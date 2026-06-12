La modelo e influencer Sanne Vander visita Alicante y esto es lo que más le ha sorprendido de la ciudad

La modelo e influencer neerlandesa Sanne Vander acaba de dedicar en Yotube una de sus guías de viaje a Alicante, una ciudad que define como uno de sus destinos favoritos de Europa. Pero su vínculo con la capital alicantina no es solo turístico: según cuenta en el vídeo, Alicante era una ciudad especial para su abuela, que viajaba aquí cuando era joven. Tras su fallecimiento en 2018, Vander decidió visitarla con su abuelo para descubrir qué tenía este lugar que tanto le gustaba y, de paso, crear nuevos recuerdos juntos.

Desde entonces, ambos han viajado varias veces a la ciudad. Y en su último recorrido, la influencer, con más de 562.000 seguidores en Youtube, ha señalado algunos rincones que considera imprescindibles para quienes quieran conocer una Alicante más tranquila, luminosa y mediterránea.

El Palmeral, su lugar favorito de Alicante

Lo que más parece haber sorprendido a Sanne Vander no es uno de los puntos más clásicos del centro, sino un espacio algo más alejado del circuito turístico habitual: el parque El Palmeral.

La influencer lo presenta como su lugar favorito de Alicante y se pregunta por qué no se habla más de él. Para ella, es el sitio perfecto para escapar del ritmo de la ciudad y pasar un día tranquilo en plena naturaleza. En su descripción aparecen miles de palmeras, cascadas, aves, gatos, flores, plantas y un entorno que califica casi como un pequeño paraíso.

Vander destaca además que el parque está a solo 10 o 15 minutos en coche del centro, por lo que lo considera una visita muy fácil para quienes se alojan en la ciudad. Durante su estancia, cuenta que vio a niños jugando allí con naturalidad, sin ruido excesivo y sin estar pendientes del móvil, una escena que le llamó especialmente la atención.

Una cafetería sencilla y precios más bajos que en el centro

Otro detalle que resalta del parque El Palmeral es su cafetería. La creadora explica que se encuentra cerca de la entrada y que le pareció un lugar ideal para tomar algo, comer un snack o comprar un helado.

Lo que más subraya es el contraste con el centro de Alicante: según su experiencia, los precios allí son mucho más baratos que en las zonas más turísticas de la ciudad. También destaca la amabilidad del personal, un aspecto que menciona de forma muy positiva durante su recorrido.

Playa de San Juan y un aire a Miami

Durante su visita, Sanne Vander y su abuelo se alojaron en la zona de Playa de San Juan, buscando una estancia más tranquila y cercana a la playa. La influencer recomienda esta área para quienes quieran estar junto al mar, pero sin renunciar a una conexión rápida con el centro mediante coche o transporte privado.

La modelo paseando por Playa de San Juan. / Youtube

De la Playa de San Juan le llaman especialmente la atención las coloridas casetas de vigilancia inspiradas en el estilo art déco. Según explica, algunas le recuerdan a Miami Beach, hasta el punto de que por momentos siente que está viendo una imagen más propia de Estados Unidos que de España.

Ese contraste le parece uno de los encantos de la zona: una playa alicantina con un punto visual distinto, fotogénico y muy reconocible.

El MACA, arte gratuito y accesible en pleno centro

La guía de Vander también incluye una recomendación cultural: el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. La influencer asegura que lo ha visitado varias veces y destaca dos aspectos muy concretos: que combina exposiciones permanentes y temporales, y que la entrada es gratuita.

También subraya que es un espacio accesible para personas con dificultades de movilidad, algo importante en su caso porque viaja con su abuelo, que no utiliza silla de ruedas pero tiene problemas para subir escaleras. La existencia de ascensores y la facilidad para recorrer el museo aparecen en su vídeo como puntos a favor.

El puerto, la Explanada y una parada para comer

En su recorrido por Alicante, Vander recomienda bajar hacia la zona del puerto, donde menciona el local Samoa como un sitio con buenas vistas al agua, ambiente animado, música y bebidas. Lo presenta como una parada agradable para descansar al sol durante una jornada de paseo por la ciudad.

También sitúa este punto junto a la Explanada de España, uno de los espacios más reconocibles de Alicante. Para una jornada de turismo urbano, la influencer lo plantea como un lugar perfecto para hacer una pausa entre visitas.

La influencer disfrutando de un helado. / Youtube

Cerca de allí, dentro del hotel Meliá, recomienda además un restaurante donde destaca especialmente una ensalada de burrata y las torrijas, que describe como un postre tradicional español asociado a la Semana Santa y que le sorprendió por su sabor caramelizado acompañado de helado.

Tabarca, la excursión que recomienda sin dudar

Entre todas sus propuestas, Sanne Vander reserva un lugar especial para Tabarca. Aunque explica que ya le dedicó otro vídeo completo, vuelve a recomendar la isla como una excursión imprescindible desde Alicante.

La describe como un lugar muy bonito, tranquilo y perfecto para relajarse. Junto con el parque El Palmeral, la isla aparece como una de sus dos recomendaciones principales para quienes solo puedan elegir algunas visitas durante su estancia.

Para la influencer, Tabarca representa esa parte más pausada y luminosa del viaje: pequeñas playas, ambiente relajado y una sensación de desconexión que contrasta con la actividad del centro urbano.

La Albufereta, una opción cercana para escapar del bullicio

Vander también menciona la playa de la Albufereta como una alternativa más tranquila y cercana al centro. Reconoce que en su última visita no le pareció tan bonita como otras opciones, pero aun así la recomienda para quienes quieran alejarse un poco del ambiente más concurrido sin hacer una excursión de día completo.

Según explica, está a unos minutos en coche del centro y puede servir como escapada rápida para quienes buscan algo de calma sin desplazarse demasiado.

Alicante, vista desde fuera y con memoria familiar

Lo más llamativo del vídeo no es solo la lista de recomendaciones, sino la mirada con la que Sanne Vander recorre Alicante. Para ella, la ciudad no es únicamente un destino de sol, playa y restaurantes: también es un lugar ligado a la memoria de su abuela y a los viajes compartidos con su abuelo.

La creadora de contenido en Tabarca. / Youtube

Esa mezcla de guía turística y recuerdo familiar da al relato un tono distinto. Alicante aparece como ciudad de palmeras, arte, playa, puerto y excursiones, pero también como un lugar donde una viajera extranjera intenta entender qué enamoró a alguien de su familia años atrás.

Noticias relacionadas

Y quizá por eso su recomendación más entusiasta no es el punto más famoso, sino uno de esos rincones que muchos visitantes pasan por alto: El Palmeral, el parque que, para ella, resume parte de la belleza inesperada de Alicante.