Un informe alerta de que seis de cada diez servicios del Hospital de Sant Joan afrontarán el verano sin ningún refuerzo

Los médicos del departamento de Salud de Sant Joan d'Alacant vuelven a denunciar la situación que, según afirman, se repite cada verano en el hospital: la escasa cobertura de las vacaciones de los facultativos frente a la del resto de categorías profesionales pese a ser un centro en zona costera que suma a sus habituales pacientes una importante población flotante. Los datos recogidos en el plan de vacaciones 2026 revelan que únicamente se sustituirá el 16 % de los días de vacaciones de los médicos hospitalarios, mientras que la cobertura prevista para enfermería, técnicos sanitarios y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería alcanza el 51 %.

Con ello, la delegación sindical de CESM ha elaborado un informe que recalca que esa diferencia de 35 puntos porcentuales es un "agravio comparativo" que repercute directamente tanto en las condiciones de trabajo de los profesionales como en la calidad de la asistencia prestada a los pacientes.

Según el informe por cada diez días de vacaciones disfrutados por un médico, el departamento únicamente cubrirá algo menos de dos mediante sustituciones. Los ocho restantes deberán ser asumidos por facultativos que permanezcan trabajando durante el periodo estival.

Secciones como Cirugía General, Anestesia, Traumatología, Pediatría, Radiodiagnóstico y Psiquiatría no se refuerzan

Vacaciones sin cubrir

La magnitud del problema queda reflejada en las cifras globales del plan de vacaciones. Durante el verano, los facultativos del hospital acumularán aproximadamente 6.680 días de vacaciones. De ellos, únicamente se cubrirán alrededor de 1.080 días, lo que supone que cerca de 5.600 jornadas quedarán sin sustitución.

Tanto el sindicato como médicos consultados subrayan que esa actividad asistencial no desaparece. Consultas, intervenciones quirúrgicas, atención hospitalaria, pruebas diagnósticas y guardias continúan realizándose y son absorbidas por las plantillas que permanecen en activo.

"La falta de sustituciones no supone una reducción del trabajo, sino una redistribución de la carga asistencial entre los compañeros que no están de vacaciones", señala el informe. Esta situación, añaden, incrementa la presión asistencial precisamente durante los meses en los que la capacidad operativa de los servicios es menor.

El sindicato advierte además de que esta sobrecarga puede traducirse en un aumento de las demoras asistenciales, un crecimiento de las listas de espera y mayores dificultades para mantener la actividad ordinaria en determinadas especialidades.

Captura de uno de los gráficos que contiene el informe / INFORMACIÓN

Solo 17 servicios se refuerzan

Más allá de los datos globales, el informe pone el foco en cómo se distribuyen las sustituciones entre los distintos servicios hospitalarios.

De los 42 servicios facultativos analizados, únicamente 17 contarán con algún tipo de sustitución durante el verano. Los otros 25, es decir, casi el 60 %, afrontarán el periodo vacacional sin ningún refuerzo adicional.

Entre las especialidades que no dispondrán de sustituciones figuran algunas de las más relevantes para la actividad asistencial del hospital, como Cirugía General y del Aparato Digestivo, Anestesia y Reanimación, Traumatología y Cirugía Ortopédica, Pediatría y Neonatología, Radiodiagnóstico, Neurología, Psiquiatría, Neumología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Endocrinología, Anatomía Patológica o Rehabilitación, entre otras. "A destacar que algunos son servicios nucleares e infradotados funcionando en agosto con la plantilla mermada al 66 % y sin refuerzos mientras las listas de espera del departamento ya arrastran cifras críticas".

La organización sindical considera especialmente preocupante que servicios considerados estratégicos para el funcionamiento del hospital deban afrontar el verano con plantillas reducidas y sin ninguna incorporación adicional.

Según el análisis realizado, más de un tercio de todas las sustituciones previstas para facultativos se concentran en un único servicio: Urgencias. De las 59 sustituciones financiadas para médicos, 21 corresponden a esta área, mientras que el resto de especialidades deben repartirse las 38 restantes.

Más de un tercio de todas las sustituciones previstas para facultativos se concentran en Urgencias

Problemas para retener especialistas

El informe también relaciona la escasez de sustituciones con un problema estructural de falta de médicos especialistas y de dificultades para retener talento en el departamento.

Desde CESM sostienen que las bolsas de empleo para facultativos se encuentran prácticamente agotadas y que la mayoría de especialidades presentan importantes dificultades para encontrar candidatos disponibles.

No obstante, el sindicato considera que la falta de profesionales no explica por sí sola la situación. Según denuncia, muchos médicos internos residentes (MIR) que finalizan su formación especializada en el Hospital de Sant Joan optan por desarrollar su carrera profesional en otros departamentos sanitarios donde se les ofrecen plazas vacantes o contratos de mayor estabilidad.

Por el contrario, afirman, en este centro hospitalario predominan las ofertas vinculadas a sustituciones temporales o contratos de guardias, fórmulas que resultan menos atractivas para los nuevos especialistas.

Días de vacaciones que se cubren frente a los que no se cubren en el hospital / INFORMACIÓN

La organización sindical mantiene que numerosos servicios presentan desde hace años plantillas insuficientes para atender adecuadamente a la población asignada y reclama la creación de plazas estructurales estables para corregir esta situación.

Otro de los aspectos que más críticas genera entre los facultativos es la comparación entre la situación estival y los servicios mínimos establecidos durante las huelgas sanitarias. Se considera contradictorio que, para garantizar la asistencia durante una jornada de huelga, se exijan porcentajes mínimos de presencia del 75 % e incluso del 100 % en Anestesia, UCI u Oncología, mientras que durante los meses de verano numerosos servicios funcionan con plantillas significativamente reducidas debido a la ausencia de sustituciones.

A juicio de la organización, esta diferencia evidencia que la administración sanitaria aplica criterios distintos según el contexto, pese a que la necesidad de garantizar la atención a los pacientes sigue siendo la misma.

Riesgo asistencial

Entre las consecuencias señaladas por los representantes de los médicos figura el incremento de la carga de trabajo para los facultativos que permanecen en activo durante el verano.

El informe advierte de que la acumulación de consultas, pacientes hospitalizados, intervenciones y guardias puede afectar a los tiempos de respuesta y aumentar el riesgo de agotamiento profesional.

Asimismo, recuerda que la normativa europea sobre tiempo de trabajo y descanso establece límites destinados a proteger tanto la salud de los profesionales como la seguridad de los pacientes, por lo que una sobrecarga continuada puede tener repercusiones más allá del ámbito laboral.

Porcentaje de médicos de este centro que se sustituyen, según el informe de CESM / INFORMACIÓN

Las reivindicaciones de los facultativos

Ante esta situación, CESM reclama a la dirección del Departamento de Salud de Sant Joan la adopción de medidas urgentes para corregir el desequilibrio existente entre categorías profesionales.

Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de la tasa de cobertura de las vacaciones de los facultativos con la que ya se aplica al resto del personal sanitario, la elaboración de planes específicos de refuerzo para los servicios más afectados y el reconocimiento de la sobrecarga asistencial que asumen los profesionales cuando las ausencias no son cubiertas.

Para el sindicato, la cuestión trasciende el ámbito laboral y afecta directamente a la capacidad del sistema sanitario para mantener una atención adecuada durante los meses de verano.