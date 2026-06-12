"Latidos Armónicos", música como terapia en el Hospital de Sant Joan

El Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha concluido una nueva edición de "Latidos Armónicos", el programa de microconciertos promovido por la comisión de humanización del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant para acercar la música a pacientes, familiares y profesionales sanitarios. La iniciativa, que forma parte de las acciones dirigidas a humanizar la asistencia sanitaria, ha desarrollado seis jornadas musicales entre noviembre de 2025 y junio de 2026 en diferentes espacios del hospital, con el objetivo de contribuir al bienestar emocional de las personas durante su estancia o actividad diaria en el centro.

A lo largo del curso han participado el Grupo de Musicoterapia del Centro de Formación de Personas Adultas Juana Francés de Alicante, músicos de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant y estudiantes del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, que han interpretado distintas piezas en unidades de hospitalización y otras áreas asistenciales.

Humanización

La secretaria de la Comisión de Humanización, música y pedagoga Sonia Sánchez, explica que el proyecto nació en 2024 de las estrategias de humanización promovidas por la Conselleria de Sanidad. “La idea era acercar pequeñas actuaciones musicales a diferentes áreas del hospital para generar espacios más amables y acompañar tanto a pacientes como a profesionales en su día a día”, señala.

Desde su puesta en marcha, "Latidos Armónicos" ha llegado a distintas plantas de hospitalización y a servicios donde los pacientes pasan largos periodos de tiempo, como Rehabilitación, Radiología, Quimioterapia o la Unidad de Cuidados Intensivos. El formato de microconcierto permite adaptar las actuaciones a las características de cada entorno asistencial sin interferir en la actividad sanitaria, lo que favorece momentos de acompañamiento, distracción y cercanía.

"Latidos Armónicos" para pacientes, familiares y sanitarios en el Hosptial de Sant Joan / INFORMACIÓN

Entidades

La colaboración con entidades musicales y educativas ha sido una de las claves del proyecto. En el caso del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, la iniciativa ofrece además al alumnado una oportunidad para interpretar su repertorio en un entorno diferente y acercar la música a espacios poco habituales.

Tras cada actuación se realizan encuestas de satisfacción dirigidas a pacientes, acompañantes y profesionales para conocer su experiencia y recoger propuestas de mejora. Las valoraciones obtenidas durante el ciclo han reflejado una acogida muy positiva de la iniciativa, consolidando y han confirmado el interés por este tipo de actividades dentro del entorno hospitalario.

Bienestar emocional

Además de contribuir a crear entornos más humanizados, distintas investigaciones han señalado los beneficios de la música sobre el bienestar emocional, especialmente en situaciones de estrés, ansiedad o incertidumbre asociadas a procesos asistenciales. En este sentido, Latidos Armónicos busca ofrecer momentos de bienestar a través de la música en directo y contribuir a que la experiencia hospitalaria resulte más cercana y amable para pacientes, familiares y profesionales.

La buena acogida registrada durante estos dos primeros años ha llevado a la Comisión de Humanización a trabajar ya en nuevas propuestas para ampliar el alcance del programa en próximas ediciones. El objetivo es seguir incorporando iniciativas que favorezcan el bienestar emocional, acerquen la cultura a los espacios sanitarios y refuercen la humanización de la asistencia como parte de la atención integral a las personas.