularidades y posibles conflictos de interés" y "por qué el alto funcionario llamado a garantizar el estricto cumplimiento de la legalidad sugirió eliminar referencias que figuraban en la versión inicial del informe". A todo ello, añade el valencianista, "los ciudadanos merecen respuestas inmediatamente".

"La responsabilidad política de Barcala es evidente"

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, sostiene que "lo de Las Naus cada vez huele más a intento de tapar responsabilidades". Sobre el cruce de mensajes del vicesecretario, el edil progresista apunta que el funcionario "no puede actuar como cortafuegos político del PP ni contribuir a blanquear un expediente que cada día presenta más sombras", porque su papel "debería ser garantizar legalidad, independencia y control", pero no "construir un relato cómodo para Barcala y su equipo".

"O Barcala conocía estas artimañas para suavizar el informe o no controlaba lo que ocurría bajo su gobierno" Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

Por todo ello, Copé se pregunta "cómo no pensar que hay corrupción cuando se ocultan nombres clave para dulcificar la versión del informe" y añade que "aquí la responsabilidad política de Barcala es evidente". Según el portavoz de EU, "o conocía estas artimañas para suavizar el informe o no controlaba lo que ocurría en un expediente gravísimo bajo su gobierno", pero "las dos opciones son demoledoras".

"Un escándalo mayor de lo que el PP quiere reconocer"

Incluso Vox, el socio habitual del gobierno de Luis Barcala, considera que los correos electrónicos de la jefa de Patrimonio "son gravísimos" y "vuelven a confirmar que se trata de un escándalo mucho mayor de lo que el Partido Popular ha querido reconocer desde el principio". Para la portavoz de los ultras, Carmen Robledillo, "resulta increíble que, después de meses de investigación, comparecencias y declaraciones judiciales, nadie recuerda quién eliminó los nombres, nadie recuerda quién supervisaba determinadas actuaciones y nadie recuerda decisiones fundamentales de un expediente que afecta a viviendas protegidas y a altos cargos públicos".

Para los de Abascal, "lo más preocupante es que cada declaración o comparecencia confirma una nueva irregularidad, una nueva contradicción o una nueva falta de control" y que "mientras el PP intenta cerrar en falso este escándalo" los testimonios "siguen señalando que hubo decisiones que nadie puede justificar y actuaciones que jamás deberían haberse producido."

Además, Robledillo apunta directamente contra Barcala, a quien critica que "guarde silencio" después de haberse comprometido a avanzar en la investigación "caiga quien caiga". Según la concejala de Vox, el alcalde "sigue evitando las preguntas que le incomodan".