Aemet confirma el tiempo para este fin de semana: sol y temperaturas en ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que este viernes se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso mientras que las máximas subirán ligeramente. En el litoral sur, el viento soplará del noreste moderado mientras que en el resto será flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a este con intervalos de moderado en el litoral sur.

Las temperaturas máximas se alcanzarán en Orihuela y Elche donde se espera que alcancen los 28ºC a lo largo de la jornada.

Para el fin de semana se espera que el sol siga siendo el protagonista y que las temperaturas sigan subiendo hasta alcanzar los 32ºC el domingo en Orihuela.

Alicante

El día será soleado en Alicante con máximas que llegarán a los 27ºC. El fin de semana será prácticamente idéntico aunque el domingo se rozarán los 30ºC.

Elche

El día se presenta despejado con máximas de 28ºC. El sábado y el domingo serán días de más calor en el que los termómetros podrán alcanzar los 31ºC.

Benidorm

En la costa dominará el ambiente agradable con cielos sin nubes y máximas de 25ºC. El sábado y el domingo las temperaturas se mantendrán en torno a los 28ºC.

Elda

La jornada también tendrá los cielos despejados todo el viernes con temperaturas estables, mientras que el fin de semana los termómetros superarán los 30ºC.

Torrevieja

El cielo estará despejado durante todo el día con temperaturas se mantendrán en unos estables 25ºC. El fin de semana también será soleado con un ligero aumento de las temperaturas.

Orihuela

Las temperaturas se mantendrán estables con respecto a la jornada de ayer y se mantendrán 28ºC. El fin de semana sí que se notará un aumento en la temperaturas, ya que el domingo los termómetros podrán llegar a los 32ºC.

Alcoy

El tiempo estará despejado durante este viernes y el fin de semana. Las temperaturas irán subiendo durante los tres días y el domingo se alcanzarán los 32ºC.

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Dénia

En Dénia dominará el cielo despejado con temperaturas estables en torno a los 25ºC. Al igual que en el resto de la provincia, durante el sábado y el domingo los termómetros subirán hasta alcanzar los 30ºC.