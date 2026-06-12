Los vecinos del entorno del Parque Central de Alicante desconfían del proyecto: “Huele a campaña electoral"

El proyecto del Parque Central, exigido desde principios de siglo por parte de los vecinos de los barrios de Alipark, San Blas, Ciudad de Asís, Benalúa, el PAU 1 y todas las zonas cercanas a las vías ferroviarias que desembocan en la estación de Alicante Término, ha dado este año un paso hacia su consolidación. Sin embargo, los residentes de la zona siguen desconfiando de que se acabe materializando. Al menos de la manera que ellos quieren.

Así lo han recordado este viernes en una concentración celebrada a las puertas de la estación ferroviaria, en la que los asistentes han manifestado sus quejas. Uno de los señalados ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus “incumplimientos”. Él mismo protagonizó, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el pasado 13 de abril, la presentación del diseño del futuro Parque Central. En dicho acto, celebrado en el Ayuntamiento, el propio ministro se comprometió con los vecinos asistentes a una reunión para escuchar sus propuestas.

El encuentro aún no se ha celebrado, y la Plataforma por un Parque Central lo ha puesto de manifiesto. “Estábamos acostumbrados al ninguneo del Ayuntamiento de Alicante en lo referente a la participación ciudadana, donde nos presentan los hechos cerrados sin posibilidad de influir, con retrasos absolutamente injustificados, y ahora se ha sumado el ministro Óscar Puente”, han criticado.

Manifestación frente a la estación de ADIF para la activación de las obras del Parque Central de Alicante. / Alex Domínguez

El otro principal señalado ha sido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a quien le han reprochado la acumulación de escombros habitual en determinadas zonas del futuro Parque Central.

Otras quejas

En la concentración, que se ha convertido en una pequeña marcha de ida y vuelta desde la estación hasta la plaza de la Estrella, se han expresado otras quejas. Por ejemplo, por el hecho de que las administraciones “no han sido capaces de traer firmado el convenio, adjuntar planos con referencias o proyectos y vendieron imágenes de inteligencia artificial”, decían en alusión a la presentación del proyecto, que según ellos no ofreció concreciones suficientes y “huele a campaña electoral”.

Los concentrados, además, desconfían de los 347 millones de euros para llevar a cabo la iniciativa, que se repartirán entre las diferentes administraciones. Una cifra que “no cuadra”.

La manifestación, que ha contado con los dos concejales de Compromís, Rafa Mas y Sara Llobell, se ha celebrado solo dos días después de que el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento y la Generalitat se reunieran para estudiar el convenio que marcará la ejecución de las obras. Un encuentro que desembocó en compromisos como el de firmar el acuerdo entre las partes antes de que acabe el año. El anuncio no ha sido suficiente para los manifestantes. La próxima reunión entre los actores implicados se ha fijado para el 15 de julio y, según han expresado los concentrados, la “lucha vecinal” será el elemento que hará realidad el proyecto.

Viajeros recién llegados a Alicante se "suman" a la manifestación de manera irónica, generando malestar entre los concentrados. / Alex Domínguez

Durante el acto a las puertas de la estación, la llegada de pasajeros procedentes de Madrid con disfraces y consumiendo bebidas alcohólicas ha hecho que la concentración, en la que han participado medio centenar de personas, sumara algunos espontáneos, que han repetido consignas de manera irónica, causando malestar entre los convocados.

Una reivindicación histórica

El Parque Central, pendiente desde hace décadas, es una de las principales reivindicaciones históricas de la ciudadanía alicantina, con la que se busca completar el desarrollo de un sector que ocupa más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque. Además, su construcción supondría también "tejer" de una vez por todas la brecha que separa zonas como Benalúa y San Blas.

De acuerdo con la presentación, que se llevó a cabo a principios de abril en el Ayuntamiento de Alicante tras dos intentos previos, el parque integrará la actual estructura ferroviaria en un entorno paisajístico, ocultando las vías del tren mediante una extensión del actual canal soterrado de unos 150 metros en la zona central del parque y a través de un soterramiento parcial a medida que la zona verde se aproxima a su extremo este, junto a la actual estación de Alicante-Terminal.

En dicha zona, las vías se mantienen en su cota actual, pero pasan a estar cubiertas por el parque en una configuración que combinará cuatro vacíos, en los que se dejan las vías a cielo abierto y se permite contemplar la circulación de los trenes desde las áreas ajardinadas, con grandes pasos peatonales (hasta cinco, según los primeros diseños) para facilitar la conexión entre barrios cada pocos metros.