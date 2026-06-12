Llorca defiende las mejoras educativas del próximo curso: 700 docentes más, 32 millones para climatización y 10 para renovar colegios

El fin "temporal" de la histórica huelga de profesores que ha puesto en jaque a la Generalitat durante un mes ha venido acompañada de una declaración institucional del presidente Juanfran Pérez Llorca para enumerar, desde Torrevieja, las mejoras educativas que llegarán el próximo curso, pese al rechazo frontal de los sindicatos a aceptar el grueso de la oferta autonómica al verla insuficiente. Entre ellas, la contratación de 700 docentes extra, 10 millones para renovar los colegios públicos, 32 millones para la climatización, 36 nuevas aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios), y el incremento de la oferta de Formación Profesional en 19 nuevos ciclos. No son novedad porque la gran mayoría ya estaban concretadas en la propuesta que los representantes de la enseñanza pública se negaron a firmar este jueves y presupuestadas en las cuentas autonómicas.

El jefe del Consell, como hiciera la consellera de Educación Carmen Ortí, se ha enrocado en la defensa a ultranza del acuerdo propuesto: "Es la mayor apuesta de la historia de nuestra Comunitat en materia educativa. Y conviene recordar un dato que no es menor: esta cifra es casi mil millones de euros superior a la propuesta que los propios sindicatos plantearon al inicio de la huelga. Este Gobierno no solo ha escuchado, sino que ha ido más lejos de lo que se nos pedía cuando comenzó esta negociación", ha asegurado. También ha advertido de que "ninguna comunidad autónoma va a hacer lo que ha hecho la Comunitat Valenciana en materia de educación; ni una bajada de ratios tan ambiciosa, ni un volumen de contratación docente como el que contemplamos"

El verano no puede ser una excusa para detener la negociación y el diálogo, no puede derivar en parálisis Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez LLorca, junto a la consellera de Educación en Torrevieja este viernes / Loreto Mármol

Consciente del parón anunciado por las fuerzas sindicales mayoritarias y las asambleas docentes a una semana de que acabe el curso, para repensar la movilización y reanudarla a partir de septiembre, Llorca ha rechazado que la llegada del verano se convierta "en una excusa para detener la negociación y el diálogo, no puede derivar en parálisis: porque la educación y las mejoras que la escuela pública necesita no entiende de calendarios ni de vacaciones. Si las reivindicaciones eran urgentes en mayo, lo siguen siendo en julio y lo serán en agosto".

Con ello, ha destacado que el Gobierno valenciano ha comenzado a trabajar en empezar a aplicar esas medidas, valoradas en 3.338 millones de euros hasta 2031, para empezar "a aplicarlas, sin perder un minuto". Y al mismo tiempo ha exhibido la voluntad de diálogo para seguir negociando, como han reclamado los docentes a través de los cinco sindicatos que componen la mesa de negociación. "Aplicar hoy estas medidas no es incompatible con seguir negociando mañana; si somos capaces de sentarnos, y de anteponer la educación a cualquier otro interés, las medidas crecerán y los compromisos irán a más", ha dicho.

Si somos capaces de sentarnos, y de anteponer la educación a cualquier otro interés, las medidas crecerán Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Profesores llevan su protesta a Ciudad de la Luz durante la visita de Pérez Llorca / Pilar Cortés

A partir de septiembre

Para dar respuesta a una de las mayores urgencias que tienen las aulas, ante el calor extremo, Llorca ha garantizado que empiezan "a trabajar ya para que, junto con los Ayuntamientos, esto sea una realidad ya desde este mismo año 2026, aplicando el procedimiento administrativo más rápido y reduciendo la burocracia al máximo".

Para la modernización de colegios, con diez millones (de 40 previstos en total) a disposición de los ayuntamientos, el Consell se ha comprometido a que en septiembre se publicará el borrador de las bases con la idea de que antes que finalice este mismo año 2026 se estén presentando ya las solicitudes.

También ha anunciado que aumentará los profesionales de educación social en un 30% el próximo curso, junto a la apertura de las nuevas aulas UECO que supone la incorporación de 108 profesionales nuevos. "Esta legislatura hemos abierto 118 recursos de este tipo en solo 3 años", defendió.

Para la FP, ha puesto en valor la apertura de nuevos ciclos financiados con recursos propios, sin mencionar la supresión de 51 en la Comunidad por empleabilidad, desarrollo social, ruralidad o mejora de itinerarios formativos. También ha destacado que se va a consolidar la red de prospectores de Formación Profesional.

Los 700 profesores adicionales del próximo curso, de los 5.000 anunciados hasta 2031, serán para atender la escolarización sobrevenida con una dotación de 35 millones de euros.

Los profesores sacan los pupitres a la calle en una nueva protesta en Alicante / Alex Domínguez

Ratios en el curso 2027-28

Asimismo, frente a una de las principales reivindicaciones del profesorado, la bajada de ratios, el presidente ha justificado, de nuevo, que dado que ya estamos en pleno proceso de admisión y es materialmente imposible modificar las ratios, el próximo curso será imposible, como pidieron los sindicatos. Sin embargo, ha defendido como "compromiso personal" de que en el proceso de admisión que comienza en abril de 2027 se empezará "a aplicar la rebaja de ratios y allá donde sea posible la aceleraremos aún más con la idea de alcanzar las ratios objetivo, esto es: 22 alumnos en infantil y primaria, 25 en secundaria y 28 en bachillerato. Una rebaja del 12%, 17% y 20%, respectivamente".

A partir de septiembre

Contar con puestos adicionales para la escolarización sobrevenida, y se van a contratar 700 nuevos puestos a lo largo del próximo curso, con una dotación de 35 millones de euros.