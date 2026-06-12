Satse exige a Sanidad mejorar las unidades de hospitalización a domicilio por la carencia de recursos

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha lanzado una campaña de movilización e información para exigir a la Conselleria de Sanidad un giro de 180 grados en su política hacia las unidades de hospitalización a domicilio. La organización denuncia el abandono que sufren estos profesionales sanitarios en la Comunidad Valenciana y pretende con esta campaña forzar a la administración sanitaria a potenciar y dotar de recursos estas unidades.

Las UHD son un pilar asistencial fundamental diseñado para ofrecer cuidados de rango hospitalario directamente en el hogar al paciente con patologías complejas, crónicas o en fases terminales, recibiendo tratamientos intensivos en su entorno familiar, evitando los ingresos en planta y liberando camas en las infraestructuras hospitalarias.

Agendas saturadas

En concreto, la enfermería de estas unidades, añaden desde Satse, trabajan con recursos limitados, "a lo que se suma una asfixiante carga asistencial agravada por la complejidad de los desplazarse en vehículo, encontrar aparcamiento, etc".

"Las agendas de las enfermeras están saturadas de visitas que las obligan a encadenar trayectos a contrarreloj, cargando con el material sanitario y asumiendo tareas administrativas añadidas que restan tiempo a la atención directa. Por si fuera poco, la seguridad física está en jaque al acceder a domicilios desconocidos, lo que genera un riesgo real de sufrir agresiones físicas o verbales sin ningún compañero", continúan.

Para frenar este escenario, el Sindicato de Enfermería ha exigido a la Conselleria de Sanidad un aumento inmediato de las plantillas que reduzca la carga laboral actual. Satse exige la creación de un complemento de movilidad que compense el servicio itinerante o el abono por dispersión geográfica, ya que este personal se desplaza por todo el Dpto. de salud, algunos más de 30 kilómetros.

Esto debe complementarse con la implantación de equipos multidisciplinares reales que incluyan, como mínimo, la figura de un fisioterapeuta por cada unidad asistencial para ofrecer una atención integral y de la enfermera especialista en Geriatría.

Alex Domínguez

Discriminación retributiva

Asimismo, se reclama el fin de la discriminación retributiva mediante el abono proporcional de las guardias presenciales durante las bajas médicas y una compensación económica justa por las guardias de sábados y localizadas.

La protección de la Salud laboral es otro de los pilares irrenunciables de esta campaña reivindicativa. El sindicato exige la activación inmediata de protocolos específicos frente los domicilios conflictivos, junto al reconocimiento del personal de la UHD. como profesionales de riesgo. La Conselleria no puede seguir ignorando problemas cotidianos como la falta de soluciones para el aparcamiento de los vehículos oficiales ni la ausencia de programas de ergonomía que prevengan las lesiones musculoesqueléticas derivadas de realizar técnicas complejas en camas o espacios domésticos no adaptados.

"La conciliación de la vida familiar y laboral se ha convertido en una quimera para estas trabajadoras, por lo que se exige el establecimiento de un día adicional de vacaciones por cada domingo trabajado, así como un límite estricto a las horas de guardia localizada que destrozan el descanso, aseguran desde el Sindicato de Enfermería.

Funciones específicas

Además, Satse ve indispensable la creación de una normativa reguladora clara que defina y distinga las funciones específicas de la UHD de las de otros servicios. Esta regulación debe ir acompañada de programas formativos específicos, reglados y públicos centrados en los cuidados en el hogar, el manejo del paciente pluripatológico complejo y los cuidados paliativos.

Por ello, ya han solicitado formalmente a la Conselleria de Sanidad la convocatoria urgente de una mesa técnica específica para abordar de inmediato este paquete de mejoras laborales y de seguridad. "No toleraremos más largas ni buenas palabras, y endureceremos nuestras acciones si la conselleria persiste en su actitud de dar la espalda a la hospitalización a domicilio y a sus profesionales", avisan.